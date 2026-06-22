AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтарди

·0·Техно
AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтарди

AMD компанияси фойдаланувчиларнинг кескин танқидларидан сўнг Ryzen 9000 сериясидаги иш столи процессорларига Транспарент Секуре Меморй Энкрйптион (ТСМE) функциясини қайтаришга қарор қилди. Ушбу технология хотирани аппарат даражасида шифрлаш имконини беради ва тизим хавфсизлигини сезиларли даражада оширади. Аввалроқ компания мазкур функцияни АГESA 1.2.7.0 прошивкасида ҳеч қандай огоҳлантиришсиз олиб ташлаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТСМE технологияси AMD томонидан бундан ўн йилдан кўпроқ вақт олдин жорий этилган бўлиб, у тезкор хотирада (RAM) сақланадиган маълумотларни автоматик равишда шифрлашга хизмат қилади. Бу механизм, айниқса, компьютерга жисмоний кириш имконига эга бўлган тажовузкорлардан ҳимояланишда муҳим рол ўйнайди. Хусусан, у компьютер ўчирилганидан кейин хотира таркибини ўқишга уринадиган "совуқ юклаш" (колд боот) ҳужумларидан ҳимоя қилади.

Муаммони биринчи бўлиб Линух тизими ишқибози Бен Килпатрикк пайқаб қолди. У апрель ойида Ryzen 7 9700Х базасидаги янги тизимни синовдан ўтказаётганда, хотирани шифрлаш функцияси йўқолиб қолганини аниқлади. Килпатрикк бир неча ой давомида МСИ ва AMD муҳандислари билан боғланиб, вазиятга ойдинлик киритишга ҳаракат қилди. ixbt.com маълумотига кўра, дастлабки босқичда компания вакиллари бу борада аниқ жавоб беришдан қочишган.

Хавфсизлик ва маркетинг ўртасидаги мувозанат

МСИ вакиллари билан мулоқот давомида ТСМE функцияси расман фақат Ryzen PRO туркумидаги процессорлар учун мўлжаллангани, оддий Ryzen моделлари ва она платалари техник жиҳатдан бу функцияни қўллаб-қувватласа-да, у чеклаб қўйилгани маълум бўлди. Бу ҳолат фойдаланувчилар орасида норозилик тўлқинини келтириб чиқарди. Кўпчилик AMD компаниясини профессионал сериядаги афзалликларни сақлаб қолиш учун оддий фойдаланувчилар хавфсизлигини сунъий равишда чеклашда айблади.

Жамоатчилик босими остида AMD ниҳоят ушбу опсиянинг истеъмолчи сегментидаги Ryzen 9000 процессорларида мавжуд бўлганини, бироқ сўнгги янгиланишлардан бирида олиб ташланганини тан олди. Компания баёнотида айтилишича, функцияни қайтариш ҳақидаги қарор "жамиятнинг қимматли фикр-мулоҳазалари асосида" қабул қилинган. Бу ҳолат технологик гигантлар фойдаланувчилар талабига қанчалик тез мослашиши кераклигини яна бир бор кўрсатди.

Шуни таъкидлаш керакки, AMD барибир ТСМE технологиясини Ryzen PRO линиясининг асосий хавфсизлик элементи деб ҳисоблайди. Профессионал серияда бу функциянинг ишлаши кафолатланган ва келажакда ҳам сақланиб қолади. Оддий фойдаланувчилар учун эса бу имконият июль ойида чиқариладиган БИОС янгиланиши билан қайта тикланади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам ўз тизимларини янгилаш орқали ушбу қўшимча ҳимоя қатламига эга бўлишлари мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Ryzen 9000 эгалари қўшимча хавфсизликдан воз кечишларига тўғри келмайди. БИОС янгиланиши нафақат тизим барқарорлигини, балки маълумотлар дахлсизлигини ҳам таъминлайди. AMD каби компанияларнинг ўз хатоларини тан олиб, функцияларни қайтариши фойдаланувчиларнинг брендга бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

AMDRyzen 9000ХавфсизликБИОСПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиWhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиБугун, 20:51Олимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиОлимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиБугун, 20:23ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиБугун, 19:51Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди