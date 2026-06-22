Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Рустам Ашурматов ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг биринчи турида Колумбияга қарши ўтказилган тарихий баҳсдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
«Оқ бўрилар» мундиалдаги илк учрашувида Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Натижа кутилганидек бўлмаганига қарамай, миллий жамоамиз ўз тарихидаги биринчи жаҳон чемпионати ўйинини ўтказди ва мундиаллардаги илк голини урди.
Ашурматовнинг таъкидлашича, Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатига йўлланма олгани ва ушбу улкан саҳнада майдонга тушгани ҳар бир футболчи учун беқиёс фахр манбаидир.
«Жаҳон чемпионатига чиққанимиз — катта фахр. Бу жуда бошқача туйғу. Илк учрашувдаёқ гол урганимиз эса бизга қўшимча бахт ва қувонч бағишлади. Буни сўз билан тўлиқ ифодалаш қийин», — деди ҳимоячи.
Унинг фикрича, Колумбияга қарши баҳсда Ўзбекистон ғалаба учун курашиш имкониятига эга эди. Бироқ айрим вазиятларда омад терма жамоамиз томонида бўлмади.
«Бу ўйинда ғалаба қозонишимиз ҳам мумкин эди, аммо бироз омад етишмади. Энди кейинги учрашувларда фақат ғалаба учун майдонга тушамиз», — дея қўшимча қилди футболчи.
Энди Ўзбекистонни янада жиддий синов — Португалия терма жамоасига қарши баҳс кутмоқда. Рустам Ашурматов жамоа Колумбия билан ўйиндан кейин босқичма-босқич тиклангани ва навбатдаги рақибга қарши тайёргарликни бошлаганини маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, футболчилар ҳам тактик, ҳам жисмоний жиҳатдан ўз ҳолатини яхшилаб бормоқда.
«Кундан кунга тикландик. Бугундан Португалияга қарши тайёргарликни бошладик. Тактик ва жисмоний томондан яхшиланяпмиз. Майдонда бор имкониятимизни ишга соламиз. Юз фоиз эмас, минг фоиз ҳаракат қиламиз», — деди Ашурматов.
Португалияга қарши учрашув ҳимоячи учун алоҳида рамзий аҳамиятга ҳам эга. Чунки у болалик чоғида Криштиану Роналду билан Тошкентда учрашган футболчилардан бири ҳисобланади.
2009 йили португалиялик юлдуз Тошкентга ташриф буюрганида Ашурматов 13 ёшда эди. Ўшанда ёш футболчилар Роналду билан бирга тўп тепиб, эсдалик учун суратга тушган.
«Унинг Тошкентга келиши биз учун кутилмаган воқеа эди. У биз билан футбол ўйнаган ва суратларга тушган. Бир кун келиб, жаҳон чемпионатида Роналдуга қарши майдонга тушишимиз ўша пайтда тасаввуримизга ҳам сиғмаган. Бу — тарих», — деди у.
Орадан йиллар ўтиб, ўша ёш футболчи энди Роналдуга қарши мундиал саҳнасида рақиб сифатида майдонга тушиш арафасида турибди. Бироқ Ашурматовнинг таъкидлашича, Ўзбекистон фақат португалиялик юлдузни тўхтатиш учун эмас, бутун Португалия жамоасига қарши курашишга тайёрланмоқда.
«Олдиндаги ўйинда нафақат Роналдуга, балки бутун Португалия миллий терма жамоасига қарши жанг қиламиз», — деди ҳимоячи.
Ашурматов болаликдаги учрашувдан бери ҳаётида жуда кўп нарса ўзгарганини ҳам қайд этди. Футболчилар улғайди, халқаро мусобақаларда тажриба тўплади ва энди бутун Ўзбекистон халқи кузатаётган жаҳон чемпионатига етиб келди.
«Аввало, ёшимиз ва тажрибамиз ўзгарди. Бир нечта халқаро турнир ва учрашувларда иштирок этдик. Ҳозир жаҳон чемпионатидамиз, бутун халқимиз бизга қараб турибди. Ич-ичимизда ўша болалик сақланиб қолган, аммо майдонда унга қарши курашамиз», — деди футболчи.
Ҳимоячининг фикрича, юлдуз футболчиларга қарши майдонга тушишни фавқулодда ҳолат сифатида қабул қилиш керак эмас. Жаҳон чемпионатига чиққан ҳар бир жамоа энг кучли рақибларга қарши курашишга тайёр бўлиши шарт.
«Биз жаҳон чемпионатида иштирок этишни орзу қилганмиз. Энди ҳар қандай юлдузларга қарши ўйнашимиз керак ва бунга тайёрмиз», — дея таъкидлади Ашурматов.
Ўзбекистон ва Португалия ўртасидаги учрашув миллий терма жамоамиз учун навбатдаги тарихий синов бўлади. «Оқ бўрилар» майдонда тартиб, жасорат ва максимал фидойилик билан ҳаракат қилиб, мухлисларни қувонтиришга интилади.
…