BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқда

·0·Авто
BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқда

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири бўлган BMW X5 моделининг мутлақо янги авлодини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. BMW Блог нашрининг хабар беришича, янги автомобилнинг расмий дебюти жорий йилнинг 30-июн куни бўлиб ўтиши кутилмоқда. Бу галги янгиланиш модел тарихидаги энг инқилобий ўзгаришлардан бири бўлиши вада қилинмоқда, чунки автомобил бир вақтнинг ўзида беш хил қувват қурилмаси билан бозорга чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги BMW X5 (завод индекси G65) тарихда илк бор бензинли, дизелли, гибрид (PHEV), тўлиқ электр ва ҳатто водородли двигателлар билан жиҳозланади. Бундай кенг танлов имконияти немис брендига турли минтақалардаги истеъмолчиларнинг талабларини максимал даражада қондириш имконини беради. Компания эълон қилган тизер тасвирларига кўра, кроссовернинг ташқи кўриниши ҳам сезиларли даражада ўзгаради. Энг эътиборли жиҳатлардан бири — анъанавий эшик тутқичларидан воз кечилиб, улар кузов чизиғига интеграция қилинади.

Электр версияси ва юк машиналарига хос батарея

Янги авлоднинг энг шов-шувли қисми иX5 деб номланувчи тўлиқ электр версияси бўлиши кутилмоқда. Инсайдерларнинг маълумотига кўра, ушбу модел BMW тарихидаги энг сиғимли аккумулятор билан таъминланади. Европа бозори учун мўлжалланган версияда батарея қуввати 141 кВ/соатни, Шимолий Америка учун эса 144 кВ/соатни ташкил этади. Таққослаш учун, бундай улкан сиғимли аккумуляторлар ҳозирда асосан ўрта ҳажмдаги юк машиналарида қўлланилади.

Электр кроссовернинг энг юқори талқинидаги иX5 М70 модификацияси янги авлод электромоторлари билан жиҳозланади. Тахминларга кўра, унинг қуввати 650 от кучидан кам бўлмайди, максимал айлантирувчи моменти эса 1100 Н·м га етиши мумкин. Бу кўрсаткичлар янги BMW X5 ни ўз сегментидаги энг динамик ва кучли автомобиллардан бирига айлантиради.

Водород технологиялари ва ишлаб чиқариш режалари

BMW муқобил энергия манбалари устида ишлашни давом эттирмоқда. 2028-йилга бориб, оилага водород ёнилғи элементларида ишлайдиган модификация қўшилиши режалаштирилган. Бу қадам бренднинг экологик тоза транспорт воситаларини ривожлантириш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда гибрид ва бензинли версиялар ҳали ҳам юқори талабга эга бўлиши кутилса-да, глобал миқёсда асосий эътибор электрлаштиришга қаратилмоқда.

Янги BMW X5 моделини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг август ойи охири ёки сентябрь ойи бошларида бошланиши кутилмоқда. Автомобилнинг техник хусусиятлари ва нархлари ҳақидаги батафсил маълумотлар июн ойидаги расмий тақдимотда очиқланади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел Tesla Model X ва бошқа премиум электр кроссоверлар билан жиддий рақобатга кириша олади.

BMWBMW X5АвтомобилЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиBYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиБугун, 17:29Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиБугун, 16:28Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиHyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиБугун, 13:57«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқдиБугун, 12:34Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаRenault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаБугун, 11:28Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиStellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиБугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди