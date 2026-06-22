J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қарши
Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 2-тур учрашувлари ўзининг энг қизғин палласига кирди. Бугун миллионлаб футбол ишқибозларини "J" гуруҳида ҳақиқий марказий баҳс кутиб турибди.
Илк турда зафар қучиб, ўз ҳисобига 3 тадан очко ёзиб қўйган гуруҳ пешқадамлари — амалдаги дунё чемпиони Аргентина ҳамда кучли ва шижоатли Австрия терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишади. Мазкур учрашувдаги уч очко қайсидир жамоага кейинги босқич йўлланмасини муддатидан олдин тақдим этиши мумкин.
Ўйин ҳақида муҳим маълумотлар:
Мусобақа: ЖЧ-2026, J гуруҳи, 2-тур
Учрашув: Аргентина — Австрия
Сана ва жой: 22 июнь, Арлингтон шаҳри
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 22:00да
Жамоаларнинг бошланғич таркиблари маълум!
Ҳар икки терма жамоа ушбу муҳим учрашувга ўзининг энг кучли кучларини сафарбар этган. Майдонда Лионель Месси ва Давид Алаба каби дунё юлдузларининг тўқнашувига гувоҳ бўламиз:
Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Medинa, Фернандес, Мак Аллистер, Де Паул, Алмада, Лаутаро Мартинес, Месси.
Австрия: А.Шлагер, Алаба, Дансо, Пош, К.Шлагер, Ваннер, Грегорич, Забитцер, Зайвалд, Лаймер, Шмид.
Гуруҳдаги иккинчи баҳс: Ортга йўл йўқ!
Ушбу гуруҳнинг иккинчи учрашувида эса дастлабки турда имкониятни бой берган ва ҳали очко жамғармаган Иордания (0) ҳамда Жазоир (0) терма жамоалари ўзаро куч синашади. Мусобақадаги юришини давом эттириш иштиёқида бўлган бу икки вакил учун ҳам мазкур баҳс ҳаётий муҳим аҳамиятга эга.
Бизни олдинда ҳақиқий футбол томошаси кутмоқда, севимли жамоаларингизни қўллаб-қувватлашда давом этинг!
…