J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қарши

·0·Спорт
J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қарши

Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 2-тур учрашувлари ўзининг энг қизғин палласига кирди. Бугун миллионлаб футбол ишқибозларини "J" гуруҳида ҳақиқий марказий баҳс кутиб турибди.

Илк турда зафар қучиб, ўз ҳисобига 3 тадан очко ёзиб қўйган гуруҳ пешқадамлари — амалдаги дунё чемпиони Аргентина ҳамда кучли ва шижоатли Австрия терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишади. Мазкур учрашувдаги уч очко қайсидир жамоага кейинги босқич йўлланмасини муддатидан олдин тақдим этиши мумкин.

Ўйин ҳақида муҳим маълумотлар:

  • Мусобақа: ЖЧ-2026, J гуруҳи, 2-тур

  • Учрашув: Аргентина — Австрия

  • Сана ва жой: 22 июнь, Арлингтон шаҳри

  • Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 22:00да

Жамоаларнинг бошланғич таркиблари маълум!

Ҳар икки терма жамоа ушбу муҳим учрашувга ўзининг энг кучли кучларини сафарбар этган. Майдонда Лионель Месси ва Давид Алаба каби дунё юлдузларининг тўқнашувига гувоҳ бўламиз:

  • Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Medинa, Фернандес, Мак Аллистер, Де Паул, Алмада, Лаутаро Мартинес, Месси.

  • Австрия: А.Шлагер, Алаба, Дансо, Пош, К.Шлагер, Ваннер, Грегорич, Забитцер, Зайвалд, Лаймер, Шмид.

Гуруҳдаги иккинчи баҳс: Ортга йўл йўқ!

Ушбу гуруҳнинг иккинчи учрашувида эса дастлабки турда имкониятни бой берган ва ҳали очко жамғармаган Иордания (0) ҳамда Жазоир (0) терма жамоалари ўзаро куч синашади. Мусобақадаги юришини давом эттириш иштиёқида бўлган бу икки вакил учун ҳам мазкур баҳс ҳаётий муҳим аҳамиятга эга.

Бизни олдинда ҳақиқий футбол томошаси кутмоқда, севимли жамоаларингизни қўллаб-қувватлашда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Бугун, 21:32Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиТоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиБугун, 21:18Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Бугун, 21:16Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиРоберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиБугун, 20:56Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Бугун, 20:53Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди