816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди

·0·Дунё
816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди

Австралия Федерал полицияси Сидней шаҳри яқинидаги Лондердерри ҳудудида мамлакат тарихидаги энг йирик кокаин партиясини мусодара қилди.

Расмий маълумотларга кўра, учта юк контейнерининг сохта поллари остига яширилган пластик идишлардан жами 2,7 тонна кокаин топилган.

Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, мусодара қилинган гиёҳванд моддаларнинг қора бозордаги қиймати қарийб 816 миллион АҚШ долларига тенг. Бу миқдор тахминан 3 миллион бир марталик дозани ташкил этади.

Тезкор тадбир давомида 21 ва 25 ёшли икки нафар эркак қўлга олинган. Уларга йирик миқдордаги гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний равишда мамлакатга олиб кириш ва сақлаш айблови қўйилган.

Тергов маълумотларига кўра, кокаин Австралияга Шимолий Квинсленд ҳудуди орқали олиб кирилган ва кейинчалик Сиднейга етказилган.

Мазкур операция “Operation Minjiang” махсус тергови доирасида амалга оширилган бўлиб, ушбу иш бўйича ҳозиргача 3 тоннадан ортиқ турли гиёҳванд моддалар мусодара қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?Бугун, 14:241000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилдиБугун, 13:53Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Бугун, 11:59Масжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиМасжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиБугун, 11:45Қозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиҚозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиБугун, 11:42Осмонўпар бинода барпо этилган ўрмонОсмонўпар бинода барпо этилган ўрмонБугун, 10:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди