Туркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунланди
Туркия ўз тарихидаги илк атом электр станциясини ишга туширишга ҳар қачонгидан ҳам яқин келди. Россиянинг «Росатом» давлат корпорацияси «Аккую» AESнинг биринчи энергоблокида қурилиш ишларини тўлиқ якунлаганини маълум қилди. Бу воқеа Туркия энергетика тизими учун янги даврни бошлаб беради ва мамлакатнинг энергия мустақиллигини таъминлаш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
«Росатом» бош директори Алексей Лихачевнинг сўзларига кўра, лойиҳа айни дамда фойдаланишга топширишдан олдинги якуний босқичга кирган. Биринчи энергоблокда реактор қурилмасининг совуқ гидравлик синовлари бошлаб юборилди. Ушбу жараён яқин ҳафталар ичида якунланиши ва шундан сўнг станция ишга тушириш-созлаш операцияларига ўтиши кутилмоқда.
Технологик тайёргарлик ва синовларҲозирги вақтга қадар блокда бир қатор муҳим технологик ишлар муваффақиятли бажарилган. Хусусан, реактор йиғиш ишлари ниҳоясига етказилиб, унга иссиқлик ажратувчи элементларнинг имитаторлари юкланган. Шунингдек, ҳимоя қувурлари блоки ва реакторнинг юқори қисми ўрнатилиб, қурилма совуқ ва иссиқ синов жараёнларига тўлиқ тайёр ҳолатга келтирилган.
Лихачев лойиҳанинг ҳозирги ҳолатини марафоннинг сўнгги юз метрлик масофасига қиёслади. Унинг таъкидлашича, барча асосий қурилиш-монтаж ишлари ортда қолган ва эндиликда асосий эътибор тизимларнинг хавфсизлиги ва барқарор ишлашини текширишга қаратилади. Бу босқич станциянинг келажакда ўнлаб йиллар давомида хавфсиз хизмат кўрсатиши учун пойдевор бўлади.
Кадрлар тайёрлаш ва лойиҳа кўламиСтанцияни бошқариш учун ходимларни шакллантириш ва ўқитиш жараёни ҳам параллел равишда олиб борилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, биринчи энергоблокга хизмат кўрсатиш учун 1930 кишидан иборат штат шакллантирилган. Эътиборлиси, ишчи кучининг 40 фоиздан ортиғини Туркия фуқаролари ташкил этади, бу эса мамлакатда юқори технологияли янги иш ўринлари яратилганидан далолат беради.
«Аккую» AES лойиҳаси ҳар бири 1200 МВ қувватга эга бўлган тўртта энергоблокни ўз ичига олади. Унда Россия томонидан ишлаб чиқилган ИИИ+ авлодига мансуб ВВEР реакторлари ўрнатилган. Ушбу технология замонавий хавфсизлик стандартларига тўлиқ жавоб бериши билан ажралиб туради.
Лойиҳа «Буилд-Овн-Операте» (Қуриш-Эгалик қилиш-Эксплуатация қилиш) модели асосида амалга оширилмоқда. Бу шуни англатадики, «Росатом» нафақат станцияни қуради, балки келажакда унга эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқини ҳам ўзида сақлаб қолади. Туркия учун бу лойиҳа нафақат электр энергияси манбаи, балки минтақадаги энергетика хабига айланиш йўлидаги муҳим омилдир.
…