Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Ўзбекистон ва Португалия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўта муҳим баҳс бошланишига оз вақт қолмоқда. Футбол мухлислари учун мазкур тарихий ўйинни қайси шарҳловчилар шарҳлаб бориши маълум бўлди. Шарҳловчи Мурод Ризаев ўзининг Телеграм канали орқали ушбу учрашувда ишлайдиган ҳамкасблари номини эълон қилди.
«Спорт» телеканалида Мирзаҳаким Тўхтамирзаев шарҳи
Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги ҳаяжонли беллашув 23 июнь куни соат 21:50 да «Спорт» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади. Ушбу марказий учрашувни миллионлаб мухлислар учун таниқли ва тажрибали шарҳловчи Мирзаҳаким Тўхтамирзаев шарҳлаб боради.
Хайрулла Ҳамидов ва Даврон Файзиев тўғридан-тўғри стадиондан ишлашади
Шунингдек, «Футбол ТВ» ва «Зўр ТВ» телеканаллари ҳам ўзбек футболи ишқибозлари учун мазкур ўйиндан махсус трансляция ташкил этмоқда. Ушбу каналлар эфирида баҳсни таниқли шарҳловчилар Хайрулла Ҳамидов ҳамда Даврон Файзиев бевосита АҚШдаги стадионнинг ўзидан туриб, жонли тарзда шарҳлаб боришади.
Ҳар икки жамоа учун ортга йўл йўқ
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк турда Колумбияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Португалия эса Конго ДРга қарши баҳсда кутилмаганда 1:1 ҳисобидаги дуранг билан кифояланган. Гуруҳдаги вазиятни инобатга олсак, навбатдаги ушбу тўқнашув турнирдаги кейинги тақдирни белгилаб берувчи жуда муҳим аҳамиятга эга.
…