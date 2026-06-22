Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?
Аёллар футболи оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, икки карра «Олтин тўп» соҳибаси Алексиа Путельяс ўзининг келажаги борасида якуний қарорга келиш арафасида турибди. 14 йиллик муваффақиятли фаолиятдан сўнг Барселона клубини тарк этган испаниялик ярим ҳимоячи жорий ҳафта ичида янги жамоаси номини эълон қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Mundo Deportivo нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Путельяс ўтган мавсумни Барселона таркибида ҳақиқий триумф билан якунлади. У жамоаси билан биргаликда Испания чемпионлиги, мамлакат кубоги ва суперкубоги, шунингдек, Аёллар Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиб, «квадрупл» қайд этди. 32 ёшли футболчи барча мусобақаларда 19 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилиб, ҳамон дунёнинг энг кучли ўйинчиси эканлигини исботлади.
АҚШ ва Англия клублари ўртасидаги рақобатҲозирда трансфер пойгасида Англиянинг Лондон Ситй Лионессес клуби асосий даъвогар бўлиб турган бўлса-да, АҚШнинг НВСЛ лигаси вакиллари вазиятни ўзгартиришга уринмоқда. Хусусан, Бостон Легакй ва амалдаги чемпион Готам клублари Путельясни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий таклифлар билан чиққан. АҚШда чемпионат июль ойи ўрталарида давом эттирилиши сабабли, жамоалар трансферни тезроқ расмийлаштиришни истамоқда.
Шунингдек, Англия аёллар футболининг гигантлари — Арсенал ва Челси ҳам Алексиа Путельясга қизиқиш билдираётгани ҳақида маълумотлар бор. Манбаларга кўра, Лондон клубларидан бири футболчига жуда катта маош ва манфаатли шартнома таклиф қилган. Ҳар икки жамоа ҳам келаси мавсум олдидан ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни мақсад қилган.
Путельяс нафақат тажрибали етакчи, балки маркетинг жиҳатидан ҳам ҳар қандай клуб учун улкан даромад манбаи ҳисобланади. Унинг Барселона билан хайрлашуви бутун Испания учун кутилмаган воқеа бўлди, бироқ футболчи янги чорловларни қабул қилишга тайёрлигини билдирган. Унинг кейинги манзили аёллар футболидаги кучлар нисбатини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Алексиа Путельяс сентябрь ойида топшириладиган навбатдаги «Олтин тўп» мукофотига ҳам асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Унинг Чемпионлар лигасидаги энг яхши ўйинчи деб топилиши бу имкониятларни янада оширган. Яқин кунлар ичида жаҳон футболи жамоатчилиги ушбу трансфер достонининг якунидан хабар топади.
…