Низомий университети кампуси 886,6 млрд сўмга савдога қўйилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг Чилонзор туманида жойлашган асосий кампуси хусусийлаштириш учун савдога қўйилди. Объект «E-auksion» электрон платформаси орқали сотилади.
Кампуснинг умумий майдони 5,64 гектарни ташкил этади. Унинг бошланғич нархи 886,6 млрд сўм этиб белгиланган.
Аукцион ғолиби учун алоҳида шарт ҳам қўйилган. Харидор кампус негизида нодавлат таълим муассасаси ташкил этиши ва объектнинг таълим соҳасидаги фаолият йўналишини сақлаб қолиши керак.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…