Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортди

·0·Спорт
Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортди

Англия аёллар терма жамоаси дарвозабони Хиара Кеатинг Манчестер Сити клуби таклиф қилган янги шартномани рад этди. 21 ёшли иқтидорли посбоннинг амалдаги келишуви якунланишига бир йил вақт қолган бўлиб, у жамоадаги ўрни ва ўйин амалиёти камлигидан норози экани айтилмоқда. Ушбу қарор Англия аёллар Суперлигасининг (ВСЛ) бошқа клублари эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Кеатинг Манчестер Сити сафида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйганидан сўнг ўз келажаги борасида бир қарорга келолмаяпти. Ўтган мавсумда у япониялик Аяка Ямашитадан кейин иккинчи рақамли дарвозабон сифатида қайд этилди. Бу ҳолат унинг нафақат клубдаги, балки терма жамоадаги мавқеига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда.

Кутилмаган пасайиш ва рақобат

Хиара Кеатинг 2023-24 йилги мавсумда ҳақиқий кашфиётга айланган эди. Ўшанда у ўсмирлик чоғидаёқ жамоанинг биринчи рақамли посбонига айланиб, 9 та ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ва ВСЛ тарихидаги энг ёш "Олтин қўлқоп" соҳибасига айланганди. Бироқ кейинги мавсумларда унинг майдондаги дақиқалари кескин камайиб кетди.

Рақамларга мурожаат қилсак, 2024-25 йилги чемпионатда Кеатинг 12 та ўйинда қатнашган бўлса, ўтган мавсумда бор-йўғи 4 та учрашувда майдонга тушди. Гарчи у Англия Кубоги финалига қадар жамоага ёрдам берган ва Брайтон устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабада ҳисса қўшган бўлса-да, мия чайқалиши сабабли ҳал қилувчи баҳсни ўтказиб юборди.

Терма жамоа ва келажак режалари

Ўйин амалиётининг камлиги Англия аёллар терма жамоаси бош мураббийи Сарина Виегман қарорларида ҳам акс этмоқда. Хиара Кеатинг 2026-йилги Европа чемпионатида ғолиб чиққан таркибда бўлган ва дебютини Манчестер Сити уй стадиони — Этиҳад Стадиумда нишонлаган эди. Аммо сўнгги ойларда у мунтазам равишда қайдномадан четда қолмоқда.

ГОАЛ нашрига берган интервюсида дарвозабон вазият ҳақида шундай дейди: "Бу жуда қийин бўлди. Кун охирида ҳамма майдонга тушишни истайди, шунинг учун лигада камроқ дақиқага эга бўлиш бироз ҳафсалани пир қилди. Лекин мен ҳар доим тайёр бўлишни ўрганганман. Олдинда янги имкониятлар борлигига ишонаман".

2027-йилги Жаҳон чемпионати яқинлашаётган бир пайтда, Кеатинг учун доимий ўйин амалиёти сув ва ҳаводек зарур. Агар Манчестер Сити уни асосий таркибга қайтариш бўйича кафолат бермаса, дарвозабон келаси ёзда эркин агент сифатида ёки жорий трансфер ойнасида бошқа жамоага ўтиши кутилмоқда. Ҳозирда ВСЛнинг бир қатор етакчи клублари унинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.

Манчестер СитиХиара КеатингАнглияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиМанчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиБугун, 20:30Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Бугун, 20:16Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 20:07Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 20:00Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиЖаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиБугун, 19:19Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди