ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакради
Компьютер технологиялари оламида кўпдан бери эскирган деб ҳисобланган ДДР2 оператив хотира стандартига бўлган талаб кутилмаганда кескин ошиб кетди. Гарчи ушбу технология бозорга чиқишига 20 йилдан ошган бўлса-да, унинг нархи жорий йилнинг иккинчи чорагида 55–60 фоизга қимматлашди. Бу ҳолат жаҳон яримўтказгичлар бозоридаги глобал ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТрендФорсе таҳлилий компанияси маълумотига кўра, нархларнинг ўсиши тўхтаб қолгани йўқ. Экспертлар учинчи чоракда ДДР2 нархлари яна 35–40 фоизга кўтарилишини башорат қилмоқдалар. Бундай вазиятга асосий сабаб сифатида йирик ишлаб чиқарувчиларнинг стратегияси кўрсатилмоқда. Хусусан, Samsung, СК ҳйних ва Микрон каби саноат гигантлари ўз заводларини сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган ҲБМ ва сервер хотира чипларини ишлаб чиқаришга мослаштирмоқда.
Саноат ва махсус ускуналар учун заруратЗамонавий шахсий компьютерлар ва ноутбуклар аллақачон DDR4 ва DDR5 стандартларига ўтиб бўлган бўлса-да, ДДР2 ҳали ҳам кўплаб соҳаларда ҳаётий муҳим ҳисобланади. Ушбу турдаги хотира чиплари қуйидаги йўналишларда кенг қўлланилади:
- Саноат автоматизацияси ва бошқарув тизимлари;
- Тармоқ ускуналари (роутерлар ва модемлар);
- Автомобил электроникаси;
- Ўрнатилган (эмбеддед) тизимлар ва махсус контроллерлар.
Ушбу қурилмаларни янги хотира стандартларига ўтказиш жуда мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади. Бу нафақат конструкцияни ўзгартиришни, балки қайтадан сертификациядан ўтишни ҳам талаб қилади. Шу сабабли, ишлаб чиқарувчилар эскирган бўлса-да, вақт синовидан ўтган ДДР2 чипларини сотиб олишда давом этмоқдалар.
Бозордаги таклиф тақчиллигиҲозирги вақтда ДДР2 чипларини асосий етказиб берувчилар сифатида Винбонд ва ЭСМТ компаниялари қолмоқда. Бироқ уларнинг ёндашуви турлича: Винбонд аста-секин ДДР2 ишлаб чиқаришни қисқартириб, замонавийроқ LPDDR4 ва DDR4 стандартларига ўтмоқда. ЭСМТ эса аксинча, бўшаб қолган нишани эгаллаш мақсадида ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда.
Шунга қарамай, янги ишлаб чиқариш қувватлари талабни қондиришга улгурмаяпти. Бозорда таклифнинг камайиши ва талабнинг барқарорлиги нархларнинг геометрик прогрессияда ўсишига олиб келмоқда. Бу ҳолат Ўзбекистон бозоридаги махсус ускуналар ва саноат қурилмаларига хизмат кўрсатувчи мутахассислар учун ҳам эҳтиёт қисмлар нархи ошишидан далолат беради.
Таҳлилчиларнинг фикрича, ДДР2 атрофидаги бундай ажиотаж ҳали бир неча чорак давом этиши мумкин. Сунъий интеллект технологияларига бўлган глобал қизиқиш пасаймас экан, йирик заводлар эскирган хотира турларини ишлаб чиқаришга қайтмайди, бу эса дефицитни янада чуқурлаштиради.
…