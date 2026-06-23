Хулиан Альварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хулиан Альварес Жаҳон чемпионатидан кейин «Атлетико Мадрид»га қайтишни истамаётганини очиқ айтди. Аргентиналик ҳужумчи клубдаги келажаги бўйича масъуллар билан гаплашганини ва трансфер барча томон учун мақбул ечим бўлиши мумкинлигини билдирди.
«Ҳозир бу ҳақда гапириш вақти эмас, лекин яшира олмайман. Клубдаги керакли инсонлар билан гаплашиб олдим. Менинг трансфер қилинишм барча учун яхши ечим бўлади. Мен ўз орзумни амалга оширишни истайман», деди Альварес.
Cadena SER маълумотига кўра, «Барселона» футболчидан «Атлетико Мадрид»ни тарк этиш истагини омма олдида айтишни сўраган. Альварес бу қадамни ташлади. Энди каталонияликлар музокараларни амалий босқичга ўтказиши кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…