Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкин

·61·Спорт
Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкин

ЖЧ-2026 доирасида бўлиб ўтадиган Аргентина ва Австрия ўртасидаги учрашув нафақат гуруҳдаги етакчилик, балки футбол тарихини қайта ёзиш нуқтаи назаридан ҳам улкан аҳамият касб этмоқда. Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси мазкур баҳсда майдонга тушиб, бирданига учта буюк рекордни янгилаш ёки мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлиб турибди.

Мессини кутаётган учта тарихий натижа:

  • Кетма-кет гол уриш серияси: Леога кетма-кет олтита Жаҳон чемпионати ўйинида рақиблар дарвозасини ишғол қилиш рекордини такрорлаш учун атиги битта гол кифоя. Ҳозирда ушбу афсонавий натижа фақатгина Жюст Фонтен ва Жаирзиньога тегишли бўлиб турибди.

  • Мундиаллар тарихидаги мутлақ тўпурарлик: Айни дамда аргентиналик сеҳргар Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида германиялик Мирослав Клозе билан 16 та гол билан биринчи ўринни бўлишиб турибди. Австрия дарвозасига уриладиган навбатдаги тўп Мессини ЖЧ тарихидаги ягона ва мутлақ рақамли тўпурарга айлантиради!

  • Узоқ масофадан урилган голлар қироли: Бундан ташқари, Месси Жаҳон чемпионатларида жарима майдончаси ташқарисидан гол уриш бўйича ҳам ўз рекордини янгилаши мумкин. Ҳозирда унинг ҳисобида мана шундай узоқ масофадан йўлланган 5 та гол мавжуд.

Аргентина гуруҳда пешқадамлик қилмоқда

Эслатиб ўтамиз, амалдаги дунё чемпиони Аргентина терма жамоаси мусобақадаги юришини жуда ишончли бошлади. Илк турда улар Жазоир терма жамоасини 3:0 ҳисобида тор-мор этиб, гуруҳ пешқадамларидан бирига айланиб олишган.

Аргентина ва Австрия миллий жамоалари ўртасидаги ушбу интиқлик билан кутилаётган шиддатли баҳс бугун соат 22:00 да бошланади. Месси яна бир бор футбол тарихи китобларини янгилаб, мухлисларига унутилмас туҳфа тақдим эта оладими? Буни тез орада яшил майдонда кўриб оламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиJ гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиБугун, 21:43Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Ҳамдамов: «Роналдуга қарши ўйнаш орзу эди, бугун эса бу тушга ўхшайди»Бугун, 21:32Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиТоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилдиБугун, 21:18Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Криштиану Роналду ва Португалия: Роберто Мартинес қачон қатъий қарор қабул қилади?Бугун, 21:16Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиРоберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиБугун, 20:56Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Бугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди