Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?

·1·Спорт
Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Ўзбекистон ва Португалия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўта муҳим баҳс бошланишига оз вақт қолмоқда. Футбол мухлислари учун мазкур тарихий ўйинни қайси шарҳловчилар шарҳлаб бориши маълум бўлди. Шарҳловчи Мурод Ризаев ўзининг Телеграм канали орқали ушбу учрашувда ишлайдиган ҳамкасблари номини эълон қилди.

«Спорт» телеканалида Мирзаҳаким Тўхтамирзаев шарҳи

Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги ҳаяжонли беллашув 23 июнь куни соат 21:50 да «Спорт» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади. Ушбу марказий учрашувни миллионлаб мухлислар учун таниқли ва тажрибали шарҳловчи Мирзаҳаким Тўхтамирзаев шарҳлаб боради.

Хайрулла Ҳамидов ва Даврон Файзиев тўғридан-тўғри стадиондан ишлашади

Шунингдек, «Футбол ТВ» ва «Зўр ТВ» телеканаллари ҳам ўзбек футболи ишқибозлари учун мазкур ўйиндан махсус трансляция ташкил этмоқда. Ушбу каналлар эфирида баҳсни таниқли шарҳловчилар Хайрулла Ҳамидов ҳамда Даврон Файзиев бевосита АҚШдаги стадионнинг ўзидан туриб, жонли тарзда шарҳлаб боришади.

Ҳар икки жамоа учун ортга йўл йўқ

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк турда Колумбияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Португалия эса Конго ДРга қарши баҳсда кутилмаганда 1:1 ҳисобидаги дуранг билан кифояланган. Гуруҳдаги вазиятни инобатга олсак, навбатдаги ушбу тўқнашув турнирдаги кейинги тақдирни белгилаб берувчи жуда муҳим аҳамиятга эга.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Бугун, 16:30Алан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинАлан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинБугун, 16:16Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди