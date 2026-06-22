Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»

·0·Спорт
Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати 1-турида Колумбияга қарши (1:3) шиддатли баҳс олиб борганидан сўнг, жамоамиз яримҳимоячиси Достон Ҳамдамов ЎФА матбуот хизматига ўйин таассуротлари ва навбатдаги режалар ҳақида чин дилдан интервью берди. Суҳбат давомида футболчимиз бош мураббийнинг мағлубиятдан кейинги сўзлари, 2009 йилдаги унутилмас хотиралар ва бўлажак рақиб — Криштиану Роналду ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.

Бош мураббийдан кучли мотивация

Гарчи Колумбияга қарши баҳсда имконият бой берилган бўлса-да, миллий жамоамиз кўрсатган кучли қаршилик бош мураббий томонидан юқори баҳоланди. Бу эса йигитларга Португалия билан бўладиган ўта муҳим ўйин олдидан қўшимча куч бағишлаган:

"Мураббийимиз: 'Жуда яхши ўйин кўрсатдинглар, рақибга кучли қаршилик қилдинглар', деди. Бундан хурсандлигини ва ишлашда давом этишимизни, яна шундай куч билан Португалияга қаршилик кўрсатишимизни айтиб ўтди. Бундан кучли мотивация олдик. Олдинга интилишда давом этамиз", — дейди Ҳамдамов.

2009 йил: Тошкентдаги болалик орзуси

Орадан йиллар ўтиб, тақдир ўзбек футболчиларини дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду билан яна учраштирмоқда. Аммо бу сафар трибунада эмас, яшил майдонда! Достон 2009 йилда Роналду Тошкентга келган кунларни қуйидагича хотирлайди:

  • Унутилмас дамлар: Ўша пайтда футболчиларимиз ҳали ёш бола бўлишган, Роналду эса кучга тўлган, юлдузлик даврининг чўққисида эди.

  • Эришиб бўлмас орзу: Ўша йиллари ёш йигитчалар учун Криштиануга қарши майдонга тушиш шунчаки ушалмас бир орзу бўлиб туюлган.

  • Катта кумир: Достон Роналдунинг ўйинларини ёшлигидан кузатиб келишини ва у ўзи учун ҳақиқий кумир эканлигини алоҳида эътироф этди.

Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»

«Бу худди гўзал бир тушга ўхшайди»

Эндиликда оддий томошабин эмас, балки тенгма-тенг рақиб сифатида ЖЧ майдонига тушиш футболчиларимизда ўзгача ҳаяжон уйғотмоқда. Европанинг энг топ-клубларида тўп сурадиган юлдузларга ва шахсан Роналдунинг ўзига қарши ҳаракат қилиш осон бўлмаслиги аниқ.

Бироқ Достон Ҳамдамовнинг таъкидлашича, бу қийинчилик орқасида жуда ёқимли туйғулар яширинган:

"Бу қандайдир тушга ўхшайди. Нафақат Роналду, Европанинг топ клубларида ўйнайдиган футболчиларга қарши ҳаракат қилиш қийин. Лекин иккинчи томондан ёқимли. Навбатдаги баҳсда яхши қаршилик кўрсатамиз".

Олдинда бизни Португалияга қарши ҳаётий муҳим баҳс кутмоқда. Миллий жамоамизнинг майдонда бор кучини бериб, мухлисларни қувонтиришига ишонамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиТоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиБугун, 21:18Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Бугун, 21:16Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиРоберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиБугун, 20:56Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Бугун, 20:53Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 20:52Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиБугун, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди