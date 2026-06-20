Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинланди

·42·Спорт
Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинланди

Англия Премер-лигасининг собиқ юлдузи, Челси ва Нюкасл Юнайтед клубларидаги голлари билан танилган Демба Ба футболчилик фаолиятидан сўнг маъмурий йўналишда янги босқичга қадам қўйди. 41 ёшли собиқ ҳужумчи Франциянинг Ле Ҳавре клуби спорт директори лавозимини эгаллади. Ушбу тайинлов клубнинг Лига 1 даги мавқеини мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик режаларининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий баёнотига кўра, Демба Ба ушбу лавозимда Матиеу Бодмернинг ўрнини эгаллади. Собиқ футболчи учун бу шунчаки янги иш жойи эмас, балки ўз болалиги ва ўсмирлиги ўтган шаҳарга қайтишдир. Ле Ҳавре раҳбарияти унинг ҳам майдондаги, ҳам ундан ташқаридаги тажрибаси жамоа ривожига катта ҳисса қўшишига ишонч билдирмоқда.

Қадрдон шаҳарга қайтиш

Демба Ба айнан Ле Ҳавре шаҳрида вояга етган ва футболга илк қадамларини шу ерда ташлаган. Шу сабабли клуб маъмурияти уни "уйга қайтиш" сифатида кутиб олди. "Демба Ба ўз болалиги ва ёшлигини Ле Ҳавре шаҳрида ўтказган, энди эса у яна бу ерга қайтмоқда. Унинг тажрибаси ва бунёдкорлик руҳи клубни Лига 1 да ўз ўрнига эга бўлишига ёрдам беради", — дейилади клуб хабарида.

Собиқ ҳужумчи 2021-йилда профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг, қисқа вақт ичида спорт менежменти соҳасида ўзини кўрсата олди. У Ле Ҳавре сафига қўшилишдан аввал Лига 2 вакили Дункерқуе клубида спорт директори сифатида муваффақиятли фаолият юритган эди. У ердаги селекция ишлари ва таркибни бошқариш қобилияти мутахассислар томонидан юқори баҳоланган.

Бой тажриба ва янги мақсадлар

Демба Ба ўз фаолияти давомида Англия, Германия, Туркия ва Хитой каби давлатларнинг турли чемпионатларида тўп сурган. Унинг халқаро майдондаги кенг танишлари ва трансфер бозоридаги билимдонлиги Ле Ҳавре учун янги иқтидорларни жалб қилишда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

Ле Ҳавре ҳозирда Франция чемпионатининг юқори дивизионида ўз ўрнини сақлаб қолиш ва ўрта поғоналарга кўтарилишни мақсад қилган. Демба Ба зиммасига нафақат асосий жамоа таркибини шакллантириш, балки ёшлар академияси ва клубнинг умумий спорт фалсафасини ривожлантириш вазифаси ҳам юклатилган.

Эслатиб ўтамиз, Демба Ба ўз вақтида Челси таркибида Европа лигаси ғолиби бўлган ва Англия чемпионатида энг хавфли ҳужумчилардан бири ҳисобланган. Эндиликда у ўзининг бой тажрибасини майдон четида, бошқарув тизимида қўллашга ҳаракат қилади.

Демба БаЛе ҲавреЛига 1ТрансферSport Директори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБугун, 14:13ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 14:07Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБарселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБугун, 13:58ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди