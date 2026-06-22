Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати 1-турида Колумбияга қарши (1:3) шиддатли баҳс олиб борганидан сўнг, жамоамиз яримҳимоячиси Достон Ҳамдамов ЎФА матбуот хизматига ўйин таассуротлари ва навбатдаги режалар ҳақида чин дилдан интервью берди. Суҳбат давомида футболчимиз бош мураббийнинг мағлубиятдан кейинги сўзлари, 2009 йилдаги унутилмас хотиралар ва бўлажак рақиб — Криштиану Роналду ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Бош мураббийдан кучли мотивация
Гарчи Колумбияга қарши баҳсда имконият бой берилган бўлса-да, миллий жамоамиз кўрсатган кучли қаршилик бош мураббий томонидан юқори баҳоланди. Бу эса йигитларга Португалия билан бўладиган ўта муҳим ўйин олдидан қўшимча куч бағишлаган:
"Мураббийимиз: 'Жуда яхши ўйин кўрсатдинглар, рақибга кучли қаршилик қилдинглар', деди. Бундан хурсандлигини ва ишлашда давом этишимизни, яна шундай куч билан Португалияга қаршилик кўрсатишимизни айтиб ўтди. Бундан кучли мотивация олдик. Олдинга интилишда давом этамиз", — дейди Ҳамдамов.
2009 йил: Тошкентдаги болалик орзуси
Орадан йиллар ўтиб, тақдир ўзбек футболчиларини дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду билан яна учраштирмоқда. Аммо бу сафар трибунада эмас, яшил майдонда! Достон 2009 йилда Роналду Тошкентга келган кунларни қуйидагича хотирлайди:
Унутилмас дамлар: Ўша пайтда футболчиларимиз ҳали ёш бола бўлишган, Роналду эса кучга тўлган, юлдузлик даврининг чўққисида эди.
Эришиб бўлмас орзу: Ўша йиллари ёш йигитчалар учун Криштиануга қарши майдонга тушиш шунчаки ушалмас бир орзу бўлиб туюлган.
Катта кумир: Достон Роналдунинг ўйинларини ёшлигидан кузатиб келишини ва у ўзи учун ҳақиқий кумир эканлигини алоҳида эътироф этди.
«Бу худди гўзал бир тушга ўхшайди»
Эндиликда оддий томошабин эмас, балки тенгма-тенг рақиб сифатида ЖЧ майдонига тушиш футболчиларимизда ўзгача ҳаяжон уйғотмоқда. Европанинг энг топ-клубларида тўп сурадиган юлдузларга ва шахсан Роналдунинг ўзига қарши ҳаракат қилиш осон бўлмаслиги аниқ.
Бироқ Достон Ҳамдамовнинг таъкидлашича, бу қийинчилик орқасида жуда ёқимли туйғулар яширинган:
"Бу қандайдир тушга ўхшайди. Нафақат Роналду, Европанинг топ клубларида ўйнайдиган футболчиларга қарши ҳаракат қилиш қийин. Лекин иккинчи томондан ёқимли. Навбатдаги баҳсда яхши қаршилик кўрсатамиз".
Олдинда бизни Португалияга қарши ҳаётий муҳим баҳс кутмоқда. Миллий жамоамизнинг майдонда бор кучини бериб, мухлисларни қувонтиришига ишонамиз!
…