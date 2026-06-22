SpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоланди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси сунъий идрок соҳасида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, очиқ кодли сунъий идрок технологиялари билан шуғулланувчи Рефлектион AI стартапи SpaceX билан ҳисоблаш қувватларидан фойдаланиш бўйича йирик шартнома имзолади. Ушбу келишув доирасида стартап NVIDIA компаниясининг энг сўнгги чипларига эга бўлган маълумотлар марказидан фойдаланиш имкониятини қўлга киритади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шартнома шартларига кўра, Рефлектион AI 2026-йилнинг 1-июльидан бошлаб 2029-йилга қадар ҳар ойда 150 миллион доллар миқдорида ҳақ тўлайди. Келишувнинг умумий қиймати 6,3 миллиард долларни ташкил этади. Бу маблағ эвазига стартап Теннесси штатининг Мемфис шаҳри яқинида жойлашган Колоссус 2 маълумотлар марказидаги NVIDIA GB300 AI чиплари ва бошқа ёрдамчи аппарат воситаларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлади.
Таъкидлаш жоизки, SpaceX аввалроқ Anthropic ва Google каби технологик гигантлар билан ҳам шунга ўхшаш битимлар тузган эди. Масалан, Anthropic ҳар ойда 1,25 миллиард доллар, Google эса 920 миллион доллар тўлаш мажбуриятини олган. Рефлектион AI билан тузилган шартнома ҳажми нисбатан кичикроқ бўлса-да, у очиқ кодли (опен-соурсе) AI тизимларини ривожлантириш йўлидаги энг йирик инфратузилмавий сармоялардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Очиқ кодли моделлар даври бошланмоқдаРефлектион AI компанияси 2024-йилда Google DeepMind бўлинмасининг собиқ тадқиқотчилари томонидан ташкил этилган. Стартап ўзининг "опен-веигҳт" стратегияси орқали OpenAI ва Anthropic каби ёпиқ лабораторияларга муқобил яратишни мақсад қилган. Очиқ моделлар фойдаланувчиларга ўқитилган параметрларни эркин кўриш ва таҳлил қилиш имконини беради, бу эса шаффофликни оширади.
АҚШ ҳукумати томонидан Anthropic компаниясининг Fable ва Mythos каби ёпиқ моделларига нисбатан чекловлар ўрнатилгани фонида, Рефлектион AI каби очиқ тизимларга қизиқиш сезиларли даражада ортди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, SpaceX билан ҳамкорлик уларга дунёдаги энг илғор очиқ моделларни кенг миқёсда яратиш учун зарур бўлган "учиш майдони"ни тақдим этади.
Колоссус маълумотлар маркази дастлаб Илон Маскнинг xAI компанияси учун қурилган эди. Бироқ, SpaceX ўзининг ички лойиҳалари ўрнига, қўлидаги қимматбаҳо AI чипларини дунёнинг етакчи лабораторияларига ижарага бериш орқали даромад олиш стратегиясини танлади. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигнал — глобал технологик пойгада ҳисоблаш қувватлари асосий валютага айланиб бормоқда.
Шартнома шартларига кўра, ҳар икки томон ҳам дастлабки уч ойлик муддат ўтгач, 90 кунлик огоҳлантириш билан келишувни бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бу Илон Маскнинг сунъий идрок бозоридаги ўзгарувчан вазиятга мослашувчан ёндашувидан далолат беради.
…