Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилди

·40·Спорт
Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилди

Лондоннинг Тоттенхем клуби афсонавий ҳужумчи Гарри Кейн кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдиришда ҳамон қийинчиликка дуч келмоқда. Жамоанинг собиқ ярим ҳимоячиси Даррен Андертон клуб раҳбариятига ушбу муаммони ҳал қилиш учун кутилмаган, аммо истиқболли вариантни таклиф қилди. Унинг фикрича, Брентворд ҳужумчиси Игор Тиаго Тоттенхем учун идеал номзод бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Стандард Sport нашрига берган интервюсида Андертон Гарри Кейн каби футболчини топиш деярли имконсиз эканини тан олди. Бироқ у клуб трансфер бозорида таваккал қилишга тайёр бўлиши кераклигини таъкидлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, бразилиялик Игор Тиаго ўзининг жисмоний ҳолати ва техник қобилияти билан Роберто Де Зерби бошқараётган янги тизимга жуда мос тушади.

Игор Тиаго ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида ўзини кўрсата олди. У Брентворд сафида 22 та гол уриб, тўпурарлар пойгасида фақатгина Эрлинг Холанддан ортда қолди. 2024-йилда Клуб Бругге жамоасидан Лондон клубига кўчиб ўтган ҳужумчи, жароҳатларга қарамай, қисқа вақт ичида лиганинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланди.

Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва рақобат

Андертон ҳозирда Тоттенхем сафида тўп сураётган ҳужумчилар — Ричарлисон ва Доминик Соланке борасида ҳам ўз фикрларини билдирди. Унинг фикрича, Ричарлисон ҳимоячилар учун ноқулай рақиб бўлса-да, у барқарор гол урадиган ҳужумчи эмас. Соланке борасида эса мутахассис бироз умидвор, бироқ у ҳам Кейн даражасига чиқа олишига шубҳа билан қарамоқда.

"Бизга чинакам гол машинаси керак. Ричарлисон майдонда югуриб, ҳимоячиларни чалғитиши мумкин, аммо у жамоани кучли тўртликка олиб чиқадиган даражадаги тўпурар эмас. Соланкега келсак, у яхши футболчи, лекин Гарри Кейннинг ўрнини боса олмайди. Шунинг учун Игор Тиаго каби ўйинчини сотиб олиш мантиқий қарор бўларди", — дейди Даррен Андертон.

Ҳозирда Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида жиддий ислоҳотларни амалга оширмоқда. Жамоа таркибига аллақачон Жан Паул ван Ҳекке ва Энди Робертсон каби ҳимоячилар жалб этилган. Эндиликда асосий эътибор ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган. Андертоннинг ишончи комилки, агар клуб Игор Тиаго трансферини амалга оширса, Де Зерби жамоани яна Чемпионлар лигасига қайтара олади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Тоттенхемнинг ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар қизиқарли, чунки жамоа доимий равишда ҳужумкор футбол тарафдори бўлиб келган. Игор Тиагонинг эҳтимолий трансфери жамоанинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан дарак беради.

ТоттенхемИгор ТиагоБрентвордТрансферларРоберто Де Зерби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинМесси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинБугун, 21:52J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиJ гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиБугун, 21:43Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Бугун, 21:32Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Бугун, 21:16Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиРоберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиБугун, 20:56Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Бугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди