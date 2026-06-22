Челси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирди
Лондоннинг Челси клуби дарвозабон позициясини кучайтириш мақсадида Милан ҳамда Франция терма жамоаси посбони Мике Маигнан учун курашга жиддий киришди. "Аристократлар" келаётган мавсумда дарвоза дахлсизлигини жаҳон даражасидаги посбонга ишониб топшириш ниятида ва айнан 30 ёшли француз асосий мақсад сифатида танланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
МиланНевс24 нашри хабарига кўра, Англия клуби вакиллари айни дамда дарвозабоннинг агенти Жонатан Кебе билан фаол мулоқот олиб бормоқда. Ушбу мулоқотлар трансфернинг молиявий шартлари ва эҳтимолий битимнинг умумий доирасини белгилаб олиш учун муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Гарчи расмий таклиф ҳали юборилмаган бўлса-да, Стемфорд Бридждаги қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда.
Милан ўз етакчисини қўйиб юбормоқчи эмасЛекин Миланнинг янги бош мураббийи Рубен Аморим ушбу трансферга қарши экани айтилмоқда. Португалиялик мутахассис Майк Менянни ўзининг техник лойиҳасидаги асосий устунлардан бири деб ҳисоблайди. Аморим жамоани тажрибали етакчилар атрофида қуришни режалаштирган, Менян эса ўзининг характери ва маҳорати билан ушбу талабларга тўлиқ жавоб беради.
Мураббийнинг фикрича, ҳозирги бозорда Меняннинг ўрнини боса оладиган дарвозабонни топиш деярли имконсиз. Милан раҳбарияти ҳам мураббийнинг тактик эҳтиёжлари ва футболчининг кетиш истаги ўртасида мувозанат сақлашга ҳаракат қилмоқда. Goal.com нашри тасдиқлашича, "россонерилар" ўзининг биринчи рақамли посбонини осонликча қўйиб юбормайди ва катта миқдорда товон пули талаб қилади.
Премер-лига чорлови ва футболчининг қарориУшбу трансфер достонида якуний сўзни футболчининг ўзи айтиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Мике Маигнан фаолиятида янги саҳифа очиш ва Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўриш ғоясига ижобий қарамоқда. Италиядаги уч йиллик муваффақиятли мавсумлардан сўнг, у бошқа муҳитда ўйнашни ўзи учун жозибадор деб ҳисоблайди.
Челси каби ўтиш даврини бошдан кечираётган ва янгиланиш жараёнидаги жамоада асосий ҳимоя қўрғонига айланиш истиқболи дарвозабонни қизиқтириб қўйган. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Франция терма жамоаси билан ЖЧ-2026 саралаш ўйинларига қаратган бўлса-да, яқин ҳафталарда трансфер масаласи янада тезлашиши кутилмоқда.
Мике Маигнан Лилл клубидан Миланга ўтганидан бери Европанинг энг кучли дарвозабонларидан бири сифатида эътироф этиб келинмоқда. Унинг етакчилик қобилияти ва қийин вазиятларда жамоани қутқара олиши Челси раҳбариятининг асосий эътиборини тортган жиҳатлардир. Агар томонлар келишувга эришса, бу ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирига айланиши мумкин.
…