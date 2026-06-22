Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»

·22·Спорт
Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида 11 июндан 19 июлгача бўлиб ўтадиган футбол бўйича Жаҳон чемпионати юртимиз футбол ишқибозлари учун унутилмас лаҳзаларни тақдим этмоқда. Терма жамоамиз гуруҳ босқичининг 1-турида Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, учрашувдаги ягона гол муаллифига айланган Аббосбек Файзуллаев ўйиндан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

«Гол уришимни ҳис қилгандим»

Миллий жамоамиз яримҳимоячиси ҳужум вақтида тўпни айнан ўзи дарвозага йўллашини олдиндан сезганини ва керакли позицияни танлай олганини таъкидлади:

«Ҳужум қилаётганимизда гол уришим мумкинлигини ҳис қилдим. Менимча, айнан керакли жойда пайдо бўлдим. Бундан жуда хурсандман. Биз тарих ёзишда давом этамиз», — деди Файзуллаев.

Унутилмас тарихий натижа

Гарчи ўйин рақиб фойдасига якунланган бўлса-да, ушбу баҳс ўзбек футболи учун мутлақо янги саҳифани очиб берди. Мазкур голнинг аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

  • Тарихий дебют: Аббосбек Файзуллаев томонидан киритилган ушбу тўп Ўзбекистон миллий жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи сифатида рекордлар варақларига муҳрланди.

  • Катта иштиёқ: Футболчимизнинг қатъият билан айтган сўзлари мухлисларга катта умид бағишлаб, жамоанинг мусобақадаги кейинги юриши учун улкан руҳий далда бўлиши шубҳасиз.

Олдинда бизни янада шиддатли баҳслар кутмоқда, демак, чин маънода тарих ёзилишда давом этади!

Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистонКолумбияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиБугун, 20:32Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиМанчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиБугун, 20:30Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 20:07Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 20:00Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиЖаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиБугун, 19:19Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди