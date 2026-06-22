Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайди
Англия чемпиони Манчестер Сити клуби жамоани тарк этаётган Пеп Гуардиола ўрнига муносиб ворис топиш масаласида муҳим қадам ташлади. Клуб раҳбарияти Челси билан италиялик мутахассис Энзо Мареска трансфери бўйича расмий келишувга эришди. Мазкур келишувга кўра, "шаҳарликлар" янги бош мураббий учун Лондон клубига катта миқдорда товон пули тўлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky нашри берган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ва Челси ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, товон пули миқдори 17 миллион фунт стерлинг этиб белгиланган. Ушбу маблағ италиялик мутахассиснинг амалдаги шартномасини бекор қилиш ва унинг Этиҳад Стадиумга қайтишини таъминлаш учун сарфланади. Бу трансфер Англия Премер-лигаси тарихидаги мураббийлар учун тўланган энг йирик суммалардан бирига айланади.
Гуардиола анъаналарининг давомчисиЭнзо Мареска Манчестер Сити учун бегона эмас. У 2022-23 йилги мавсумда, клуб тарихий треблни қўлга киритган вақтда Пеп Гуардиола ассистенти сифатида фаолият юритган. Айнан шу омил уни жамоанинг ички муҳити ва тактик услубини яхши биладиган энг муносиб номзодга айлантирди. Раҳбарият Марескани Гуардиоланинг фалсафасини давом эттира оладиган ягона мураббий сифатида кўрмоқда.
Музокаралар жараёни ҳуқуқий жиҳатдан бироз мураккаб кечди. Мареска 1-январ куни Челси бош мураббийлигидан кетган бўлса-да, шартнома бандларига кўра у барибир Лондон клубига боғланган эди. Икки гранд жамоа ўртасидаги бир неча босқичли мулоқотлардан сўнг, молиявий пакет масаласи тўлиқ ҳал қилинди ва барча тўсиқлар олиб ташланди.
Маресканинг муваффақиятли йўли46 ёшли мутахассиснинг мураббийлик фаолияти сўнгги йилларда кескин юксалишга эришди. Манчестер Ситидаги ассистентлик лавозимидан сўнг, у Лестер Сити жамоасини қабул қилиб олди ва биринчи уринишдаёқ "тулкилар"ни яна Премер-лигага қайтарди. Ушбу муваффақият унга 2024-йилнинг ёзида Челси эшикларини очган эди.
Эндиликда Энзо Мареска олдида улкан вазифа турибди. У нафақат дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирини бошқариши, балки Пеп Гуардиола томонидан ўрнатилган юқори стандартларни сақлаб қолиши лозим. Челси учун эса ушбу 17 миллион фунтлик товон пули клубнинг молиявий ҳолатини барқарорлаштириш ва янги лойиҳаларни амалга оширишда қўшимча манба бўлиб хизмат қилади.
Яқин кунларда Манчестер Сити томонидан Энзо Мареска тайинлови бўйича расмий баёнот берилиши кутилмоқда. Бу тайинлов Англия футболида янги давр бошланишидан далолат беради, зеро Гуардиола кетганидан сўнг жамоанинг қандай ўйин кўрсатиши барча футбол мухлислари учун қизиқарли бўлиб қолмоқда.
…