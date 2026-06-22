Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчи

·11·Авто
Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчи

Япониянинг энг йирик такси буюртма қилиш хизмати ҳисобланган Го компанияси мамлакатда жорий йилнинг энг йирик IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини якунлади. Компания биржа орқали 88,6 миллиард иена (тахминан 553 миллион доллар) миқдорида маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Ушбу улкан сармоя Япония транспорт тизимидаги энг оғриқли нуқта — ҳайдовчилар етишмовчилигини бартараф этиш учун роботаксиларни ривожлантиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Го компаниясининг биржага чиқиши Япониядаги сўнгги йиллардаги энг суст IPO мавсуми фонида юз берди. Жараёнда йирик халқаро инвесторлар иштирок этган бўлса-да, дебютдан сўнг акциялар нархи бироз пасайиб, 2400 иенадан 2314 иенага тушди. Шунга қарамай, компания раҳбарияти олинган маблағларни ҳайдовчисиз транспорт воситалари бўйича тадқиқотлар ва янги активларни сотиб олишга сарфлашни режалаштирмоқда.

Демографик инқироз ва ҳайдовчилар танқислиги

Роботаксиларга тикилган тикиш шунчаки технологик пойга эмас, балки Япониядаги ўткир демографик муаммо билан боғлиқ. Япония Ер, инфратузилма, транспорт ва туризм вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги йилларда мамлакатда такси ҳайдовчилари сони қарийб 20 фоизга қисқарган. Аҳолининг қариши ва ёшларнинг бу соҳага қизиқмаслиги кадрлар танқислигини чуқурлаштирмоқда.

Ҳатто 2024-йилдан бошлаб Японияда рухсат берилган биргаликда юриш (риде-шаринг) хизматлари ҳам қатъий чекловлар туфайли муаммони ҳал қила олмади. Шу сабабли, Го компанияси келажакни тўлиқ автоном бошқариладиган автомобилларда кўрмоқда. Компания ҳозирда Япониянинг 47 та префектурасидан 46 тасида фаолият юритади ва бозорнинг 80 фоизини назорат қилади.

Халқаро ҳамкорлик ва рақобат

Го компанияси ҳайдовчисиз технологияларни ривожлантиришда Алпҳабет холдингига қарашли Ваймо ҳамда Япониянинг Ниҳон Котсу таксопарки билан ҳамкорлик қилмоқда. Компания бош директори Ҳироши Накажима аввалроқ таъкидлаганидек, Го автопилот тизимларини мустақил ишлаб чиқмоқчи эмас, балки тайёр технологияларни интеграция қилиш йўлидан боради.

Япония бозорида роботаксилар йўналишида рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Келгуси йилларда қуйидаги лойиҳалар амалга оширилиши кутилмоқда:

  • Uber, Вайве ва Nissan ҳамкорлигида 2026-йилгача Токиода роботаксиларни синовдан ўтказиш;
  • Nissan Леаф электромобилларида Вайве компаниясининг AI Дривер сунъий интеллект тизимидан фойдаланиш;
  • Диди Мобилитй Жапан ва СофтБанк томонидан хорижий туристлар учун махсус автоном ечимлар тақдим этилиши.
Ҳозирча Го компанияси анъанавий бизнесини ҳам кенгайтирмоқда. Хусусан, Какао Т, Алипай ва WeChat Пай билан ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, бу Жанубий Корея, Хитой ва Тайвандан келган сайёҳларга ўзларининг одатий иловалари орқали Японияда такси чақириш имконини беради. Тўлиқ ҳайдовчисиз режимга ўтиш эса технологиялар хавфсизлиги тасдиқлангач ва тегишли рухсатномалар олингач амалга оширилади.

ЯпонияТаксиРоботаксиIPOАвтопилот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиHyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиБугун, 13:57«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқдиБугун, 12:34Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаRenault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаБугун, 11:28Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиStellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиБугун, 09:25АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаАҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаБугун, 00:22От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?Кеча, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди