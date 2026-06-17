Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқ
Испания футболида янги трансфер можароси авж олмоқда. Каталониянинг Барселона клуби аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олиш ниятида жиддий қаршиликка дуч келди. Goal.com нашри хабарига кўра, Атлетико Мадрид президенти Энрике Сересо каталонияликларнинг қизиқишига кескин жавоб қайтариб, футболчининг нархи борасида ён бермаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона бош мураббийи Ханси Флик аргентиналик ҳужумчини жамоанинг асосий тўпурари Роберт Левандовски ўрнини босувчи муносиб номзод сифатида кўрмоқда. Бироқ, Мадрид клуби раҳбарияти ўз юлдузини сотмаслик позициясини мустаҳкамлаб, музокаралар учун эшикларни деярли ёпиб қўйди. Бу ҳолат икки гигант клуб ўртасидаги муносабатларни янада таранглаштирмоқда.
500 миллион евролик товон пулиБарселона раҳбарияти Хулиан Альварес учун 135 миллион евро ва қўшимча бонуслардан иборат жозибадор таклиф тайёрлаётган бир пайтда, Энрике Сересо барча босимни Каталония клубига қайтарди. Президентнинг таъкидлашича, футболчини қўлга киритмоқчи бўлган томон унинг шартномасида кўрсатилган 500 миллион евролик товон пулини (релеасе клаусе) тўлиқ тўлаши шарт.
"Жулиан — Атлетико Мадрид футболчиси. Ким уни сотиб олмоқчи бўлса, шартномадаги бандга қарасин. Агар қизиқиш бўлса, ўша суммани тўлаб уни олиб кетишади, акс ҳолда йўқ. Бу ёзги трансфер ойнасининг асосий мавзусига айланаётган кўринади, лекин вазият ўзгармайди", — дея таъкидлади Сересо Эл Десмарқуе нашрига берган интервюсида.
Клублар ўртасидаги "ахборот уруши"Трансфер атрофидаги вазият нафақат молиявий, балки ахлоқий жиҳатдан ҳам кескинлашган. Атлетико Мадрид яқинда Барселона юлдузлари Ламине Ямал ва Педри иштирокидаги пародия видеоларини эълон қилиб, рақиб устидан киноя қилди. Мадридликлар Каталония клубини Хулиан Альвареснинг трансфер қийматини тушириш учун "пропаганда машинаси" ва атайлаб тарқатилаётган ёлғон хабарлардан фойдаланишда айбламоқда.
Клуб расмий баёнотида мухлисларни Барселона билан боғлиқ ҳар қандай хабарларга ишонмасликка чақирди. Бундай очиқчасига душманлик кайфияти келажакда клублар ўртасидаги ҳар қандай расмий музокараларни заҳарли муҳитда ўтишидан далолат беради.
Қизиғи шундаки, Хулиан Альварес учун курашда фақат Барселона иштирок этаётгани йўқ. Маълумотларга кўра, Реал Мадрид ҳам футболчи учун 150 миллион евролик улкан таклиф билан чиққан, бироқ Атлетико ўзининг ашаддий рақибига ҳам рад жавобини берган. Флорентино Перезнинг янги "галактико" лойиҳаси учун айнан Альварес асосий нишон бўлгани айтилмоқда.
Ҳозирча Барселона молиявий қийинчиликларга қарамай, 135 миллион евролик таклиф билан Атлетикони кўндиришга умид қилмоқда. Бироқ Мадрид клубининг қатъий позицияси ва 500 миллион евролик талаби бу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини деярли нолга туширмоқда.
…