Samsung Galaxy А24 эгалари учун кутилмаган совға: One UI 8.5 янгиланиши чиқди

·0·Техно
Samsung Galaxy А24 эгалари учун кутилмаган совға: One UI 8.5 янгиланиши чиқди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг ҳамёнбоп смартфонларидан бири бўлган Galaxy A24 модели учун кутилмаган янгиликни тақдим этди. Кўпчилик фойдаланувчилар ва экспертлар ушбу қурилма янги дастурий таъминотни олишига шубҳа билан қараган бир пайтда, компания Galaxy A24 учун One UI 8.5 интерфейсининг якуний версиясини тарқатишни бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, дастлабки янгиланиш СМ-А245Н индексига эга бўлган Жанубий Корея бозори учун мўлжалланган қурилмаларда пайдо бўлди. А245НКСУ9ФЗF1 рақами остида чиқарилган ушбу прошивка пакети тахминан 2,4 GB ҳажмни ташкил этади. Бу шуни англатадики, фойдаланувчилар янгиланишни юклаб олишдан олдин қурилма хотирасида етарли жой борлигига ишонч ҳосил қилишлари ва барқарор Wi-Fi тармоғидан фойдаланишлари тавсия этилади.

Янги имкониятлар ва визуал ўзгаришлар

One UI 8.5 қобиғи Android 16 ҚPR2 операцион тизимига асосланган бўлиб, у нафақат тизим хавфсизлигини оширади, балки фойдаланувчи тажрибасини тубдан яхшилайдиган қатор визуал ўзгаришларни ҳам ўз ичига олади. Хусусан, Samsung дизайнерлари интерфейснинг шаффофлик ва хиралаштириш (блур) эффектларини қайта ишлаб чиқишган, бу эса меню ва билдиришномалар ойнасига замонавий кўриниш беради.

Функционал жиҳатдан ҳам бир қанча фойдали янгиликлар қўшилган. Эндиликда Galaxy A24 фойдаланувчилари экранни қисман ёзиб олиш имкониятига эга бўладилар. Бу функция бутун экранни эмас, балки фақат керакли илова ёки соҳани видеога олиш имконини бериши билан жуда қулайдир. Шунингдек, тизимнинг умумий унумдорлиги ва барқарорлиги сезиларли даражада оптималлаштирилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгилик алоҳида аҳамиятга эга, чунки Galaxy A24 модели ҳамёнбоп нархи ва ишончлилиги сабабли мамлакатимиз смартфон бозорида жуда оммалашган. Гарчи ҳозирча янгиланиш фақат Жанубий Кореяда мавжуд бўлса-да, яқин кунлар ичида у Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон ҳудудидаги қурилмаларга ҳам етиб келиши кутилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Galaxy A24 узоқ вақт давомида One UI 8.5 янгиланишини оладиган қурилмалар рўйхатида расман тасдиқланмаган эди. Samsung компаниясининг ушбу қадами ўрта ва қуйи сегментдаги қурилмаларни қўллаб-қувватлаш сиёсати кучайганидан далолат беради. Янгиланишни текшириш учун смартфон созламаларидан "Дастурий таъминот янгиланиши" бўлимига ўтиш кифоя.

SamsungGalaxy A24One UI 8.5Android 16Смартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошландиBoeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошландиБугун, 15:59Олимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиОлимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиБугун, 15:26Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиНега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиБугун, 14:57Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиТошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиБугун, 14:34iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаiPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаБугун, 14:20Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинWildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди