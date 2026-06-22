Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқда

·0·Спорт
Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқда

Жаҳон чемпионати арафасида футбол оламида турли ғаройиб воқеалар содир бўлиши одатий ҳолга айланган. Бироқ, Ганалик машҳур афсун-жодучи Нана Кваку Бонсамнинг баёноти кўпчиликни ҳайратда қолдирди. У Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятига тўсқинлик қилишини ва унинг Гана билан ўйинда самарали ҳаракат қилишига йўл қўймаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бонсам ўзининг бу каби "фаолияти" билан илк бор диққат марказига тушаётгани йўқ. У 2014-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Криштиано Роналдо жароҳат олгани ва турнирда тўлиқ куч билан ўйнай олмагани учун масъулиятни ўз зиммасига олган эди. Эндиликда у ўзининг навбатдаги "нишони" сифатида Бавария ҳужумчиси Гарри Кейнни танлаганини очиқчасига эълон қилди.

Маънавий таъсир ва футболчининг ҳолати

Даилй Стар нашрига берган интервюсида Бонсам Гарри Кейнга жиддий шикаст етказиш ниятида эмаслигини, бироқ уни тўхтатиб қолиш учун барча чораларни кўришини таъкидлади. "Мен Гарри Кейн устида ишлаяпман. Аввал нималарга қодир эканимни кўрсатганман, шунинг учун уни тўхтатиш учун нима қилишим кераклигини биламан. Мен унга оғир жароҳат тиламайман, шунчаки ўз ватанимга ёрдам бериш учун унинг ўйинини бузиб қўйишим кифоя", — дейди у.

Гарри Кейн айни дамда ажойиб спорт формасида. У Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада дубл қайд этиб, ўзининг юқори савияда эканини исботлади. Бундан ташқари, Кейн Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатларида гол уриш бўйича Гари Линекер ўрнатган рекордни янгилашга жуда яқин турибди. Бунинг учун унга яна битта гол керак бўлади.

Томас Тухель ва жамоанинг муносабати

Ташқаридан бўлаётган бундай ғайритабиий таҳдидларга қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель диққатни фақат профессионал тайёргарликка қаратган. Германиялик мутахассис плей-офф босқичига чиқиш учун жамоада юқори интизом ва сифатли машғулотларни талаб қилмоқда. Жамоа ҳимоячиси Джед Спенсе мураббийнинг талабчанлиги ҳақида ижобий фикрлар билдирди.

"У ажойиб мураббий ва футболчилардан энг яхши натижани кутади. Томас Тухель юқори стандартларни талаб қилади ва бу турнирда биз ҳар бир сонияда тайёр бўлишимиз керак. Ҳар бир машғулот энг юқори сифатда ўтиши шарт", — дейди Спенсе талкСПОРТ нашрига берган интервюсида. Футболчиларнинг сўзларига кўра, жамоа ичидаги муҳит барқарор ва ҳеч қандай руҳий босим уларга таъсир ўтказа олмайди.

Эслатиб ўтамиз, 2014-йилда Бонсам Криштиано Роналдо ҳақида гапирганда, унинг тиззасидаги муаммолар тиббий йўл билан даволанмаслигини, чунки бу "маънавий сабаблар" билан боғлиқлигини иддао қилган эди. Ўшанда Роналдо ҳақиқатан ҳам турнирни кутилган даражада ўтказа олмаган. Эндиликда бутун футбол жамоатчилиги Гарри Кейн бу каби босимларни қандай енгиб ўтишини кузатиб боради.

Гарри КейнАнглияГанаЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиГарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиБугун, 15:36Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаТоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаБугун, 15:35«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўлади«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўладиБугун, 15:35Месси ва Ямалнинг ЖЧдаги илк голи: фарқ атиги 14 кунМесси ва Ямалнинг ЖЧдаги илк голи: фарқ атиги 14 кунБугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди