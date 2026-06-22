Олимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилди

·20·Техно
Олимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилди

Бостон университети тадқиқотчилари Ер сайёрасини экстремал космик об-ҳаво ҳодисаларидан ҳимоя қилишнинг инқилобий усулини ишлаб чиқдилар. СтормВалл деб номланган лойиҳа доирасида магнитосфера чегарасида вақтинчалик «плазма қалқони»ни яратиш таклиф этилмоқда. Спасе Веатер журналида эълон қилинган илмий ишга кўра, ушбу тизим кучли геомагнит бўронларининг Ерга таъсирини қарийб икки бараварга камайтириш имкониятига эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қуёш юзасидаги тож массасининг отилиб чиқиши натижасида юзага келадиган кучли бўронлар замонавий технологик инфратузилма учун жиддий хавф туғдиради. Улар радиоалоқа, сунъий йўлдошлар ва энергия тизимлари ишини издан чиқариши мумкин. Масалан, 2024-йил май ойида содир бўлган кучли магнит бўрони АҚШдаги қишлоқ хўжалиги техникаларининг ГПС навигациясида носозликлар келтириб чиқарди ва бу фермерларга 500 миллион долларга тушди.

Глобал иқтисодиёт учун хавфсизлик чораси

Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ҳар юз йилда бир марта содир бўладиган ўта кучли Қуёш бўронлари глобал энергия тизимларига 2,4 триллион доллардан ортиқ зарар етказиши мумкин. Тарихдаги энг йирик бўрон — 1859-йилдаги Керрингтон ҳодисаси бугунги кунда такрорланса, оқибатлари янада ҳалокатли бўлиши кутилмоқда. СтормВалл лойиҳаси айнан мана шундай глобал инқирозларнинг олдини олишга қаратилган.

Лойиҳа доирасида геостационар орбитага олтита махсус аппаратни чиқариш кўзда тутилган. Ушбу қурилмалар магнитосфера чегарасига барий ёки литий каби ионлашувчи моддаларни чиқаради. Қуёш нурланиши таъсирида ушбу моддалар атомлари электронларини йўқотиб, плазмага айланади. Ҳосил бўлган плазма қатлами магнитосферанинг ҳимоя хусусиятини вақтинча кучайтиради ва Қуёш бўронидан келаётган энергиянинг Ерга ўтишига тўсқинлик қилади.

Тадқиқот раҳбари Браян Уолшнинг таъкидлашича, коинотга чиқарилган моддалар атмосферага қайтиб тушмайди. Магнитосфера тахминан олти соат ичида ушбу моддалардан табиий равишда тозаланади. Бироқ қалқоннинг хизмат қилиш муддати қисқалиги сабабли, узоқ давом этадиган бўронлар пайтида миссияни такрорлаш талаб этилиши мумкин.

Starship ракеталарининг роли

Лойиҳа олдидаги асосий техник муаммо — коинотга етказилиши керак бўлган юкнинг оғирлигидир. Олтита аппарат коинотга тахминан ўн иккита автоцистернага тенг ҳажмдаги моддани олиб чиқиши керак. Олимларнинг фикрича, бу вазифани бажариш учун SpaceX компаниясининг олтита Starship ўта оғир ракетаси зарур бўлади. Ҳозирча ушбу ракетанинг геостационар орбитага юк етказиш бўйича расмий имкониятлари тўлиқ тасдиқланмаган.

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар лойиҳа таннархини пасайтириш йўлларини ҳам кўриб чиқмоқдалар. Жумладан, моддаларни секинроқ чиқариш орқали СтормВалл иш фаолиятини узайтириш режалаштирилган. Ҳозирча бу ғоя назарий босқичда бўлса-да, у инсониятга Қуёш чақнашларини шунчаки кузатиш эмас, балки уларга фаол қаршилик кўрсатиш имконини бериши билан аҳамиятлидир.

КоинотҚуёшStarshipТехнологияSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиWhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиБугун, 20:51ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиБугун, 19:51Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда