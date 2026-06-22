Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайди

·0·Спорт
Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайди

Англия чемпиони Манчестер Сити клуби жамоани тарк этаётган Пеп Гуардиола ўрнига муносиб ворис топиш масаласида муҳим қадам ташлади. Клуб раҳбарияти Челси билан италиялик мутахассис Энзо Мареска трансфери бўйича расмий келишувга эришди. Мазкур келишувга кўра, "шаҳарликлар" янги бош мураббий учун Лондон клубига катта миқдорда товон пули тўлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky нашри берган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ва Челси ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, товон пули миқдори 17 миллион фунт стерлинг этиб белгиланган. Ушбу маблағ италиялик мутахассиснинг амалдаги шартномасини бекор қилиш ва унинг Этиҳад Стадиумга қайтишини таъминлаш учун сарфланади. Бу трансфер Англия Премер-лигаси тарихидаги мураббийлар учун тўланган энг йирик суммалардан бирига айланади.

Гуардиола анъаналарининг давомчиси

Энзо Мареска Манчестер Сити учун бегона эмас. У 2022-23 йилги мавсумда, клуб тарихий треблни қўлга киритган вақтда Пеп Гуардиола ассистенти сифатида фаолият юритган. Айнан шу омил уни жамоанинг ички муҳити ва тактик услубини яхши биладиган энг муносиб номзодга айлантирди. Раҳбарият Марескани Гуардиоланинг фалсафасини давом эттира оладиган ягона мураббий сифатида кўрмоқда.

Музокаралар жараёни ҳуқуқий жиҳатдан бироз мураккаб кечди. Мареска 1-январ куни Челси бош мураббийлигидан кетган бўлса-да, шартнома бандларига кўра у барибир Лондон клубига боғланган эди. Икки гранд жамоа ўртасидаги бир неча босқичли мулоқотлардан сўнг, молиявий пакет масаласи тўлиқ ҳал қилинди ва барча тўсиқлар олиб ташланди.

Маресканинг муваффақиятли йўли

46 ёшли мутахассиснинг мураббийлик фаолияти сўнгги йилларда кескин юксалишга эришди. Манчестер Ситидаги ассистентлик лавозимидан сўнг, у Лестер Сити жамоасини қабул қилиб олди ва биринчи уринишдаёқ "тулкилар"ни яна Премер-лигага қайтарди. Ушбу муваффақият унга 2024-йилнинг ёзида Челси эшикларини очган эди.

Эндиликда Энзо Мареска олдида улкан вазифа турибди. У нафақат дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирини бошқариши, балки Пеп Гуардиола томонидан ўрнатилган юқори стандартларни сақлаб қолиши лозим. Челси учун эса ушбу 17 миллион фунтлик товон пули клубнинг молиявий ҳолатини барқарорлаштириш ва янги лойиҳаларни амалга оширишда қўшимча манба бўлиб хизмат қилади.

Яқин кунларда Манчестер Сити томонидан Энзо Мареска тайинлови бўйича расмий баёнот берилиши кутилмоқда. Бу тайинлов Англия футболида янги давр бошланишидан далолат беради, зеро Гуардиола кетганидан сўнг жамоанинг қандай ўйин кўрсатиши барча футбол мухлислари учун қизиқарли бўлиб қолмоқда.

Манчестер СитиЭнзо МарескаПеп ГуардиолаЧелсиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиБугун, 20:32Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Бугун, 20:16Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 20:07Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 20:00Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиЖаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиБугун, 19:19Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди