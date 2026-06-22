BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчи

·0·Авто
BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчи

Хитойнинг BYD бренди ўзининг илк пикапи — Шарк моделини Буюк Британия ва Европа бозорларида сотувга чиқаришини расман тасдиқлади. Ушбу қадам жаҳон автомобил бозорида, айниқса, пикаплар сегментида янги рақобат муҳитини юзага келтириши кутилмоқда. Шарк модели нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки гибрид технологияси билан ҳам анъанавий ички ёнув двигателли рақибларига жиддий хавф туғдиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Шарк модели асосан Ford Ranger PHEV каби етакчи автомобиллар билан рақобатлашиш учун мўлжалланган. Autocar нашри маълумотларига кўра, автомобил Шарк 6 номи остида ҳам танилган бўлиб, у плуг-ин гибрид (PHEV) тизими билан жиҳозланган. Бу эса ҳайдовчиларга ҳам электр қуввати, ҳам бензин двигателидан унумли фойдаланиш имконини беради.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Ҳозирча Британия бозори учун аниқ техник хусусиятлар тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, автомобилнинг Австралия бозори учун мўлжалланган варианти унинг имкониятлари ҳақида тасаввур беради. BYD Шарк 1,5 литрли ёки 2,0 литрли турбо-бензинли двигателлар билан таклиф этилади. Ҳар икки вариант ҳам иккита электр мотор (ҳар бир ўқда биттадан) билан бойитилган бўлиб, тўлиқ узатмали тизимни ҳосил қилади.

1,5 литрли двигателга эга модел 430 от кучи ва 637 Нм айлантириш лаҳзасини тақдим этса, 2,0 литрли қувват агрегати 470 от кучи ва 700 Нм кўрсаткичга эга. Шуниси эътиборлики, автомобил ҳаракатланиш давомида асосан электр моторларига таянади, бензинли двигател эса кўпроқ генератор вазифасини ўтайди ёки юқори тезликларда ёрдамга келади.

Автомобилга 29,6 кВ/соат қувватга эга литий-темир-фосфат (ЛФП) батареяси ўрнатилган. ВЛТП синовлари натижасига кўра, BYD Шарк фақат электр қувватининг ўзида 80 километргача масофани босиб ўта олади. Шунингдек, батареяни 55 кВ қувватли тезкор зарядлаш қурилмалари орқали қувватлантириш мумкин ҳамда у ташқи қурилмаларни электр билан таъминлаш (В2Л) функциясига эга.

Юк кўтариш ва амалий имкониятлар

Пикап сегменти учун энг муҳим жиҳатлардан бири бу унинг юк ташиш қобилиятидир. BYD Шарк қуйидаги кўрсаткичларга эга:

  • Юк бўлимининг ҳажми 1450 литрни ташкил этади;
  • Максимал юк кўтариш қуввати 835 килограммга тенг;
  • 1,5 литрли модел 1500 кг гача, 2,0 литрли модел эса 2500 кг гача бўлган тиркамаларни шатакка олиши мумкин.
Ўзбекистон бозори учун ҳам BYD брендининг моделлари бегона эмас. Мамлакатимизда ушбу бренднинг электромобиллари ва гибридлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, Шарк пикапи келажакда маҳаллий фермерлар ва йўлсиз ҳудудларда ҳаракатланувчи ҳайдовчилар учун ҳам жозибадор танлов бўлиши мумкин.

Ҳозирча BYD Шарк моделининг нархи расман эълон қилинмаган. Бироқ экспертларнинг тахминича, у ўзининг асосий рақиби ҳисобланган Ford Ranger PHEV моделидан арзонроқ бўлади. Бу эса Хитой брендига Европа бозорида тезроқ ўз ўрнини топишга ёрдам беради.

BYDШаркПикапАвтомобилГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаBMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаБугун, 17:27Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиБугун, 16:28Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиHyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиБугун, 13:57«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқдиБугун, 12:34Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаRenault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаБугун, 11:28Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиStellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиБугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди