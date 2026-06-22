AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтарди
AMD компанияси фойдаланувчиларнинг кескин танқидларидан сўнг Ryzen 9000 сериясидаги иш столи процессорларига Транспарент Секуре Меморй Энкрйптион (ТСМE) функциясини қайтаришга қарор қилди. Ушбу технология хотирани аппарат даражасида шифрлаш имконини беради ва тизим хавфсизлигини сезиларли даражада оширади. Аввалроқ компания мазкур функцияни АГESA 1.2.7.0 прошивкасида ҳеч қандай огоҳлантиришсиз олиб ташлаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТСМE технологияси AMD томонидан бундан ўн йилдан кўпроқ вақт олдин жорий этилган бўлиб, у тезкор хотирада (RAM) сақланадиган маълумотларни автоматик равишда шифрлашга хизмат қилади. Бу механизм, айниқса, компьютерга жисмоний кириш имконига эга бўлган тажовузкорлардан ҳимояланишда муҳим рол ўйнайди. Хусусан, у компьютер ўчирилганидан кейин хотира таркибини ўқишга уринадиган "совуқ юклаш" (колд боот) ҳужумларидан ҳимоя қилади.
Муаммони биринчи бўлиб Линух тизими ишқибози Бен Килпатрикк пайқаб қолди. У апрель ойида Ryzen 7 9700Х базасидаги янги тизимни синовдан ўтказаётганда, хотирани шифрлаш функцияси йўқолиб қолганини аниқлади. Килпатрикк бир неча ой давомида МСИ ва AMD муҳандислари билан боғланиб, вазиятга ойдинлик киритишга ҳаракат қилди. ixbt.com маълумотига кўра, дастлабки босқичда компания вакиллари бу борада аниқ жавоб беришдан қочишган.
Хавфсизлик ва маркетинг ўртасидаги мувозанатМСИ вакиллари билан мулоқот давомида ТСМE функцияси расман фақат Ryzen PRO туркумидаги процессорлар учун мўлжаллангани, оддий Ryzen моделлари ва она платалари техник жиҳатдан бу функцияни қўллаб-қувватласа-да, у чеклаб қўйилгани маълум бўлди. Бу ҳолат фойдаланувчилар орасида норозилик тўлқинини келтириб чиқарди. Кўпчилик AMD компаниясини профессионал сериядаги афзалликларни сақлаб қолиш учун оддий фойдаланувчилар хавфсизлигини сунъий равишда чеклашда айблади.
Жамоатчилик босими остида AMD ниҳоят ушбу опсиянинг истеъмолчи сегментидаги Ryzen 9000 процессорларида мавжуд бўлганини, бироқ сўнгги янгиланишлардан бирида олиб ташланганини тан олди. Компания баёнотида айтилишича, функцияни қайтариш ҳақидаги қарор "жамиятнинг қимматли фикр-мулоҳазалари асосида" қабул қилинган. Бу ҳолат технологик гигантлар фойдаланувчилар талабига қанчалик тез мослашиши кераклигини яна бир бор кўрсатди.
Шуни таъкидлаш керакки, AMD барибир ТСМE технологиясини Ryzen PRO линиясининг асосий хавфсизлик элементи деб ҳисоблайди. Профессионал серияда бу функциянинг ишлаши кафолатланган ва келажакда ҳам сақланиб қолади. Оддий фойдаланувчилар учун эса бу имконият июль ойида чиқариладиган БИОС янгиланиши билан қайта тикланади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам ўз тизимларини янгилаш орқали ушбу қўшимча ҳимоя қатламига эга бўлишлари мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Ryzen 9000 эгалари қўшимча хавфсизликдан воз кечишларига тўғри келмайди. БИОС янгиланиши нафақат тизим барқарорлигини, балки маълумотлар дахлсизлигини ҳам таъминлайди. AMD каби компанияларнинг ўз хатоларини тан олиб, функцияларни қайтариши фойдаланувчиларнинг брендга бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…