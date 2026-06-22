BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқда
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири бўлган BMW X5 моделининг мутлақо янги авлодини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. BMW Блог нашрининг хабар беришича, янги автомобилнинг расмий дебюти жорий йилнинг 30-июн куни бўлиб ўтиши кутилмоқда. Бу галги янгиланиш модел тарихидаги энг инқилобий ўзгаришлардан бири бўлиши вада қилинмоқда, чунки автомобил бир вақтнинг ўзида беш хил қувват қурилмаси билан бозорга чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги BMW X5 (завод индекси G65) тарихда илк бор бензинли, дизелли, гибрид (PHEV), тўлиқ электр ва ҳатто водородли двигателлар билан жиҳозланади. Бундай кенг танлов имконияти немис брендига турли минтақалардаги истеъмолчиларнинг талабларини максимал даражада қондириш имконини беради. Компания эълон қилган тизер тасвирларига кўра, кроссовернинг ташқи кўриниши ҳам сезиларли даражада ўзгаради. Энг эътиборли жиҳатлардан бири — анъанавий эшик тутқичларидан воз кечилиб, улар кузов чизиғига интеграция қилинади.
Электр версияси ва юк машиналарига хос батареяЯнги авлоднинг энг шов-шувли қисми иX5 деб номланувчи тўлиқ электр версияси бўлиши кутилмоқда. Инсайдерларнинг маълумотига кўра, ушбу модел BMW тарихидаги энг сиғимли аккумулятор билан таъминланади. Европа бозори учун мўлжалланган версияда батарея қуввати 141 кВ/соатни, Шимолий Америка учун эса 144 кВ/соатни ташкил этади. Таққослаш учун, бундай улкан сиғимли аккумуляторлар ҳозирда асосан ўрта ҳажмдаги юк машиналарида қўлланилади.
Электр кроссовернинг энг юқори талқинидаги иX5 М70 модификацияси янги авлод электромоторлари билан жиҳозланади. Тахминларга кўра, унинг қуввати 650 от кучидан кам бўлмайди, максимал айлантирувчи моменти эса 1100 Н·м га етиши мумкин. Бу кўрсаткичлар янги BMW X5 ни ўз сегментидаги энг динамик ва кучли автомобиллардан бирига айлантиради.
Водород технологиялари ва ишлаб чиқариш режалариBMW муқобил энергия манбалари устида ишлашни давом эттирмоқда. 2028-йилга бориб, оилага водород ёнилғи элементларида ишлайдиган модификация қўшилиши режалаштирилган. Бу қадам бренднинг экологик тоза транспорт воситаларини ривожлантириш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда гибрид ва бензинли версиялар ҳали ҳам юқори талабга эга бўлиши кутилса-да, глобал миқёсда асосий эътибор электрлаштиришга қаратилмоқда.
Янги BMW X5 моделини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг август ойи охири ёки сентябрь ойи бошларида бошланиши кутилмоқда. Автомобилнинг техник хусусиятлари ва нархлари ҳақидаги батафсил маълумотлар июн ойидаги расмий тақдимотда очиқланади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел Tesla Model X ва бошқа премиум электр кроссоверлар билан жиддий рақобатга кириша олади.
…