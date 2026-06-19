Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?

·0·Спорт
Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебют бутун ўзбек футболи жамоатчилиги ва миллионлаб ишқибозлар томонидан қизғин таҳлил қилинмоқда. Миллий терма жамоамизнинг собиқ бош мураббийи Тимур Кападзе ҳам «оқ бўрилар»нинг Колумбияга қарши кечган биринчи тур баҳси (1:3) ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва мухлисларга умид бағишловчи баёнот берди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, Мундиалдаги илк учрашув бутун мамлакат учун унутилмас ва ўта ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлди. Гарчи якуний ҳисоб вакилларимиз фойдасига ҳал бўлмаган эса-да, йигитларнинг майдондаги ҳаракатлари таҳсинга лойиқ.

«Жаҳон чемпионатидаги дастлабки ўйин жуда катта ҳис-туйғуларга бой ва юртимиз учун чинакам тарихий воқелик бўлди. Ҳисобда имкониятни бой берган бўлсак-де, терма жамоамиз майдонда ўзини жуда муносиб тутди, ҳақиқий характер намойиш этди ва мана шундай юқори савиядаги мусобақада бемалол рақобатлаша олишини кўрсатди. Футболчиларимиз учун бу Жаҳон чемпионатидаги илк катта тажрибадир, шу сабабли ушбу учрашув уларнинг келажакдаги профессионал ўсиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади», — дейди Тимур Кападзе.

«Аббоснинг голи ўзбек футболи тарихида абадий қолади»

Тимур Кападзе учрашувнинг 60-дақиқасида вакилларимиздан ягона голни урган маҳоратли ярим ҳимоячи Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий ютуғини алоҳида эътироф этди ва собиқ шогирдини қутлади:

«Аббоснинг киритган тўпи бутун ўзбек футболи учун ўзгача аҳамият касб этади. Бу — Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари финал босқичи тарихидаги энг биринчи голи ва у спорт йилномаларимизда абадий муҳрланиб қолади. Мен Аббос учун жуда хурсандман. У ушбу тарихий лаҳзани ўзининг тинимсиз меҳнати, машаққатли машғулотлари ва майдондаги фидоий муносабати билан муносиб равишда қўлга киритди».

Имкониятлар сақланиб қолмоқда: Олдинда яна иккита жанг бор!

Собиқ бош мураббий гуруҳ босқичидан плей-оффга чиқиш имкониятларини юқори баҳолаб, омадсизликка қарамай, ҳали ҳеч нарса йўқотилмаганини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, Колумбия билан баҳс жамоанинг ички кучи ва улкан салоҳиятини кўрсатиб берди.

«Гуруҳдан кейинги босқичга йўл олиш масаласига тўхталадиган бўлсак, ҳозирча ҳеч нарса ҳал бўлгани йўқ ва кураш ҳали олдинда. Олдимизда яна иккита муҳим тўқнашув кутиб турибди. Илк баҳс шуни яққол кўрсатдики, жамоамизда катта салоҳият ва куч мавжуд. Эндиги энг асосий вазифа — ушбу ўйиндан тўғри ва совуққон хулоса чиқариш ҳамда бўлажак учрашувларга максимал даражада тайёргарлик кўришдир. Агар мана шу ишларни тўғри бажара олсак, кейинги раунд учун курашиш имкониятларимизни тўлиқ сақлаб қоламиз», — дея мухлисларни хотиржамликка чорлади мутахассис.

Эслатиб ўтамиз, Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичидаги иккинчи масъулиятли учрашувини жорий йилнинг 23 июнь куни дунё грандларидан бири — Португалия терма жамоасига қарши ўтказишади. К гуруҳидаги охирги ва ҳал қилувчи баҳс эса 28 июнь куни Африка вакили — Конго Демократик Республикаси футболчиларига қарши бўлиб ўтади.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Тажрибали мутахассис Тимур Кападзенинг ушбу сўзлари миллионлаб мухлисларимиз қалбидаги ишонч оловини янада алангалатиши шубҳасиз. Илк учрашувдаги мағлубият бу фожиа эмас, балки катта йўлнинг бошланишидир. Аббосбекнинг голи жамоамизга руҳий устунлик берди, эндиги вазифа хатолар устида ишлаб, Португалияга қарши кечадиган баҳсга ҳақиқий жанг сифатида қарашдир. Ватандошларимизнинг салоҳиятига ишонамиз ва улардан навбатдаги ўйинларда ғалабали натижаларни кутиб қоламиз. Ишонч сўнмасин, кураш давом этади!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, терма жамоамиз лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиТоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиБугун, 20:35Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 20:32Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиБугун, 19:55Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиИнфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиБугун, 19:36Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиЛиверпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиБугун, 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди