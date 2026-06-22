Туркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунланди

·26·Техно
Туркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунланди

Туркия ўз тарихидаги илк атом электр станциясини ишга туширишга ҳар қачонгидан ҳам яқин келди. Россиянинг «Росатом» давлат корпорацияси «Аккую» AESнинг биринчи энергоблокида қурилиш ишларини тўлиқ якунлаганини маълум қилди. Бу воқеа Туркия энергетика тизими учун янги даврни бошлаб беради ва мамлакатнинг энергия мустақиллигини таъминлаш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

«Росатом» бош директори Алексей Лихачевнинг сўзларига кўра, лойиҳа айни дамда фойдаланишга топширишдан олдинги якуний босқичга кирган. Биринчи энергоблокда реактор қурилмасининг совуқ гидравлик синовлари бошлаб юборилди. Ушбу жараён яқин ҳафталар ичида якунланиши ва шундан сўнг станция ишга тушириш-созлаш операцияларига ўтиши кутилмоқда.

Технологик тайёргарлик ва синовлар

Ҳозирги вақтга қадар блокда бир қатор муҳим технологик ишлар муваффақиятли бажарилган. Хусусан, реактор йиғиш ишлари ниҳоясига етказилиб, унга иссиқлик ажратувчи элементларнинг имитаторлари юкланган. Шунингдек, ҳимоя қувурлари блоки ва реакторнинг юқори қисми ўрнатилиб, қурилма совуқ ва иссиқ синов жараёнларига тўлиқ тайёр ҳолатга келтирилган.

Лихачев лойиҳанинг ҳозирги ҳолатини марафоннинг сўнгги юз метрлик масофасига қиёслади. Унинг таъкидлашича, барча асосий қурилиш-монтаж ишлари ортда қолган ва эндиликда асосий эътибор тизимларнинг хавфсизлиги ва барқарор ишлашини текширишга қаратилади. Бу босқич станциянинг келажакда ўнлаб йиллар давомида хавфсиз хизмат кўрсатиши учун пойдевор бўлади.

Кадрлар тайёрлаш ва лойиҳа кўлами

Станцияни бошқариш учун ходимларни шакллантириш ва ўқитиш жараёни ҳам параллел равишда олиб борилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, биринчи энергоблокга хизмат кўрсатиш учун 1930 кишидан иборат штат шакллантирилган. Эътиборлиси, ишчи кучининг 40 фоиздан ортиғини Туркия фуқаролари ташкил этади, бу эса мамлакатда юқори технологияли янги иш ўринлари яратилганидан далолат беради.

«Аккую» AES лойиҳаси ҳар бири 1200 МВ қувватга эга бўлган тўртта энергоблокни ўз ичига олади. Унда Россия томонидан ишлаб чиқилган ИИИ+ авлодига мансуб ВВEР реакторлари ўрнатилган. Ушбу технология замонавий хавфсизлик стандартларига тўлиқ жавоб бериши билан ажралиб туради.

Лойиҳа «Буилд-Овн-Операте» (Қуриш-Эгалик қилиш-Эксплуатация қилиш) модели асосида амалга оширилмоқда. Бу шуни англатадики, «Росатом» нафақат станцияни қуради, балки келажакда унга эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқини ҳам ўзида сақлаб қолади. Туркия учун бу лойиҳа нафақат электр энергияси манбаи, балки минтақадаги энергетика хабига айланиш йўлидаги муҳим омилдир.

ТуркияАккуюРосатомЭнергетикаАтом Электр Станцияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиБугун, 22:23SpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиSpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 21:55AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиAMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиБугун, 21:20Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиWhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиБугун, 20:51Олимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиОлимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди