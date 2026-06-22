Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқда

·0·Спорт
Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқда

Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтадиган Португалия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан португалиялик таниқли футбол агенти Паулу Барбоза ўз фикрлари билан ўртоқлашди. "Спорт-Экспресс" нашри келтирган хабарга кўра, эксперт бўлажак баҳсда ўз миллий жамоасининг имкониятларига шубҳа билан қарамоқда ва Ўзбекистон вакилларининг салоҳиятини юқори баҳоламоқда.

Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ жамоа

Паулу Барбоза Ўзбекистон терма жамоасининг илк турда Колумбияга қарши кўрсатган ўйинини кузатгани ва ундан ижобий таассурот олганини яшириб ўтирмади. Ўзбекистон ўша баҳсда мағлубиятга учраган бўлса-да, ўзининг мазмунли футболи билан кўплаб халқаро мутахассисларнинг диққат марказига тушган эди.

"Агар Португалиянинг Конго ДРга қарши ўйинидан келиб чиқадиган бўлсак, жамоамизнинг ғалабасига ишончим комил эмас. Мен Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши баҳсини томоша қилдим. Менинг фикримча, Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ жамоа. Колумбия ҳақида эса гапирмаса ҳам бўлади. Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқда", — деди португалиялик агент.

Португалия таркиб ва ҳужумда ўзгаришлар қилиши шарт

Португалия терма жамоаси мундиалдаги илк учрашувида Конго ДР билан кутилмаганда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотган эди. Барбоза ўз терма жамоасининг етакчи футболчилари, хусусан, Бернарду Силва ва Витиньянинг ҳаракатларига тўхталиб, таркибдаги айрим ўйинчилар ҳозирда оптимал спорт формасида эмаслигини таъкидлади.

Агентнинг фикрича, Португалия терма жамоаси муваффақият қозонишни истаса, қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиши лозим:

  • Жамоа таркибини қайта кўриб чиқиш;

  • Ҳужум чизиғидаги ўйин услубини зудлик билан ўзгартириш.

Эслатиб ўтамиз, К гуруҳидаги вазиятни сезиларли даражада ўзгартириб юбориши мумкин бўлган Португалия — Ўзбекистон учрашуви 23 июнь куни бўлиб ўтади. Мухлислар ушбу баҳсда ҳар икки жамоадан фақат ғалаба учун шиддатли кураш кутишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиГарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиБугун, 15:36Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаТоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаБугун, 15:35«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўлади«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўладиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди