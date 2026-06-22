Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлди
Европа ва хусусан Буюк Британия автомобил бозорида корпоратив мижозларнинг электромобилларга бўлган қизиқиши кескин ортиб бормоқда. Арвал лизинг компанияси томонидан ўтказилган сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, компания ходимлари орасида электр транспорт воситаларига талабнинг ошиши паркларни янгилашда асосий катализаторга айланди. Бу тенденция нафақат экологик масъулият, балки иқтисодий самарадорлик билан ҳам боғлиқдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Арвал Мобилитй Обсерваторй Барометер ҳисоботига кўра, Британиядаги корпоратив паркларнинг қарийб 30 фоизи айнан ходимларнинг талаб ва истакларига биноан электромобилларни харид қилмоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу кўрсаткич 2025-йилга нисбатан 50 фоизга юқори ҳисобланади. Ўтган йили ходимларнинг хоҳиши атиги 20 фоиз ҳолатда асосий сабаб сифатида кўрсатилган эди. Ҳозирда бу омил атроф-муҳитга зарарни камайтириш (32%) каби глобал мақсадлар билан деярли бир хил аҳамият касб этмоқда.
Солиқ имтиёзлари ва иқтисодий жозибадорликЭлектромобилларга ўтишнинг энг кучли драйверларидан бири — бу ўта паст солиқ ставкалари ва иш ҳақини қурбон қилиш (саларй сакрифисе) схемаларидир. Британия автомобилларни ижарага бериш ва лизинг ассоциацияси (БВРЛА) маълумотларига кўра, 2025-йилнинг сўнгги чорагида бизнес шартномалари асосида етказиб берилган янги автомобилларнинг ярми, иш ҳақи ҳисобидан тўланадиган схемаларнинг эса 77 фоизи батареяли электромобиллар (BEV) ҳиссасига тўғри келган.
Компаниялар учун электромобиллар нафақат солиқ юкини камайтириш (28%), балки корпоратив имижни яхшилаш воситаси ҳамдир. Тадқиқотда қатнашганларнинг 30 фоизи айнан бренд нуфузини ошириш учун электр транспортига сармоя киритаётганини билдирган. Шу билан бирга, ёқилғи нархининг ўзгарувчанлиги ва Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият туфайли энергия ресурслари хавфсизлиги масаласи ҳам ҳайдовчиларни кўпроқ электр қувватига таянишга ундамоқда.
Тўсиқлар ва инфратузилма муаммолариШунчалик тез ўсишга қарамай, соҳада муайян қийинчиликлар ҳам сақланиб қолмоқда. Autocar нашри хабарига кўра, сўровда қатнашган компанияларнинг 33 фоизи электромобилларнинг юқори харид нархидан шикоят қилган. Шунингдек, модел турларининг чекланганлиги ҳам баъзи менежерлар учун тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда. Бироқ, бозордаги танлов имконияти кенгайиб бормоқда: ҳозирда Британия бозорида 167 хил турдаги электромобиллар мавжуд бўлиб, бу 2024-йилдаги 102 тадан сезиларли даражада кўпдир.
Инфратузилма масаласи ҳамон энг оғриқли нуқта бўлиб қолмоқда. Тадқиқот натижаларига кўра, қуйидаги омиллар электромобиллар оммавийлашишини секинлаштирмоқда:
- Жамоат жойларида қувватлаш станцияларининг етишмаслиги (41%);
- Ходимларнинг уйларида қувватлаш имконияти йўқлиги (41%);
- Иш жойларида қувватлаш нуқталарининг камлиги (фақат 27% компанияларда мавжуд).
…