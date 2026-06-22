Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчи
Япониянинг энг йирик такси буюртма қилиш хизмати ҳисобланган Го компанияси мамлакатда жорий йилнинг энг йирик IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини якунлади. Компания биржа орқали 88,6 миллиард иена (тахминан 553 миллион доллар) миқдорида маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Ушбу улкан сармоя Япония транспорт тизимидаги энг оғриқли нуқта — ҳайдовчилар етишмовчилигини бартараф этиш учун роботаксиларни ривожлантиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Го компаниясининг биржага чиқиши Япониядаги сўнгги йиллардаги энг суст IPO мавсуми фонида юз берди. Жараёнда йирик халқаро инвесторлар иштирок этган бўлса-да, дебютдан сўнг акциялар нархи бироз пасайиб, 2400 иенадан 2314 иенага тушди. Шунга қарамай, компания раҳбарияти олинган маблағларни ҳайдовчисиз транспорт воситалари бўйича тадқиқотлар ва янги активларни сотиб олишга сарфлашни режалаштирмоқда.
Демографик инқироз ва ҳайдовчилар танқислигиРоботаксиларга тикилган тикиш шунчаки технологик пойга эмас, балки Япониядаги ўткир демографик муаммо билан боғлиқ. Япония Ер, инфратузилма, транспорт ва туризм вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги йилларда мамлакатда такси ҳайдовчилари сони қарийб 20 фоизга қисқарган. Аҳолининг қариши ва ёшларнинг бу соҳага қизиқмаслиги кадрлар танқислигини чуқурлаштирмоқда.
Ҳатто 2024-йилдан бошлаб Японияда рухсат берилган биргаликда юриш (риде-шаринг) хизматлари ҳам қатъий чекловлар туфайли муаммони ҳал қила олмади. Шу сабабли, Го компанияси келажакни тўлиқ автоном бошқариладиган автомобилларда кўрмоқда. Компания ҳозирда Япониянинг 47 та префектурасидан 46 тасида фаолият юритади ва бозорнинг 80 фоизини назорат қилади.
Халқаро ҳамкорлик ва рақобатГо компанияси ҳайдовчисиз технологияларни ривожлантиришда Алпҳабет холдингига қарашли Ваймо ҳамда Япониянинг Ниҳон Котсу таксопарки билан ҳамкорлик қилмоқда. Компания бош директори Ҳироши Накажима аввалроқ таъкидлаганидек, Го автопилот тизимларини мустақил ишлаб чиқмоқчи эмас, балки тайёр технологияларни интеграция қилиш йўлидан боради.
Япония бозорида роботаксилар йўналишида рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Келгуси йилларда қуйидаги лойиҳалар амалга оширилиши кутилмоқда:
- Uber, Вайве ва Nissan ҳамкорлигида 2026-йилгача Токиода роботаксиларни синовдан ўтказиш;
- Nissan Леаф электромобилларида Вайве компаниясининг AI Дривер сунъий интеллект тизимидан фойдаланиш;
- Диди Мобилитй Жапан ва СофтБанк томонидан хорижий туристлар учун махсус автоном ечимлар тақдим этилиши.
…