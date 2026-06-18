Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлди

·35·Дунё
Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлди

Марказий Осиё давлатлари ўртасида аҳоли жон бошига спиртли ичимлик истеъмоли бўйича янги рейтинг эълон қилинди. Тадқиқот натижаларига кўра, Қозоғистон минтақада бу кўрсаткич бўйича етакчиликни қўлга киритган.

Халқаро таҳлилларда қайд этилишича, Қозоғистон аҳолиси ўртасида бир йилда киши бошига ўртача 5,4 литр соф спирт истеъмол қилиниши ҳисобланган. Бу кўрсаткич мамлакатни нафақат Марказий Осиёда биринчи ўринга олиб чиққан, балки жаҳон рейтингида ҳам ўрта поғоналардан жой эгаллашига сабаб бўлган.

Минтақадаги кейинги ўринлардан Қирғизистон жой олган бўлиб, у ерда бу кўрсаткич 3,9 литрни ташкил этган. Туркманистонда 3 литр, Ўзбекистонда эса 2,1 литр даражасида қайд этилган. Энг паст натижа Тожикистон ҳиссасига тўғри келиб, у ерда аҳоли жон бошига 0,7 литр спирт истеъмоли тўғри келган.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, айрим мусулмон мамлакатларида спиртли ичимликлар истеъмоли деярли нол даражасида сақланиб қолмоқда. Хусусан, Қувайт, Эрон, Сурия ва Покистонда энг паст кўрсаткичлар қайд этилган.

Жаҳон миқёсида эса Руминия ушбу рейтингнинг мутлақ етакчиси сифатида эътироф этилган. Маълумотларга кўра, у ерда 15 ёшдан катта ҳар бир фуқаро ҳиссасига йилига ўртача 17,1 литр соф спирт тўғри келади.

Мутахассислар бундай рейтинглар аҳолининг турмуш тарзи, маданий муҳит ва соғлом ҳаёт тарзига муносабатини ўрганишда муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқда.

ҚозогистонҚиргизистонТуркманистонЎзбекистонТожикистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиЭрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиБугун, 11:52АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 10:40АҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:29Россияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиРоссияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиБугун, 08:27Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиМосква яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиБугун, 07:51Айиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиАйиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиБугун, 07:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди