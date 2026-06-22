Мактаб, боғча, шифохонага яқин жойлашган газ ва ёқилғи қуйиш шаҳобчалари кўчирилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида мактаб, боғча, шифохона ва бошқа ижтимоий объектларга яқин жойлашган газ ҳамда ёқилғи қуйиш шохобчалари қайта ўрганилади.
Вазирлар Маҳкамасининг 315-сон қарорига кўра, масъул вазирлик ва идоралар икки ой ичида хавфсизлик масофалари талабига жавоб бермайдиган шохобчалар реестрини шакллантиради.
Ушбу рўйхатга аҳоли пунктлари, таълим ва тиббиёт муассасаларига хавфли масофада жойлашган АГТКШ, АГТШ ва АЁҚШлар киритилади.
Кейинчалик бундай объектларни босқичма-босқич хавфсиз ҳудудларга кўчириш ёки фаолиятини тугатиш бўйича Ҳукуматга таклифлар киритилади.
Аввалроқ хатловларда газ ва ёқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ хавфсизлик қоидалари бузилиши аниқланган эди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…