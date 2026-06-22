Дунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизаси
Бу аэропорт дунёдаги энг чиройли ва замонавий ҳаво бандаргоҳларидан бири сифатида эътироф этилади. Гап — Чанги Airport ҳақида бормоқда. У энг ривожланган ва бой давлатлардан бири саналган Сингапур ҳудудида жойлашган.
Бугунги кунга қадар ушбу аэропорт 500 дан ортиқ нуфузли мукофотларга сазовор бўлиб, бир неча бор дунёнинг энг яхши аэропорти дея тан олинган.
Уни бунёд этиш учун 2 миллиард доллардан зиёд маблағ сарфланган. Умумий майдони қарийб 1300 гектарни ташкил этади. Аэропорт биноси 10 қаватдан иборат бўлиб, уларнинг 5 таси ер остида жойлашган.
Терминаллардан бирида дунёдаги энг баланд сунъий шаршарага эга тропик боғ барпо этилган. Сингапурда тез-тез кузатиладиган момақалдироқли ёмғирлар ҳисобга олиниб, ушбу шаршара ёмғир сувини йиғиш ҳамда улкан гумбаз остидаги ҳавони табиий усулда совутиш мақсадида махсус лойиҳалаштирилган.
Шаршара атрофида 200 дан ортиқ ўсимлик турларини ўз ичига олган тропик боғлар жойлашган. Терминаллар ўртасида эса учинчи қават даражасида юқори тезликда ҳаракатланувчи поезд қатнови йўлга қўйилган.
Бундан ташқари, аэропорт ҳудудида 10 та турли мавзудаги боғ мавжуд бўлиб, улар орасида кактуслар, орхидеялар, кунгабоқарлар боғи, капалаклар галереяси ҳамда сеҳрли боғ алоҳида эътиборни тортади.
…