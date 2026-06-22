Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилди
Жанубий Кореялик тадқиқотчилар сув сифатини таҳлил қилиш ва уни бир вақтнинг ўзида зарарли микроорганизмлардан тозалашга қодир бўлган ФДГД (Флоатинг-индусед Детектион-Гуидед Дисинфектион) номли инновацион капсулани тақдим этишди. Ушбу қурилманинг асосий инқилобий жиҳати шундаки, у ишлаши учун на батарея, на ташқи электр манбаи ва на кимёвий моддаларни талаб қилади. Натуре Ватер журналида эълон қилинган мақолага кўра, қурилма бутунлай автоном тарзда ишлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кафтга сиғадиган даражадаги ушбу митти капсула сув юзасида сузиб юриш хусусиятига эга. Унинг ишлаш принципи механик ҳаракатни электр энергиясига айлантиришга асосланган. Капсула ичидаги магнит ғалтак бўйлаб ҳаракатланиши натижасида ҳосил бўладиган ток ўрнатилган сенсорларни қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. Бу эса қурилмани ҳар қандай шароитда, ҳатто электр энергияси умуман мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам ишлатиш имконини беради.
Сув сифатини назорат қилиш ва дезинфекцияДастлабки босқичда ФДГД капсуласи сувнинг ўтказувчанлигини ўлчайди. Ушбу параметр сувнинг умумий ифлосланиш даражасини баҳолашга ёрдам беради. Олинган маълумотлар сиmsиз алоқа орқали фойдаланувчининг смартфони ёки ақлли соатига юборилади. Агар сув истеъмол учун яроқсиз деб топилса, фойдаланувчи уни тозалаш режимига ўтказиши мумкин.
Тозалаш жараёни ҳам ўзига хос технология асосида амалга оширилади. Сувнинг тебраниши ёки идишни кўтариб юриш натижасида ҳосил бўлган энергия қурилма юзасидаги нанострерженларни фаоллаштиради. Улар ҳосил қилган локал электростатик майдонлар электропорация жараёни орқали бактерия ва вирусларнинг мембраналари (қобиғи)ни парчалаб ташлайди. Бу усул сувнинг кимёвий таркибини ўзгартирмасдан уни хавфсиз ҳолатга келтиради.
Лаборатория синовлари давомида 4 литргача бўлган сув ҳажмларида қурилма ўзининг юқори самарадорлигини исботлади. Хусусан, у ичак таёқчаси (Э. коли) каби хавфли патогенларнинг 99,9999 фоизини йўқ қилишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич анъанавий фильтрлар ва ультрабинафша лампалар самарадорлигидан қолишмайди.
Келажакдаги истиқболларМутахассисларнинг фикрича, янги технология анъанавий сув тозалаш тизимларига муносиб муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда мавжуд портатив фильтрлар тез-тез алмаштириладиган қисмларни, кимёвий реагентларни ёки аккумуляторларни талаб қилади. ФДГД эса фақат сувнинг ҳаракати ҳисобига ишлаши билан улардан ажралиб туради.
Ушбу ихтиро айниқса қуйидаги ҳолатларда жуда қўл келиши кутилмоқда:
- Инфратузилмаси ривожланмаган ва тоза ичимлик суви танқис бўлган ҳудудларда;
- Фавқулодда вазиятлар ва табиий офатлар оқибатларини бартараф этишда;
- Узоқ муддатли экспедициялар ва саёҳатлар давомида;
- Гуманитар миссияларнинг дала шароитидаги фаолиятида.
…