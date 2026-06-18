Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлди
Марказий Осиё давлатлари ўртасида аҳоли жон бошига спиртли ичимлик истеъмоли бўйича янги рейтинг эълон қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра, Қозоғистон минтақада бу кўрсаткич бўйича етакчиликни қўлга киритган.
Халқаро таҳлилларда қайд этилишича, Қозоғистон аҳолиси ўртасида бир йилда киши бошига ўртача 5,4 литр соф спирт истеъмол қилиниши ҳисобланган. Бу кўрсаткич мамлакатни нафақат Марказий Осиёда биринчи ўринга олиб чиққан, балки жаҳон рейтингида ҳам ўрта поғоналардан жой эгаллашига сабаб бўлган.
Минтақадаги кейинги ўринлардан Қирғизистон жой олган бўлиб, у ерда бу кўрсаткич 3,9 литрни ташкил этган. Туркманистонда 3 литр, Ўзбекистонда эса 2,1 литр даражасида қайд этилган. Энг паст натижа Тожикистон ҳиссасига тўғри келиб, у ерда аҳоли жон бошига 0,7 литр спирт истеъмоли тўғри келган.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, айрим мусулмон мамлакатларида спиртли ичимликлар истеъмоли деярли нол даражасида сақланиб қолмоқда. Хусусан, Қувайт, Эрон, Сурия ва Покистонда энг паст кўрсаткичлар қайд этилган.
Жаҳон миқёсида эса Руминия ушбу рейтингнинг мутлақ етакчиси сифатида эътироф этилган. Маълумотларга кўра, у ерда 15 ёшдан катта ҳар бир фуқаро ҳиссасига йилига ўртача 17,1 литр соф спирт тўғри келади.
Мутахассислар бундай рейтинглар аҳолининг турмуш тарзи, маданий муҳит ва соғлом ҳаёт тарзига муносабатини ўрганишда муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқда.
…