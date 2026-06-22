Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»
«Пахтакор» клуби тарбияланувчиси, кейинчалик Москванинг «Спартак» жамоаси таркибида катта ютуқларни қўлга киритган таниқли собиқ футболчи Валерий Кечинов ҳам 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоасига мухлислик қилмоқда. Машҳур футболчи ОАВга берган интервьюсида ўзбек футболининг тарихий муваффақияти ва вакилларимизнинг мундиалдаги имкониятлари ҳақида тўхталиб ўтди.
Ўзбекистон учун улкан ва тарихий ютуқ
Валерий Кечиновнинг таъкидлашича, миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олгани мамлакат учун ҳақиқий байрам ва улкан муваффақиятдир.
«Бу ерда икки хил фикр бўлиши мумкин эмас — бу Ўзбекистон учун улкан ютуқ. Бу натижа учун жамоага, мураббийлар штабига ва бутун футбол тизимига алоҳида баҳо берса бўлади, уларнинг ҳар бирини эътироф этса арзийди», — дейди собиқ футболчи.
Жамоавий куч ва бош етакчилар
Суҳбат давомида Кечинов ҳозирги Ўзбекистон терма жамоасининг устунлик жиҳатларига тўхталиб, жамоада яққол ажралиб турувчи юлдузлар бўлса-да, асосий куч бирдамликда эканлигини қайд этди:
Жамоавий ўйин: Ўзбекистоннинг кучи аввало бир-икки футболчига эмас, балки аҳил ва мустаҳкам жамоавий ўйинга асосланган.
Яққол етакчилар: Таркибда Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Абдуқодир Ҳусанов каби кучли етакчилар мавжуд.
Иқтидорли таркиб: Майдонда исталган дақиқада ўз сўзини айта оладиган ва ўйин тақдирини ҳал қила оладиган бошқа иқтидорли йигитлар ҳам етарли.
«Португалияга ҳам осон бўлмайди»
Олдинда турган Португалия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши баҳслар ҳақида гапирганда, Кечинов рақибларни ўта оғир синов кутаётганидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳар қандай гранд жамоа учун ноқулай рақиб ҳисобланади.
«Ҳеч кимга осон бўлмайди, бу жамоалар ичида Португалия ҳам истисно эмас. Ўзбекистон камида португалияликларнинг асабини анча синаб кўради, деб ўйлайман», — дея ўз фикрини ишонч билан якунлади Валерий Кечинов.
…