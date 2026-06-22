Samsung Galaxy А24 эгалари учун кутилмаган совға: One UI 8.5 янгиланиши чиқди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг ҳамёнбоп смартфонларидан бири бўлган Galaxy A24 модели учун кутилмаган янгиликни тақдим этди. Кўпчилик фойдаланувчилар ва экспертлар ушбу қурилма янги дастурий таъминотни олишига шубҳа билан қараган бир пайтда, компания Galaxy A24 учун One UI 8.5 интерфейсининг якуний версиясини тарқатишни бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, дастлабки янгиланиш СМ-А245Н индексига эга бўлган Жанубий Корея бозори учун мўлжалланган қурилмаларда пайдо бўлди. А245НКСУ9ФЗF1 рақами остида чиқарилган ушбу прошивка пакети тахминан 2,4 GB ҳажмни ташкил этади. Бу шуни англатадики, фойдаланувчилар янгиланишни юклаб олишдан олдин қурилма хотирасида етарли жой борлигига ишонч ҳосил қилишлари ва барқарор Wi-Fi тармоғидан фойдаланишлари тавсия этилади.
Янги имкониятлар ва визуал ўзгаришларOne UI 8.5 қобиғи Android 16 ҚPR2 операцион тизимига асосланган бўлиб, у нафақат тизим хавфсизлигини оширади, балки фойдаланувчи тажрибасини тубдан яхшилайдиган қатор визуал ўзгаришларни ҳам ўз ичига олади. Хусусан, Samsung дизайнерлари интерфейснинг шаффофлик ва хиралаштириш (блур) эффектларини қайта ишлаб чиқишган, бу эса меню ва билдиришномалар ойнасига замонавий кўриниш беради.
Функционал жиҳатдан ҳам бир қанча фойдали янгиликлар қўшилган. Эндиликда Galaxy A24 фойдаланувчилари экранни қисман ёзиб олиш имкониятига эга бўладилар. Бу функция бутун экранни эмас, балки фақат керакли илова ёки соҳани видеога олиш имконини бериши билан жуда қулайдир. Шунингдек, тизимнинг умумий унумдорлиги ва барқарорлиги сезиларли даражада оптималлаштирилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгилик алоҳида аҳамиятга эга, чунки Galaxy A24 модели ҳамёнбоп нархи ва ишончлилиги сабабли мамлакатимиз смартфон бозорида жуда оммалашган. Гарчи ҳозирча янгиланиш фақат Жанубий Кореяда мавжуд бўлса-да, яқин кунлар ичида у Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон ҳудудидаги қурилмаларга ҳам етиб келиши кутилмоқда.
Таъкидлаш жоизки, Galaxy A24 узоқ вақт давомида One UI 8.5 янгиланишини оладиган қурилмалар рўйхатида расман тасдиқланмаган эди. Samsung компаниясининг ушбу қадами ўрта ва қуйи сегментдаги қурилмаларни қўллаб-қувватлаш сиёсати кучайганидан далолат беради. Янгиланишни текшириш учун смартфон созламаларидан "Дастурий таъминот янгиланиши" бўлимига ўтиш кифоя.
…