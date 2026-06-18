Файзуллаев XXI аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев ФИФА Жаҳон чемпионатидаги голи орқали яна бир тарихий натижа қайд этди.
Статистикага кўра, у XXI асрда ўтказилган жаҳон чемпионатларида гол урган энг паст бўйли футболчига айланди.
Файзуллаевнинг бўйи 167 сантиметрни ташкил этади.
Бунгача ушбу рекорд Уругвай терма жамоаси футболчиси Жоржиан де Арраскаэтага тегишли эди.
Уругвайлик футболчининг бўйи 173 сантиметр бўлиб, у аввалги рекорд соҳиби саналган.
Шу тариқа, Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатидаги голи билан нафақат Ўзбекистон футболи, балки мундиаллар статистикаси тарихидан ҳам ўрин олди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…