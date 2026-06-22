Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгаси
Шимолий Америкада старт олган 2026-йилги жаҳон чемпионати дунёнинг энг кучли ҳужумчилари ўртасидаги муросасиз баҳсга айланмоқда. Гарри Кейн, Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби юлдузлар турнирнинг илк босқичлариданоқ ўз маҳоратларини намойиш этиб, тўпурарлар пойгасида етакчилик учун курашни бошлаб юбордилар. Ушбу рақобат нафақат шахсий натижалар, балки терма жамоаларнинг умумий муваффақияти учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуруҳ босқичининг дастлабки ўйинларида Лионель Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб, жаҳон чемпионатлари тарихида учта гол урган энг ёшли футболчига айланди. Шу билан бирга, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ҳам мос равишда Сенегал ва Ироқ дарвозаларига иккитадан гол уриб, ўз амбицияларини кўрсатиб қўйишди. Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн эса Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада дубл муаллифи бўлди.
Шахсий натижа ёки жамоавий манфаат?Англия футболи афсонаси Джон Барнес Goal.com нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ва бошқа юлдузларнинг руҳий ҳолати ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, гарчи тўпурарлар пойгаси қизғин кечаётган бўлса-да, Кейн учун жамоавий ғалаба шахсий совриндан устун туради. Барнеснинг таъкидлашича, Кейн рақибларининг неча гол ураётганига қараб ўз ўйин услубини ўзгартирмайди.
"Агар голлар уриш Англиянинг кейинги босқичга чиқишига ёрдам берса, Гарри албатта бунга интилади. Бироқ, у рақобатчилари билан беллашиш учун жамоа манфаатларини четга суриб, худбинлик қиладиган футболчи эмас. Сардор сифатида унинг асосий мақсади — жамоасининг муваффақияти. Агар Мбаппе ёки Холанд ундан кўпроқ гол урса-ю, Англия ғалаба қозонишда давом этса, бу Кейн учун муаммо бўлмайди", — дейди Джон Барнес.
Экспертнинг фикрига кўра, замонавий футболнинг энг юқори чўққисида турган ҳужумчилар, жумладан Мбаппе ҳам худди шундай фалсафага амал қилади. Франция терма жамоасида Усман Дембеле каби маҳоратли шериклари борлигини инобатга олган ҳолда, Мбаппе ҳам ўз голларидан кўра жамоасининг жаҳон тожини ҳимоя қилишини афзал кўради. Бундай турнирларда индивидуал совринлар жамоавий муваффақиятнинг соясида қолиб кетиши табиий ҳол.
Гарри Кейннинг ажойиб спорт формасиГарри Кейн 32 ёшда бўлишига қарамай, ўз фаолиятидаги энг яхши даврлардан бирини ўтказмоқда. У Бавария сафида ўтган мавсумда барча мусобақаларда 61 та гол уриб, Бундеслигада ғолиб чиқди ва ўзининг юқори даражадаги ҳужумчи эканлигини яна бир бор исботлади. Англия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари унвони унга жаҳон чемпионатида қўшимча ишонч бағишламоқда.
Ушбу жаҳон чемпионати тарихий воқеалар билан ҳам ёдда қолиши мумкин. Агар ушбу ҳужумчилардан бири яна "Олтин бутса"ни қўлга киритса, у нуфузли турнирда икки бор энг яхши тўпурар бўлган тарихдаги илк футболчига айланади. Ҳозирча пойга энди қизимоқда ва ҳар бир гол турнир жадвалидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.
…