Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортди
Англия аёллар терма жамоаси дарвозабони Хиара Кеатинг Манчестер Сити клуби таклиф қилган янги шартномани рад этди. 21 ёшли иқтидорли посбоннинг амалдаги келишуви якунланишига бир йил вақт қолган бўлиб, у жамоадаги ўрни ва ўйин амалиёти камлигидан норози экани айтилмоқда. Ушбу қарор Англия аёллар Суперлигасининг (ВСЛ) бошқа клублари эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Кеатинг Манчестер Сити сафида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйганидан сўнг ўз келажаги борасида бир қарорга келолмаяпти. Ўтган мавсумда у япониялик Аяка Ямашитадан кейин иккинчи рақамли дарвозабон сифатида қайд этилди. Бу ҳолат унинг нафақат клубдаги, балки терма жамоадаги мавқеига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда.
Кутилмаган пасайиш ва рақобатХиара Кеатинг 2023-24 йилги мавсумда ҳақиқий кашфиётга айланган эди. Ўшанда у ўсмирлик чоғидаёқ жамоанинг биринчи рақамли посбонига айланиб, 9 та ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ва ВСЛ тарихидаги энг ёш "Олтин қўлқоп" соҳибасига айланганди. Бироқ кейинги мавсумларда унинг майдондаги дақиқалари кескин камайиб кетди.
Рақамларга мурожаат қилсак, 2024-25 йилги чемпионатда Кеатинг 12 та ўйинда қатнашган бўлса, ўтган мавсумда бор-йўғи 4 та учрашувда майдонга тушди. Гарчи у Англия Кубоги финалига қадар жамоага ёрдам берган ва Брайтон устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабада ҳисса қўшган бўлса-да, мия чайқалиши сабабли ҳал қилувчи баҳсни ўтказиб юборди.
Терма жамоа ва келажак режалариЎйин амалиётининг камлиги Англия аёллар терма жамоаси бош мураббийи Сарина Виегман қарорларида ҳам акс этмоқда. Хиара Кеатинг 2026-йилги Европа чемпионатида ғолиб чиққан таркибда бўлган ва дебютини Манчестер Сити уй стадиони — Этиҳад Стадиумда нишонлаган эди. Аммо сўнгги ойларда у мунтазам равишда қайдномадан четда қолмоқда.
ГОАЛ нашрига берган интервюсида дарвозабон вазият ҳақида шундай дейди: "Бу жуда қийин бўлди. Кун охирида ҳамма майдонга тушишни истайди, шунинг учун лигада камроқ дақиқага эга бўлиш бироз ҳафсалани пир қилди. Лекин мен ҳар доим тайёр бўлишни ўрганганман. Олдинда янги имкониятлар борлигига ишонаман".
2027-йилги Жаҳон чемпионати яқинлашаётган бир пайтда, Кеатинг учун доимий ўйин амалиёти сув ва ҳаводек зарур. Агар Манчестер Сити уни асосий таркибга қайтариш бўйича кафолат бермаса, дарвозабон келаси ёзда эркин агент сифатида ёки жорий трансфер ойнасида бошқа жамоага ўтиши кутилмоқда. Ҳозирда ВСЛнинг бир қатор етакчи клублари унинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.
…