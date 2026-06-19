Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебют бутун ўзбек футболи жамоатчилиги ва миллионлаб ишқибозлар томонидан қизғин таҳлил қилинмоқда. Миллий терма жамоамизнинг собиқ бош мураббийи Тимур Кападзе ҳам «оқ бўрилар»нинг Колумбияга қарши кечган биринчи тур баҳси (1:3) ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва мухлисларга умид бағишловчи баёнот берди.
Мутахассиснинг таъкидлашича, Мундиалдаги илк учрашув бутун мамлакат учун унутилмас ва ўта ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлди. Гарчи якуний ҳисоб вакилларимиз фойдасига ҳал бўлмаган эса-да, йигитларнинг майдондаги ҳаракатлари таҳсинга лойиқ.
«Жаҳон чемпионатидаги дастлабки ўйин жуда катта ҳис-туйғуларга бой ва юртимиз учун чинакам тарихий воқелик бўлди. Ҳисобда имкониятни бой берган бўлсак-де, терма жамоамиз майдонда ўзини жуда муносиб тутди, ҳақиқий характер намойиш этди ва мана шундай юқори савиядаги мусобақада бемалол рақобатлаша олишини кўрсатди. Футболчиларимиз учун бу Жаҳон чемпионатидаги илк катта тажрибадир, шу сабабли ушбу учрашув уларнинг келажакдаги профессионал ўсиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади», — дейди Тимур Кападзе.
«Аббоснинг голи ўзбек футболи тарихида абадий қолади»
Тимур Кападзе учрашувнинг 60-дақиқасида вакилларимиздан ягона голни урган маҳоратли ярим ҳимоячи Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий ютуғини алоҳида эътироф этди ва собиқ шогирдини қутлади:
«Аббоснинг киритган тўпи бутун ўзбек футболи учун ўзгача аҳамият касб этади. Бу — Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари финал босқичи тарихидаги энг биринчи голи ва у спорт йилномаларимизда абадий муҳрланиб қолади. Мен Аббос учун жуда хурсандман. У ушбу тарихий лаҳзани ўзининг тинимсиз меҳнати, машаққатли машғулотлари ва майдондаги фидоий муносабати билан муносиб равишда қўлга киритди».
Имкониятлар сақланиб қолмоқда: Олдинда яна иккита жанг бор!
Собиқ бош мураббий гуруҳ босқичидан плей-оффга чиқиш имкониятларини юқори баҳолаб, омадсизликка қарамай, ҳали ҳеч нарса йўқотилмаганини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, Колумбия билан баҳс жамоанинг ички кучи ва улкан салоҳиятини кўрсатиб берди.
«Гуруҳдан кейинги босқичга йўл олиш масаласига тўхталадиган бўлсак, ҳозирча ҳеч нарса ҳал бўлгани йўқ ва кураш ҳали олдинда. Олдимизда яна иккита муҳим тўқнашув кутиб турибди. Илк баҳс шуни яққол кўрсатдики, жамоамизда катта салоҳият ва куч мавжуд. Эндиги энг асосий вазифа — ушбу ўйиндан тўғри ва совуққон хулоса чиқариш ҳамда бўлажак учрашувларга максимал даражада тайёргарлик кўришдир. Агар мана шу ишларни тўғри бажара олсак, кейинги раунд учун курашиш имкониятларимизни тўлиқ сақлаб қоламиз», — дея мухлисларни хотиржамликка чорлади мутахассис.
Эслатиб ўтамиз, Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичидаги иккинчи масъулиятли учрашувини жорий йилнинг 23 июнь куни дунё грандларидан бири — Португалия терма жамоасига қарши ўтказишади. К гуруҳидаги охирги ва ҳал қилувчи баҳс эса 28 июнь куни Африка вакили — Конго Демократик Республикаси футболчиларига қарши бўлиб ўтади.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Тажрибали мутахассис Тимур Кападзенинг ушбу сўзлари миллионлаб мухлисларимиз қалбидаги ишонч оловини янада алангалатиши шубҳасиз. Илк учрашувдаги мағлубият бу фожиа эмас, балки катта йўлнинг бошланишидир. Аббосбекнинг голи жамоамизга руҳий устунлик берди, эндиги вазифа хатолар устида ишлаб, Португалияга қарши кечадиган баҳсга ҳақиқий жанг сифатида қарашдир. Ватандошларимизнинг салоҳиятига ишонамиз ва улардан навбатдаги ўйинларда ғалабали натижаларни кутиб қоламиз. Ишонч сўнмасин, кураш давом этади!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, терма жамоамиз лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…