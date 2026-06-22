Дунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизаси

·0·Дунё
Дунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизаси

Бу аэропорт дунёдаги энг чиройли ва замонавий ҳаво бандаргоҳларидан бири сифатида эътироф этилади. Гап — Чанги Airport ҳақида бормоқда. У энг ривожланган ва бой давлатлардан бири саналган Сингапур ҳудудида жойлашган.

Бугунги кунга қадар ушбу аэропорт 500 дан ортиқ нуфузли мукофотларга сазовор бўлиб, бир неча бор дунёнинг энг яхши аэропорти дея тан олинган.

Уни бунёд этиш учун 2 миллиард доллардан зиёд маблағ сарфланган. Умумий майдони қарийб 1300 гектарни ташкил этади. Аэропорт биноси 10 қаватдан иборат бўлиб, уларнинг 5 таси ер остида жойлашган.

Changi aeroportidagi ulkan shisha gumbaz ostida joylashgan yopiq sharshara va tropik bog'.

Терминаллардан бирида дунёдаги энг баланд сунъий шаршарага эга тропик боғ барпо этилган. Сингапурда тез-тез кузатиладиган момақалдироқли ёмғирлар ҳисобга олиниб, ушбу шаршара ёмғир сувини йиғиш ҳамда улкан гумбаз остидаги ҳавони табиий усулда совутиш мақсадида махсус лойиҳалаштирилган.

Changi aeroportidagi ulkan sharshara atrofida odamlar tushlik qilishmoqda.

Шаршара атрофида 200 дан ортиқ ўсимлик турларини ўз ичига олган тропик боғлар жойлашган. Терминаллар ўртасида эса учинчи қават даражасида юқори тезликда ҳаракатланувчи поезд қатнови йўлга қўйилган.

Odamlar yashil bogʻ ichidagi ulkan sharshara atrofida sayr qilishmoqda.

Бундан ташқари, аэропорт ҳудудида 10 та турли мавзудаги боғ мавжуд бўлиб, улар орасида кактуслар, орхидеялар, кунгабоқарлар боғи, капалаклар галереяси ҳамда сеҳрли боғ алоҳида эътиборни тортади.

Changi aeroportidagi Jewel binosi va nazorat minorasi quyosh botishida.Gullarga boy bog'li aeroport binosi ichida odamlar hordiq chiqarishmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиКанададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиБугун, 19:48Туркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатладиТуркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатладиБугун, 19:37Украина Воронеждаги ҳарбий заводга зарба берганини тасдиқладиУкраина Воронеждаги ҳарбий заводга зарба берганини тасдиқладиБугун, 17:59816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилдиБугун, 17:06Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?Бугун, 14:241000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди