Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?

·0·Спорт
Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?

Португалия терма жамоаси навбатдаги йирик турнирни бошлар экан, жамоа сардори Криштиану Роналду атрофидаги баҳс-мунозаралар яна авж олди. Жаҳон чемпионатининг дебют учрашувида Конго ДР термасига қарши кечган ўйиндаги нурсиз иштирок 41 ёшли ҳужумчининг асосий таркибдаги ўрни борасидаги саволларни қайта кун тартибига чиқарди. Роберто Мартинес бошқарувидаги жамоа фаворитлар қаторида саналса-да, илк турдаги дуранг кўпчиликни ўйлантириб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида Роналду деярли кўринмади ва рақиб дарвозасига бирорта аниқ зарба бера олмади. Дунё футболининг бошқа юлдузлари — Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд ва Гарри Кейн каби футболчилар илк турдаёқ камида иккитадан гол уриб, ўз жамоаларига ғалаба келтирган бир пайтда, Криштиану майдонда 90 дақиқа давомида сояда қолиб кетди. Бу ҳолат мутахассислар ва мухлисларнинг кескин эътирозига сабаб бўлмоқда.

Статистика ва самарадорлик муаммоси

Роналду охирги марта йирик турнирларда очиқ ўйиндан гол урганига қарийб беш йил бўлди. Конго ДР билан баҳсда у бор-йўғи 9 марта тўпга тегди ва бу ҳужумчи учун жуда паст кўрсаткичдир. Мартинес эса ўйин давомида ҳеч қандай самарадорлик кўрсатмаган юлдузни захирага олишга ботина олмади. Натижада, Ёане Висса томонидан урилган голдан сўнг, португаллар ўйинни қутқариб қолиш учун етарли босим ўтказа олишмади.

Goal.com нашри таҳлилига кўра, Мартинес ўзининг суперюлдузини қачон майдондан олиш кераклигини ўрганиши шарт. Акс ҳолда, Португалия яна бир жаҳон чемпионатини муваффақиятсиз якунлаши хавфи мавжуд. Мураббий ўйиндан сўнг Роналдуни ҳимоя қилиб чиққан бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари бу ҳимояни оқламаяпти.

Ўзбекистон билан баҳс — ҳал қилувчи имтиҳон

Португалия терма жамоасининг кейинги рақиби — Жаҳон чемпионати дебютанти ҳисобланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бўлади. Сешанба куни бўлиб ўтадиган ушбу учрашув Мартинес ва Роналду учун ҳақиқий синовга айланади. Агар 41 ёшли ҳужумчи ушбу ўйинда ҳам ўзини кўрсата олмаса, мураббийга нисбатан босим янада кучайиши аниқ.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун бу ўйин тарихий аҳамиятга эга. Дунё футболи афсонасининг ўзбекистонлик ҳимоячиларга қарши қандай ҳаракат қилиши ва Мартинеснинг тактик ўзгаришларга қўл уриш-урмаслиги учрашувнинг асосий интригаси бўлиб қолмоқда. Португалия учун ғалаба сув ва ҳаводек зарур, бироқ бу йўлда Роналду асосий қуролми ёки тўсиқ — буни вақт кўрсатади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Португалия Криштиану Роналдудан бутунлай воз кечиши шарт эмас, бироқ мураббий ўйин тизгинини қўлга олиши ва керак бўлганда қатъий қарорлар қабул қила билиши лозим. Акс ҳолда, юлдузли таркибга эга жамоанинг чемпионлик орзулари яна саробга айланиши мумкин.

Криштиану РоналдуПортугалияРоберто МартинесЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиТоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиБугун, 21:18Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиРоберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиБугун, 20:56Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Бугун, 20:53Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 20:52Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиБугун, 20:32Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиМанчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди