ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакради

·1·Техно
ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакради

Компьютер технологиялари оламида кўпдан бери эскирган деб ҳисобланган ДДР2 оператив хотира стандартига бўлган талаб кутилмаганда кескин ошиб кетди. Гарчи ушбу технология бозорга чиқишига 20 йилдан ошган бўлса-да, унинг нархи жорий йилнинг иккинчи чорагида 55–60 фоизга қимматлашди. Бу ҳолат жаҳон яримўтказгичлар бозоридаги глобал ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТрендФорсе таҳлилий компанияси маълумотига кўра, нархларнинг ўсиши тўхтаб қолгани йўқ. Экспертлар учинчи чоракда ДДР2 нархлари яна 35–40 фоизга кўтарилишини башорат қилмоқдалар. Бундай вазиятга асосий сабаб сифатида йирик ишлаб чиқарувчиларнинг стратегияси кўрсатилмоқда. Хусусан, Samsung, СК ҳйних ва Микрон каби саноат гигантлари ўз заводларини сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган ҲБМ ва сервер хотира чипларини ишлаб чиқаришга мослаштирмоқда.

Саноат ва махсус ускуналар учун зарурат

Замонавий шахсий компьютерлар ва ноутбуклар аллақачон DDR4 ва DDR5 стандартларига ўтиб бўлган бўлса-да, ДДР2 ҳали ҳам кўплаб соҳаларда ҳаётий муҳим ҳисобланади. Ушбу турдаги хотира чиплари қуйидаги йўналишларда кенг қўлланилади:
  • Саноат автоматизацияси ва бошқарув тизимлари;
  • Тармоқ ускуналари (роутерлар ва модемлар);
  • Автомобил электроникаси;
  • Ўрнатилган (эмбеддед) тизимлар ва махсус контроллерлар.

Ушбу қурилмаларни янги хотира стандартларига ўтказиш жуда мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади. Бу нафақат конструкцияни ўзгартиришни, балки қайтадан сертификациядан ўтишни ҳам талаб қилади. Шу сабабли, ишлаб чиқарувчилар эскирган бўлса-да, вақт синовидан ўтган ДДР2 чипларини сотиб олишда давом этмоқдалар.

Бозордаги таклиф тақчиллиги

Ҳозирги вақтда ДДР2 чипларини асосий етказиб берувчилар сифатида Винбонд ва ЭСМТ компаниялари қолмоқда. Бироқ уларнинг ёндашуви турлича: Винбонд аста-секин ДДР2 ишлаб чиқаришни қисқартириб, замонавийроқ LPDDR4 ва DDR4 стандартларига ўтмоқда. ЭСМТ эса аксинча, бўшаб қолган нишани эгаллаш мақсадида ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда.

Шунга қарамай, янги ишлаб чиқариш қувватлари талабни қондиришга улгурмаяпти. Бозорда таклифнинг камайиши ва талабнинг барқарорлиги нархларнинг геометрик прогрессияда ўсишига олиб келмоқда. Бу ҳолат Ўзбекистон бозоридаги махсус ускуналар ва саноат қурилмаларига хизмат кўрсатувчи мутахассислар учун ҳам эҳтиёт қисмлар нархи ошишидан далолат беради.

Таҳлилчиларнинг фикрича, ДДР2 атрофидаги бундай ажиотаж ҳали бир неча чорак давом этиши мумкин. Сунъий интеллект технологияларига бўлган глобал қизиқиш пасаймас экан, йирик заводлар эскирган хотира турларини ишлаб чиқаришга қайтмайди, бу эса дефицитни янада чуқурлаштиради.

ДДР2ТехнологияSamsungМикронТрендФорсе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаLucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаБугун, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириAMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириБугун, 18:52Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаСеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди