Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкин
ЖЧ-2026 доирасида бўлиб ўтадиган Аргентина ва Австрия ўртасидаги учрашув нафақат гуруҳдаги етакчилик, балки футбол тарихини қайта ёзиш нуқтаи назаридан ҳам улкан аҳамият касб этмоқда. Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси мазкур баҳсда майдонга тушиб, бирданига учта буюк рекордни янгилаш ёки мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлиб турибди.
Мессини кутаётган учта тарихий натижа:
Кетма-кет гол уриш серияси: Леога кетма-кет олтита Жаҳон чемпионати ўйинида рақиблар дарвозасини ишғол қилиш рекордини такрорлаш учун атиги битта гол кифоя. Ҳозирда ушбу афсонавий натижа фақатгина Жюст Фонтен ва Жаирзиньога тегишли бўлиб турибди.
Мундиаллар тарихидаги мутлақ тўпурарлик: Айни дамда аргентиналик сеҳргар Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида германиялик Мирослав Клозе билан 16 та гол билан биринчи ўринни бўлишиб турибди. Австрия дарвозасига уриладиган навбатдаги тўп Мессини ЖЧ тарихидаги ягона ва мутлақ рақамли тўпурарга айлантиради!
Узоқ масофадан урилган голлар қироли: Бундан ташқари, Месси Жаҳон чемпионатларида жарима майдончаси ташқарисидан гол уриш бўйича ҳам ўз рекордини янгилаши мумкин. Ҳозирда унинг ҳисобида мана шундай узоқ масофадан йўлланган 5 та гол мавжуд.
Аргентина гуруҳда пешқадамлик қилмоқда
Эслатиб ўтамиз, амалдаги дунё чемпиони Аргентина терма жамоаси мусобақадаги юришини жуда ишончли бошлади. Илк турда улар Жазоир терма жамоасини 3:0 ҳисобида тор-мор этиб, гуруҳ пешқадамларидан бирига айланиб олишган.
Аргентина ва Австрия миллий жамоалари ўртасидаги ушбу интиқлик билан кутилаётган шиддатли баҳс бугун соат 22:00 да бошланади. Месси яна бир бор футбол тарихи китобларини янгилаб, мухлисларига унутилмас туҳфа тақдим эта оладими? Буни тез орада яшил майдонда кўриб оламиз!
…