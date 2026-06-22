Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?

·40·Спорт
Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?

Аёллар футболи оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, икки карра «Олтин тўп» соҳибаси Алексиа Путельяс ўзининг келажаги борасида якуний қарорга келиш арафасида турибди. 14 йиллик муваффақиятли фаолиятдан сўнг Барселона клубини тарк этган испаниялик ярим ҳимоячи жорий ҳафта ичида янги жамоаси номини эълон қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Mundo Deportivo нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Путельяс ўтган мавсумни Барселона таркибида ҳақиқий триумф билан якунлади. У жамоаси билан биргаликда Испания чемпионлиги, мамлакат кубоги ва суперкубоги, шунингдек, Аёллар Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиб, «квадрупл» қайд этди. 32 ёшли футболчи барча мусобақаларда 19 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилиб, ҳамон дунёнинг энг кучли ўйинчиси эканлигини исботлади.

АҚШ ва Англия клублари ўртасидаги рақобат

Ҳозирда трансфер пойгасида Англиянинг Лондон Ситй Лионессес клуби асосий даъвогар бўлиб турган бўлса-да, АҚШнинг НВСЛ лигаси вакиллари вазиятни ўзгартиришга уринмоқда. Хусусан, Бостон Легакй ва амалдаги чемпион Готам клублари Путельясни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий таклифлар билан чиққан. АҚШда чемпионат июль ойи ўрталарида давом эттирилиши сабабли, жамоалар трансферни тезроқ расмийлаштиришни истамоқда.

Шунингдек, Англия аёллар футболининг гигантлари — Арсенал ва Челси ҳам Алексиа Путельясга қизиқиш билдираётгани ҳақида маълумотлар бор. Манбаларга кўра, Лондон клубларидан бири футболчига жуда катта маош ва манфаатли шартнома таклиф қилган. Ҳар икки жамоа ҳам келаси мавсум олдидан ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни мақсад қилган.

Путельяс нафақат тажрибали етакчи, балки маркетинг жиҳатидан ҳам ҳар қандай клуб учун улкан даромад манбаи ҳисобланади. Унинг Барселона билан хайрлашуви бутун Испания учун кутилмаган воқеа бўлди, бироқ футболчи янги чорловларни қабул қилишга тайёрлигини билдирган. Унинг кейинги манзили аёллар футболидаги кучлар нисбатини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Алексиа Путельяс сентябрь ойида топшириладиган навбатдаги «Олтин тўп» мукофотига ҳам асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Унинг Чемпионлар лигасидаги энг яхши ўйинчи деб топилиши бу имкониятларни янада оширган. Яқин кунлар ичида жаҳон футболи жамоатчилиги ушбу трансфер достонининг якунидан хабар топади.

Алексиа ПутельясБарселонаАёллар ФутболиТрансферларОлтин Тўп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 16:52Алан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинАлан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинБугун, 16:16Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди