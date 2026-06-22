Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?

·1·Фойдали
Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?

Инсон баъзан қарор қабул қилишдан олдин яқинлари билан маслаҳатлашади, турли фикрларни эшитади ва вазиятни ҳар томонлама ўйлаб кўришга ҳаракат қилади. Бу табиий ҳол. Аммо баъзи пайтларда маслаҳат сўраш одати аста-секин ўз фикридан кўра бошқаларнинг муносабатига кўпроқ таянишга айланиб қолади.

Шунда инсон ўз танловини ичидан ҳис қилса ҳам, уни амалга ошириш учун ташқи маъқуллашни кута бошлайди. Гўё «бу менга мос» деган ички ишончнинг ўзи етарли эмасдек туюлади.

Бу ҳолатнинг энг яққол белгиларидан бири — ким биландир суҳбатлашгандан кейин аввал қабул қилинган қарорни ўзгартириш истаги пайдо бўлишидир. Суҳбатдан олдин инсонда ишонч бўлган бўлса ҳам, бошқа кишининг шубҳаси ёки танқиди унинг ички таянчини заифлаштириши мумкин.

Яна бир белги — ўз ҳаётингизни бошқаларники билан доимий солиштиришдир. Бошқалар танлаган йўл тўғрироқ, хавфсизроқ ва муваффақиятлироқ кўрина бошлайди. Натижада инсон ўзига мос қарорни эмас, атрофдагиларга маъқул бўладиган йўлни танлайди.

Рад этиш ёки бошқача фикр билдириш пайтида кучли айбдорлик ҳиссининг пайдо бўлиши ҳам ташқи таъсир кучайганини кўрсатиши мумкин. Инсон ўзини танласа, гўё кимнидир хафа қилаётгандек ҳис қилади. Шу сабабли у ўз хоҳишига қарши бўлса ҳам, розилик билдиришда давом этади.

Вақт ўтиши билан бошқа одамнинг фикри ўз ҳис-туйғуларингиздан муҳимроқ бўлиб қолади. Инсон қарорларига кўпроқ шубҳа қилади, муҳим қадамларни ортга суради ва ўзи учун тўғри бўлган нарсани эмас, камроқ тортишув ҳамда ички таранглик келтириб чиқарадиган вариантни танлайди.

Лекин шахсий чегаралар фақат «йўқ» дейиш қобилиятидан иборат эмас. Улар ўз танловингизга ишонишга, уни ҳимоя қилишга ва бошқаларнинг норозилигига қарамай ўз қадриятларингизга содиқ қолишга рухсат берган жойда ҳам бошланади.

Албатта, бошқаларнинг фикрини эшитиш мумкин. Аммо якуний қарор сизга тегишли эканини унутмаслик муҳим. Чунки унинг натижаси билан ҳам айнан сиз яшайсиз.

Баъзан ички эркинлик сари биринчи қадам жуда оддий саволдан бошланади:

«Бу ҳақиқатан ҳам менинг қароримми ёки мен яна кимгадир мослашишга ҳаракат қиляпманми?»

Ўзингизнинг устуворликларингиз, ҳис-туйғуларингиз ва ички қадриятларингизни ҳурмат қилинг. Бошқаларнинг фикри йўл-йўриқ бўлиши мумкин, аммо ҳаётингизни бошқарадиган асосий овоз ўзингизники бўлиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБугун, 00:02Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Бугун, 00:02Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Кеча, 23:06Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашМуносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашКеча, 22:50Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Кеча, 18:40Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангСизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?