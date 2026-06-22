Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилди

·0·Техно
Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилди

Жанубий Кореялик тадқиқотчилар сув сифатини таҳлил қилиш ва уни бир вақтнинг ўзида зарарли микроорганизмлардан тозалашга қодир бўлган ФДГД (Флоатинг-индусед Детектион-Гуидед Дисинфектион) номли инновацион капсулани тақдим этишди. Ушбу қурилманинг асосий инқилобий жиҳати шундаки, у ишлаши учун на батарея, на ташқи электр манбаи ва на кимёвий моддаларни талаб қилади. Натуре Ватер журналида эълон қилинган мақолага кўра, қурилма бутунлай автоном тарзда ишлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кафтга сиғадиган даражадаги ушбу митти капсула сув юзасида сузиб юриш хусусиятига эга. Унинг ишлаш принципи механик ҳаракатни электр энергиясига айлантиришга асосланган. Капсула ичидаги магнит ғалтак бўйлаб ҳаракатланиши натижасида ҳосил бўладиган ток ўрнатилган сенсорларни қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. Бу эса қурилмани ҳар қандай шароитда, ҳатто электр энергияси умуман мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам ишлатиш имконини беради.

Сув сифатини назорат қилиш ва дезинфекция

Дастлабки босқичда ФДГД капсуласи сувнинг ўтказувчанлигини ўлчайди. Ушбу параметр сувнинг умумий ифлосланиш даражасини баҳолашга ёрдам беради. Олинган маълумотлар сиmsиз алоқа орқали фойдаланувчининг смартфони ёки ақлли соатига юборилади. Агар сув истеъмол учун яроқсиз деб топилса, фойдаланувчи уни тозалаш режимига ўтказиши мумкин.

Тозалаш жараёни ҳам ўзига хос технология асосида амалга оширилади. Сувнинг тебраниши ёки идишни кўтариб юриш натижасида ҳосил бўлган энергия қурилма юзасидаги нанострерженларни фаоллаштиради. Улар ҳосил қилган локал электростатик майдонлар электропорация жараёни орқали бактерия ва вирусларнинг мембраналари (қобиғи)ни парчалаб ташлайди. Бу усул сувнинг кимёвий таркибини ўзгартирмасдан уни хавфсиз ҳолатга келтиради.

Лаборатория синовлари давомида 4 литргача бўлган сув ҳажмларида қурилма ўзининг юқори самарадорлигини исботлади. Хусусан, у ичак таёқчаси (Э. коли) каби хавфли патогенларнинг 99,9999 фоизини йўқ қилишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич анъанавий фильтрлар ва ультрабинафша лампалар самарадорлигидан қолишмайди.

Келажакдаги истиқболлар

Мутахассисларнинг фикрича, янги технология анъанавий сув тозалаш тизимларига муносиб муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда мавжуд портатив фильтрлар тез-тез алмаштириладиган қисмларни, кимёвий реагентларни ёки аккумуляторларни талаб қилади. ФДГД эса фақат сувнинг ҳаракати ҳисобига ишлаши билан улардан ажралиб туради.

Ушбу ихтиро айниқса қуйидаги ҳолатларда жуда қўл келиши кутилмоқда:

  • Инфратузилмаси ривожланмаган ва тоза ичимлик суви танқис бўлган ҳудудларда;
  • Фавқулодда вазиятлар ва табиий офатлар оқибатларини бартараф этишда;
  • Узоқ муддатли экспедициялар ва саёҳатлар давомида;
  • Гуманитар миссияларнинг дала шароитидаги фаолиятида.
Ҳозирча ушбу қурилма лаборатория прототипи босқичида бўлиб, реал дала шароитларида тўлиқ синовдан ўтказилмаган. Бироқ ишлаб чиқувчилар келажакда ишлаб чиқариш таннархи пасайиши билан ФДГД капсулалари оммавий истеъмол бозорига чиқишига ишонч билдиришмоқда. Бу эса дунё миқёсида тоза сув муаммосини ҳал қилишда муҳим қадам бўлиши мумкин.

ТехнологияСув ТозалашИнновацияЖанубий КореяЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиWhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиБугун, 20:51Олимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиОлимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиБугун, 20:23ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиБугун, 19:51Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда