Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»

·0·Спорт
Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»

«Пахтакор» клуби тарбияланувчиси, кейинчалик Москванинг «Спартак» жамоаси таркибида катта ютуқларни қўлга киритган таниқли собиқ футболчи Валерий Кечинов ҳам 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоасига мухлислик қилмоқда. Машҳур футболчи ОАВга берган интервьюсида ўзбек футболининг тарихий муваффақияти ва вакилларимизнинг мундиалдаги имкониятлари ҳақида тўхталиб ўтди.

Ўзбекистон учун улкан ва тарихий ютуқ

Валерий Кечиновнинг таъкидлашича, миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олгани мамлакат учун ҳақиқий байрам ва улкан муваффақиятдир.

«Бу ерда икки хил фикр бўлиши мумкин эмас — бу Ўзбекистон учун улкан ютуқ. Бу натижа учун жамоага, мураббийлар штабига ва бутун футбол тизимига алоҳида баҳо берса бўлади, уларнинг ҳар бирини эътироф этса арзийди», — дейди собиқ футболчи.

Жамоавий куч ва бош етакчилар

Суҳбат давомида Кечинов ҳозирги Ўзбекистон терма жамоасининг устунлик жиҳатларига тўхталиб, жамоада яққол ажралиб турувчи юлдузлар бўлса-да, асосий куч бирдамликда эканлигини қайд этди:

  • Жамоавий ўйин: Ўзбекистоннинг кучи аввало бир-икки футболчига эмас, балки аҳил ва мустаҳкам жамоавий ўйинга асосланган.

  • Яққол етакчилар: Таркибда Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Абдуқодир Ҳусанов каби кучли етакчилар мавжуд.

  • Иқтидорли таркиб: Майдонда исталган дақиқада ўз сўзини айта оладиган ва ўйин тақдирини ҳал қила оладиган бошқа иқтидорли йигитлар ҳам етарли.

«Португалияга ҳам осон бўлмайди»

Олдинда турган Португалия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши баҳслар ҳақида гапирганда, Кечинов рақибларни ўта оғир синов кутаётганидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳар қандай гранд жамоа учун ноқулай рақиб ҳисобланади.

«Ҳеч кимга осон бўлмайди, бу жамоалар ичида Португалия ҳам истисно эмас. Ўзбекистон камида португалияликларнинг асабини анча синаб кўради, деб ўйлайман», — дея ўз фикрини ишонч билан якунлади Валерий Кечинов.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиЖаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиБугун, 19:19Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 18:12Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Бугун, 17:22Челси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиЧелси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 17:17Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 16:52Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Алексиа Путельяс янги жамоасини танламоқда: Икки карра «Олтин тўп» соҳибаси қаерга йўл олади?Бугун, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди