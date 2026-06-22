Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлди

·11·Авто
Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлди

Европа ва хусусан Буюк Британия автомобил бозорида корпоратив мижозларнинг электромобилларга бўлган қизиқиши кескин ортиб бормоқда. Арвал лизинг компанияси томонидан ўтказилган сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, компания ходимлари орасида электр транспорт воситаларига талабнинг ошиши паркларни янгилашда асосий катализаторга айланди. Бу тенденция нафақат экологик масъулият, балки иқтисодий самарадорлик билан ҳам боғлиқдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Арвал Мобилитй Обсерваторй Барометер ҳисоботига кўра, Британиядаги корпоратив паркларнинг қарийб 30 фоизи айнан ходимларнинг талаб ва истакларига биноан электромобилларни харид қилмоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу кўрсаткич 2025-йилга нисбатан 50 фоизга юқори ҳисобланади. Ўтган йили ходимларнинг хоҳиши атиги 20 фоиз ҳолатда асосий сабаб сифатида кўрсатилган эди. Ҳозирда бу омил атроф-муҳитга зарарни камайтириш (32%) каби глобал мақсадлар билан деярли бир хил аҳамият касб этмоқда.

Солиқ имтиёзлари ва иқтисодий жозибадорлик

Электромобилларга ўтишнинг энг кучли драйверларидан бири — бу ўта паст солиқ ставкалари ва иш ҳақини қурбон қилиш (саларй сакрифисе) схемаларидир. Британия автомобилларни ижарага бериш ва лизинг ассоциацияси (БВРЛА) маълумотларига кўра, 2025-йилнинг сўнгги чорагида бизнес шартномалари асосида етказиб берилган янги автомобилларнинг ярми, иш ҳақи ҳисобидан тўланадиган схемаларнинг эса 77 фоизи батареяли электромобиллар (BEV) ҳиссасига тўғри келган.

Компаниялар учун электромобиллар нафақат солиқ юкини камайтириш (28%), балки корпоратив имижни яхшилаш воситаси ҳамдир. Тадқиқотда қатнашганларнинг 30 фоизи айнан бренд нуфузини ошириш учун электр транспортига сармоя киритаётганини билдирган. Шу билан бирга, ёқилғи нархининг ўзгарувчанлиги ва Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият туфайли энергия ресурслари хавфсизлиги масаласи ҳам ҳайдовчиларни кўпроқ электр қувватига таянишга ундамоқда.

Тўсиқлар ва инфратузилма муаммолари

Шунчалик тез ўсишга қарамай, соҳада муайян қийинчиликлар ҳам сақланиб қолмоқда. Autocar нашри хабарига кўра, сўровда қатнашган компанияларнинг 33 фоизи электромобилларнинг юқори харид нархидан шикоят қилган. Шунингдек, модел турларининг чекланганлиги ҳам баъзи менежерлар учун тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда. Бироқ, бозордаги танлов имконияти кенгайиб бормоқда: ҳозирда Британия бозорида 167 хил турдаги электромобиллар мавжуд бўлиб, бу 2024-йилдаги 102 тадан сезиларли даражада кўпдир.

Инфратузилма масаласи ҳамон энг оғриқли нуқта бўлиб қолмоқда. Тадқиқот натижаларига кўра, қуйидаги омиллар электромобиллар оммавийлашишини секинлаштирмоқда:

  • Жамоат жойларида қувватлаш станцияларининг етишмаслиги (41%);
  • Ходимларнинг уйларида қувватлаш имконияти йўқлиги (41%);
  • Иш жойларида қувватлаш нуқталарининг камлиги (фақат 27% компанияларда мавжуд).
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, корпоратив сектор электромобиллар бозорининг локомотивига айланмоқда. Гарчи инфратузилма ва нарх билан боғлиқ муаммолар мавжуд бўлса-да, солиқ имтиёзлари ва ходимларнинг шахсий қизиқиши ушбу ўтиш жараёнини ортга қайтмас қилиб қўйди. Ўзбекистон шароитида ҳам корпоратив паркларни электрлаштириш, айниқса, BYD каби брендларнинг маҳаллий ишлаб чиқарилиши фонида, келажакда шундай солиқ ва иқтисодий рағбатлар ҳисобига тезлашиши кутилмоқда.

ЭлектромобилКорпоратив ПаркСолиқ ИмтиёзиАрвалАвтомобил Бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиBYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиБугун, 17:29BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаBMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаБугун, 17:27Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиБугун, 16:28Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиHyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиБугун, 13:57«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқдиБугун, 12:34Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаRenault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаБугун, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди