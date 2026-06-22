Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқда
Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтадиган Португалия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан португалиялик таниқли футбол агенти Паулу Барбоза ўз фикрлари билан ўртоқлашди. "Спорт-Экспресс" нашри келтирган хабарга кўра, эксперт бўлажак баҳсда ўз миллий жамоасининг имкониятларига шубҳа билан қарамоқда ва Ўзбекистон вакилларининг салоҳиятини юқори баҳоламоқда.
Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ жамоа
Паулу Барбоза Ўзбекистон терма жамоасининг илк турда Колумбияга қарши кўрсатган ўйинини кузатгани ва ундан ижобий таассурот олганини яшириб ўтирмади. Ўзбекистон ўша баҳсда мағлубиятга учраган бўлса-да, ўзининг мазмунли футболи билан кўплаб халқаро мутахассисларнинг диққат марказига тушган эди.
"Агар Португалиянинг Конго ДРга қарши ўйинидан келиб чиқадиган бўлсак, жамоамизнинг ғалабасига ишончим комил эмас. Мен Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши баҳсини томоша қилдим. Менинг фикримча, Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ жамоа. Колумбия ҳақида эса гапирмаса ҳам бўлади. Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқда", — деди португалиялик агент.
Португалия таркиб ва ҳужумда ўзгаришлар қилиши шарт
Португалия терма жамоаси мундиалдаги илк учрашувида Конго ДР билан кутилмаганда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотган эди. Барбоза ўз терма жамоасининг етакчи футболчилари, хусусан, Бернарду Силва ва Витиньянинг ҳаракатларига тўхталиб, таркибдаги айрим ўйинчилар ҳозирда оптимал спорт формасида эмаслигини таъкидлади.
Агентнинг фикрича, Португалия терма жамоаси муваффақият қозонишни истаса, қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиши лозим:
Жамоа таркибини қайта кўриб чиқиш;
Ҳужум чизиғидаги ўйин услубини зудлик билан ўзгартириш.
Эслатиб ўтамиз, К гуруҳидаги вазиятни сезиларли даражада ўзгартириб юбориши мумкин бўлган Португалия — Ўзбекистон учрашуви 23 июнь куни бўлиб ўтади. Мухлислар ушбу баҳсда ҳар икки жамоадан фақат ғалаба учун шиддатли кураш кутишмоқда.
…