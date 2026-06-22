Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгаси

·0·Спорт
Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгаси

Шимолий Америкада старт олган 2026-йилги жаҳон чемпионати дунёнинг энг кучли ҳужумчилари ўртасидаги муросасиз баҳсга айланмоқда. Гарри Кейн, Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби юлдузлар турнирнинг илк босқичлариданоқ ўз маҳоратларини намойиш этиб, тўпурарлар пойгасида етакчилик учун курашни бошлаб юбордилар. Ушбу рақобат нафақат шахсий натижалар, балки терма жамоаларнинг умумий муваффақияти учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳ босқичининг дастлабки ўйинларида Лионель Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб, жаҳон чемпионатлари тарихида учта гол урган энг ёшли футболчига айланди. Шу билан бирга, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ҳам мос равишда Сенегал ва Ироқ дарвозаларига иккитадан гол уриб, ўз амбицияларини кўрсатиб қўйишди. Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн эса Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада дубл муаллифи бўлди.

Шахсий натижа ёки жамоавий манфаат?

Англия футболи афсонаси Джон Барнес Goal.com нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ва бошқа юлдузларнинг руҳий ҳолати ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, гарчи тўпурарлар пойгаси қизғин кечаётган бўлса-да, Кейн учун жамоавий ғалаба шахсий совриндан устун туради. Барнеснинг таъкидлашича, Кейн рақибларининг неча гол ураётганига қараб ўз ўйин услубини ўзгартирмайди.

"Агар голлар уриш Англиянинг кейинги босқичга чиқишига ёрдам берса, Гарри албатта бунга интилади. Бироқ, у рақобатчилари билан беллашиш учун жамоа манфаатларини четга суриб, худбинлик қиладиган футболчи эмас. Сардор сифатида унинг асосий мақсади — жамоасининг муваффақияти. Агар Мбаппе ёки Холанд ундан кўпроқ гол урса-ю, Англия ғалаба қозонишда давом этса, бу Кейн учун муаммо бўлмайди", — дейди Джон Барнес.

Экспертнинг фикрига кўра, замонавий футболнинг энг юқори чўққисида турган ҳужумчилар, жумладан Мбаппе ҳам худди шундай фалсафага амал қилади. Франция терма жамоасида Усман Дембеле каби маҳоратли шериклари борлигини инобатга олган ҳолда, Мбаппе ҳам ўз голларидан кўра жамоасининг жаҳон тожини ҳимоя қилишини афзал кўради. Бундай турнирларда индивидуал совринлар жамоавий муваффақиятнинг соясида қолиб кетиши табиий ҳол.

Гарри Кейннинг ажойиб спорт формаси

Гарри Кейн 32 ёшда бўлишига қарамай, ўз фаолиятидаги энг яхши даврлардан бирини ўтказмоқда. У Бавария сафида ўтган мавсумда барча мусобақаларда 61 та гол уриб, Бундеслигада ғолиб чиқди ва ўзининг юқори даражадаги ҳужумчи эканлигини яна бир бор исботлади. Англия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари унвони унга жаҳон чемпионатида қўшимча ишонч бағишламоқда.

Ушбу жаҳон чемпионати тарихий воқеалар билан ҳам ёдда қолиши мумкин. Агар ушбу ҳужумчилардан бири яна "Олтин бутса"ни қўлга киритса, у нуфузли турнирда икки бор энг яхши тўпурар бўлган тарихдаги илк футболчига айланади. Ҳозирча пойга энди қизимоқда ва ҳар бир гол турнир жадвалидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

Жаҳон ЧемпионатиГарри КейнЛионель МессиКилиан МбаппеАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 18:12Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Бугун, 17:22Челси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиЧелси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 17:17Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 16:52Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Бугун, 16:30Алан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинАлан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкинБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди