Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?
Португалия терма жамоаси навбатдаги йирик турнирни бошлар экан, жамоа сардори Криштиану Роналду атрофидаги баҳс-мунозаралар яна авж олди. Жаҳон чемпионатининг дебют учрашувида Конго ДР термасига қарши кечган ўйиндаги нурсиз иштирок 41 ёшли ҳужумчининг асосий таркибдаги ўрни борасидаги саволларни қайта кун тартибига чиқарди. Роберто Мартинес бошқарувидаги жамоа фаворитлар қаторида саналса-да, илк турдаги дуранг кўпчиликни ўйлантириб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида Роналду деярли кўринмади ва рақиб дарвозасига бирорта аниқ зарба бера олмади. Дунё футболининг бошқа юлдузлари — Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд ва Гарри Кейн каби футболчилар илк турдаёқ камида иккитадан гол уриб, ўз жамоаларига ғалаба келтирган бир пайтда, Криштиану майдонда 90 дақиқа давомида сояда қолиб кетди. Бу ҳолат мутахассислар ва мухлисларнинг кескин эътирозига сабаб бўлмоқда.
Статистика ва самарадорлик муаммосиРоналду охирги марта йирик турнирларда очиқ ўйиндан гол урганига қарийб беш йил бўлди. Конго ДР билан баҳсда у бор-йўғи 9 марта тўпга тегди ва бу ҳужумчи учун жуда паст кўрсаткичдир. Мартинес эса ўйин давомида ҳеч қандай самарадорлик кўрсатмаган юлдузни захирага олишга ботина олмади. Натижада, Ёане Висса томонидан урилган голдан сўнг, португаллар ўйинни қутқариб қолиш учун етарли босим ўтказа олишмади.
Goal.com нашри таҳлилига кўра, Мартинес ўзининг суперюлдузини қачон майдондан олиш кераклигини ўрганиши шарт. Акс ҳолда, Португалия яна бир жаҳон чемпионатини муваффақиятсиз якунлаши хавфи мавжуд. Мураббий ўйиндан сўнг Роналдуни ҳимоя қилиб чиққан бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари бу ҳимояни оқламаяпти.
Ўзбекистон билан баҳс — ҳал қилувчи имтиҳонПортугалия терма жамоасининг кейинги рақиби — Жаҳон чемпионати дебютанти ҳисобланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бўлади. Сешанба куни бўлиб ўтадиган ушбу учрашув Мартинес ва Роналду учун ҳақиқий синовга айланади. Агар 41 ёшли ҳужумчи ушбу ўйинда ҳам ўзини кўрсата олмаса, мураббийга нисбатан босим янада кучайиши аниқ.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун бу ўйин тарихий аҳамиятга эга. Дунё футболи афсонасининг ўзбекистонлик ҳимоячиларга қарши қандай ҳаракат қилиши ва Мартинеснинг тактик ўзгаришларга қўл уриш-урмаслиги учрашувнинг асосий интригаси бўлиб қолмоқда. Португалия учун ғалаба сув ва ҳаводек зарур, бироқ бу йўлда Роналду асосий қуролми ёки тўсиқ — буни вақт кўрсатади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Португалия Криштиану Роналдудан бутунлай воз кечиши шарт эмас, бироқ мураббий ўйин тизгинини қўлга олиши ва керак бўлганда қатъий қарорлар қабул қила билиши лозим. Акс ҳолда, юлдузли таркибга эга жамоанинг чемпионлик орзулари яна саробга айланиши мумкин.
…