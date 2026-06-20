Балиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқда

·24·Техно
Балиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқда

Венчур инвестициялари оламида кутилмаган янгилик юз берди: Фоундерс Фунд жамғармаси балиқларни инсонпарварлик тамойиллари асосида ўлдириш технологиясини ишлаб чиққан Шинкеи Сйстеms стартапига сармоя киритди. TechCrunch нашри томонидан ташкил этилган СтриктлйВК тадбирида маълум қилинишича, ушбу лойиҳа нафақат ҳайвонларга нисбатан шафқатсизликни камайтириш, балки денгиз маҳсулотларининг сифати ва сақлаш муддатини тубдан яхшилашни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шинкеи Сйстеms асосчиси Саиф Хаважа томонидан тақдим этилган Посеидон деб номланувчи робот музлаткич ўлчамида бўлиб, у балиқ овлаш кемаларига ўрнатилади. Қурилма Компутер Висион (компьютер кўриши) технологияси ёрдамида ҳар бир балиқни сканерлайди, унинг турини аниқлайди ва мия қисмини топади. Балиқ сувдан олинганидан сўнг бир неча сония ичида робот унинг миясига зарба беради ва жабраларини кесади. Бу жараён балиқ азобланиб, бўғилиб ўлишининг олдини олади.

Ике жиме техникаси ва маҳсулот сифати

Мазкур технология Япониянинг кўп асрлик "ике жиме" анъанасига асосланган. Анъанага кўра, тажрибали балиқчилар балиқни дарҳол ўлдириб, қонини чиқариб юборишади. ixbt.com маълумотига кўра, балиқ секин ва стресс ҳолатида ўлса, унинг гўшти сут кислотаси ва стресс гормонлари билан тўйинади, бу эса таъмнинг бузилишига ва маҳсулотнинг тез айнишига олиб келади. Шинкеи роботлари эса бу жараённи саноат миқёсида автоматлаштирди.

Тезкор ва инсонпарвар ўлим балиқ гўштининг узоқроқ сақланишига ва ҳатто уни "пишитиш" (агинг) имконини беради. Бу жараён ферментларнинг мушакларни парчалаши натижасида сашими учун зарур бўлган умами таъмини юзага келтиради. Хаважанинг сўзларига кўра, оддий усулда овланган балиқ 5-7 кун сақланса, Шинкеи технологияси билан бу муддат 14 кунгача, баъзан эса уч ҳафтагача узайиши мумкин.

Логистика ва иқтисодий самарадорлик

Шинкеи Сйстеms шунчаки технология етказиб берувчи эмас, балки тўлиқ вертикал интеграциялашган компанияга айланди. Улар балиқчиларга Посеидон қурилмаларини бепул тақдим этади, эвазига эса овланган балиқларни бозор нархидан юқори қийматда сотиб олади. Шундан сўнг маҳсулотлар Вашингтон штатидаги Такома шаҳрида жойлашган заводда қайта ишланиб, Серемони бренди остида сотувга чиқарилади.

Ҳозирда ушбу "юқори тоифали" балиқлар Лос-Анжелесдаги машҳур Эревҳон супермаркетлар тармоғида ва умумий ҳисобда 50 та Мишел юлдузига эга бўлган нуфузли ресторанларда сотилмоқда. Шуниси эътиборлики, Япония бозорлари тарихда биринчи марта АҚШда овланган балиқларни импорт қила бошлади, чунки Шинкеи технологияси маҳсулот сифатини Япония стандартларига етказди.

Ушбу лойиҳа АҚШ балиқчилик саноатидаги муҳим муаммони ҳам ҳал қилади. Ҳозирда АҚШда тутилган балиқларнинг катта қисми қайта ишлаш учун Хитойга юборилади ва у ерда арзон ишчи кучи ёрдамида тозалангач, яна ортга қайтарилади. Шинкеи барча жараёнларни бир жойда — АҚШнинг ўзида жамлаш орқали логистика харажатларини камайтириш ва маҳсулот исрофини (ҳозирда 18% гача) бартараф этишни кўзламоқда. Фоундерс Фунд каби йирик сармоядорлар айнан мана шу мураккаб муаммога инновацион ечим топилгани учун лойиҳага катта тикиш тикмоқда.

Шинкеи СйстеmsРобототехникаСунъий IntelлектФоундерс ФундТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиХитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиКеча, 23:21Google ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиGoogle ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиКеча, 22:51Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиХитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиКеча, 22:20Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиНобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиКеча, 21:58Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКоинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди