Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида 11 июндан 19 июлгача бўлиб ўтадиган футбол бўйича Жаҳон чемпионати юртимиз футбол ишқибозлари учун унутилмас лаҳзаларни тақдим этмоқда. Терма жамоамиз гуруҳ босқичининг 1-турида Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, учрашувдаги ягона гол муаллифига айланган Аббосбек Файзуллаев ўйиндан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
«Гол уришимни ҳис қилгандим»
Миллий жамоамиз яримҳимоячиси ҳужум вақтида тўпни айнан ўзи дарвозага йўллашини олдиндан сезганини ва керакли позицияни танлай олганини таъкидлади:
«Ҳужум қилаётганимизда гол уришим мумкинлигини ҳис қилдим. Менимча, айнан керакли жойда пайдо бўлдим. Бундан жуда хурсандман. Биз тарих ёзишда давом этамиз», — деди Файзуллаев.
Унутилмас тарихий натижа
Гарчи ўйин рақиб фойдасига якунланган бўлса-да, ушбу баҳс ўзбек футболи учун мутлақо янги саҳифани очиб берди. Мазкур голнинг аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:
Тарихий дебют: Аббосбек Файзуллаев томонидан киритилган ушбу тўп Ўзбекистон миллий жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи сифатида рекордлар варақларига муҳрланди.
Катта иштиёқ: Футболчимизнинг қатъият билан айтган сўзлари мухлисларга катта умид бағишлаб, жамоанинг мусобақадаги кейинги юриши учун улкан руҳий далда бўлиши шубҳасиз.
Олдинда бизни янада шиддатли баҳслар кутмоқда, демак, чин маънода тарих ёзилишда давом этади!
…