BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчи
Хитойнинг BYD бренди ўзининг илк пикапи — Шарк моделини Буюк Британия ва Европа бозорларида сотувга чиқаришини расман тасдиқлади. Ушбу қадам жаҳон автомобил бозорида, айниқса, пикаплар сегментида янги рақобат муҳитини юзага келтириши кутилмоқда. Шарк модели нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки гибрид технологияси билан ҳам анъанавий ички ёнув двигателли рақибларига жиддий хавф туғдиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Шарк модели асосан Ford Ranger PHEV каби етакчи автомобиллар билан рақобатлашиш учун мўлжалланган. Autocar нашри маълумотларига кўра, автомобил Шарк 6 номи остида ҳам танилган бўлиб, у плуг-ин гибрид (PHEV) тизими билан жиҳозланган. Бу эса ҳайдовчиларга ҳам электр қуввати, ҳам бензин двигателидан унумли фойдаланиш имконини беради.
Техник кўрсаткичлар ва қувватҲозирча Британия бозори учун аниқ техник хусусиятлар тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, автомобилнинг Австралия бозори учун мўлжалланган варианти унинг имкониятлари ҳақида тасаввур беради. BYD Шарк 1,5 литрли ёки 2,0 литрли турбо-бензинли двигателлар билан таклиф этилади. Ҳар икки вариант ҳам иккита электр мотор (ҳар бир ўқда биттадан) билан бойитилган бўлиб, тўлиқ узатмали тизимни ҳосил қилади.
1,5 литрли двигателга эга модел 430 от кучи ва 637 Нм айлантириш лаҳзасини тақдим этса, 2,0 литрли қувват агрегати 470 от кучи ва 700 Нм кўрсаткичга эга. Шуниси эътиборлики, автомобил ҳаракатланиш давомида асосан электр моторларига таянади, бензинли двигател эса кўпроқ генератор вазифасини ўтайди ёки юқори тезликларда ёрдамга келади.
Автомобилга 29,6 кВ/соат қувватга эга литий-темир-фосфат (ЛФП) батареяси ўрнатилган. ВЛТП синовлари натижасига кўра, BYD Шарк фақат электр қувватининг ўзида 80 километргача масофани босиб ўта олади. Шунингдек, батареяни 55 кВ қувватли тезкор зарядлаш қурилмалари орқали қувватлантириш мумкин ҳамда у ташқи қурилмаларни электр билан таъминлаш (В2Л) функциясига эга.
Юк кўтариш ва амалий имкониятларПикап сегменти учун энг муҳим жиҳатлардан бири бу унинг юк ташиш қобилиятидир. BYD Шарк қуйидаги кўрсаткичларга эга:
- Юк бўлимининг ҳажми 1450 литрни ташкил этади;
- Максимал юк кўтариш қуввати 835 килограммга тенг;
- 1,5 литрли модел 1500 кг гача, 2,0 литрли модел эса 2500 кг гача бўлган тиркамаларни шатакка олиши мумкин.
Ҳозирча BYD Шарк моделининг нархи расман эълон қилинмаган. Бироқ экспертларнинг тахминича, у ўзининг асосий рақиби ҳисобланган Ford Ranger PHEV моделидан арзонроқ бўлади. Бу эса Хитой брендига Европа бозорида тезроқ ўз ўрнини топишга ёрдам беради.
…