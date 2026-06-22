Челси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирди

·26·Спорт
Челси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирди

Лондоннинг Челси клуби дарвозабон позициясини кучайтириш мақсадида Милан ҳамда Франция терма жамоаси посбони Мике Маигнан учун курашга жиддий киришди. "Аристократлар" келаётган мавсумда дарвоза дахлсизлигини жаҳон даражасидаги посбонга ишониб топшириш ниятида ва айнан 30 ёшли француз асосий мақсад сифатида танланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МиланНевс24 нашри хабарига кўра, Англия клуби вакиллари айни дамда дарвозабоннинг агенти Жонатан Кебе билан фаол мулоқот олиб бормоқда. Ушбу мулоқотлар трансфернинг молиявий шартлари ва эҳтимолий битимнинг умумий доирасини белгилаб олиш учун муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Гарчи расмий таклиф ҳали юборилмаган бўлса-да, Стемфорд Бридждаги қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда.

Милан ўз етакчисини қўйиб юбормоқчи эмас

Лекин Миланнинг янги бош мураббийи Рубен Аморим ушбу трансферга қарши экани айтилмоқда. Португалиялик мутахассис Майк Менянни ўзининг техник лойиҳасидаги асосий устунлардан бири деб ҳисоблайди. Аморим жамоани тажрибали етакчилар атрофида қуришни режалаштирган, Менян эса ўзининг характери ва маҳорати билан ушбу талабларга тўлиқ жавоб беради.

Мураббийнинг фикрича, ҳозирги бозорда Меняннинг ўрнини боса оладиган дарвозабонни топиш деярли имконсиз. Милан раҳбарияти ҳам мураббийнинг тактик эҳтиёжлари ва футболчининг кетиш истаги ўртасида мувозанат сақлашга ҳаракат қилмоқда. Goal.com нашри тасдиқлашича, "россонерилар" ўзининг биринчи рақамли посбонини осонликча қўйиб юбормайди ва катта миқдорда товон пули талаб қилади.

Премер-лига чорлови ва футболчининг қарори

Ушбу трансфер достонида якуний сўзни футболчининг ўзи айтиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Мике Маигнан фаолиятида янги саҳифа очиш ва Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўриш ғоясига ижобий қарамоқда. Италиядаги уч йиллик муваффақиятли мавсумлардан сўнг, у бошқа муҳитда ўйнашни ўзи учун жозибадор деб ҳисоблайди.

Челси каби ўтиш даврини бошдан кечираётган ва янгиланиш жараёнидаги жамоада асосий ҳимоя қўрғонига айланиш истиқболи дарвозабонни қизиқтириб қўйган. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Франция терма жамоаси билан ЖЧ-2026 саралаш ўйинларига қаратган бўлса-да, яқин ҳафталарда трансфер масаласи янада тезлашиши кутилмоқда.

Мике Маигнан Лилл клубидан Миланга ўтганидан бери Европанинг энг кучли дарвозабонларидан бири сифатида эътироф этиб келинмоқда. Унинг етакчилик қобилияти ва қийин вазиятларда жамоани қутқара олиши Челси раҳбариятининг асосий эътиборини тортган жиҳатлардир. Агар томонлар келишувга эришса, бу ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирига айланиши мумкин.

ЧелсиМиланМике МаигнанТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Бугун, 17:22Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 16:52Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Бугун, 16:30Алан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинАлан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинБугун, 16:16Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди