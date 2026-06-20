Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқда

·0·Спорт
Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқда

Каталониянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш мақсадида Расинг Santander жамоасининг ёш юлдузи Жорге Салинас учун жиддий кураш бошлади. Клуб раҳбарияти 19 ёшли иқтидорли ҳимоячини трансфер нархи икки баравар ошиб кетишидан аввал ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилмоқда. Бу трансфер янги бош мураббий Ханси Флик давридаги иккинчи йирик харид бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри берган маълумотларга кўра, Барселона раҳбарияти Салинас учун кечаётган пойгада яққол етакчилик қилмоқда. Гарчи футболчига Англия Премер-лигаси ва Испания чемпионатининг бошқа жамоаларидан таклифлар бўлган бўлса-да, ўйинчи фаолиятини айнан Блауграна сафида давом эттиришни афзал кўрган. Машҳур агент Жорге Мендес аллақачон Santanderга ташриф буюриб, музокараларни жадаллаштиришга ёрдам берган.

Трансфер нархи ва шартнома муддати

Ҳозирги вақтда Жорге Салинаснинг шартномасида 8 миллион евролик товон пули кўрсатилган. Бироқ, бу имконият чекланган муддатга эга. Маълум қилинишича, агар Барселона 30-июн кунига қадар келишувни якунламаса, 1-июльдан бошлаб футболчининг нархи автоматик равишда 16 миллион еврога кўтарилади. Шу сабабли, спорт директори Деко ва клуб мутасаддилари молиявий юкни камайтириш учун тезкор чоралар кўрмоқда.

Goal.com хабарига кўра, каталонияликлар трансфер нархини янада пасайтириш мақсадида ўзининг захира жамоасидан бирор футболчини Расинг Santanderга ижарага бериш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу стратегия клубга молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилган ҳолда сифатли ҳимоячини қўлга киритиш имконини беради.

Жорге Салинас ўтган мавсумда Испания иккинчи дивизионида ўзини кўрсата олди. У 33 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та голли узатмани амалга оширди. Ёш бўлишига қарамай, у ҳам чап қанот ҳимоясида, ҳам марказий ҳимоячи сифатида бирдек самарали ўйин кўрсата олиши билан Ханси Флик эътиборини тортган. Мураббий уни мавсумолди йиғинларидаёқ асосий жамоа машғулотларига жалб этишни режалаштирмоқда.

Ушбу трансфер Барселона ҳимоя чизиғидаги кенг кўламли ислоҳотларнинг бир қисмидир. Клуб айни дамда Ал-Ҳилал жамоасидан ижарага олинган Жоау Канцело билан доимий шартнома имзолаш бўйича ҳам музокаралар олиб бормоқда. Салинаснинг келиши жамоанинг узоқ муддатли истиқболини таъминлашга хизмат қилади.

Агар Барселона ҳимоячи масаласини тезроқ ҳал қилса, бор эътиборини Роберт Левандовски кетганидан сўнг бўшаб қоладиган марказий ҳужумчи позициясини тўлдиришга қаратиши мумкин. Ҳозирча каталонияликлар учун ҳар бир соат ғанимат бўлиб турибди.

БарселонаТрансферларХанси ФликЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиДемба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиБугун, 13:54ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Бразилия - Ҳаити 3:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:40Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»Винисиус: «Биз доим гол уриб, халқимизнинг фахрланишини орзу қиламиз»Бугун, 13:31Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»Чалхонўғли: «Балки бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатимдир, футбол баъзан жуда шафқатсиз»Бугун, 13:23Златан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларЗлатан Ибрагимович ва Марко Матераззи ўртасидаги низо янгиланди: Милан инқирози фонида кескин ҳазилларБугун, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди