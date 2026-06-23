Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгилади
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги саҳифа очди. Австрияга қарши кечган учрашувда дубл қайд этган футболчи турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ушбу натижа билан у узоқ вақт давомида пешқадамлик қилиб келган германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосе рекордини янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даллада бўлиб ўтган мазкур баҳсда Аргентина 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Месси учрашувнинг 38-дақиқасида ўзининг жаҳон чемпионатларидаги 17-голини уриб, рекордни янгилаган бўлса, ўйин якунида 18-голини ҳам рақиб дарвозасига жойлаб қўйди. Қайд этиш жоизки, учрашув бошида Месси пеналтидан унумли фойдалана олмаган эди, бироқ бу хато унинг тарихий натижа қайд этишига тўсқинлик қилмади.
Мирослав Клосе: "Месси — барча даврларнинг энг яхшиси"Германия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Мирослав Клосе ўз рекордининг янгиланишига муносабат билдирар экан, аргентиналик юлдузга юксак эҳтиром кўрсатди. Клосе 2014-йилдан буён 16 та гол билан жаҳон чемпионатлари тўпурарлари рўйхатида биринчи ўринни эгаллаб келаётган эди.
"Мен ҳар доим айтганман, Месси шунчаки оддий футболчи эмас. Мен учун Лео — барча даврларнинг энг яхши футболчиси! Табриклайман, чемпион!", — дея иқтибос келтиради Мирослав Клосе сўзларидан Goal.com нашри. Германиялик собиқ футболчи рекордлар барибир қачондир янгиланишини ва бу ишни айнан Месси амалга оширганидан хурсанд эканини таъкидлади.
Месси ушбу мусобақани ажойиб спорт формасида бошлади. Австрия билан ўйингача у Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб, Клосенинг 16 голлик натижасига етиб олган эди. Эндиликда 18 та гол билан у турнир тарихидаги энг самарали ўйинчига айланди. Бу натижа нафақат шахсий рекорд, балки Аргентина терма жамоасининг плей-офф босқичига муддатидан олдин йўлланма олишини ҳам таъминлади.
Ҳозирда Интер Миами клуби шарафини ҳимоя қилаётган 38 ёшли ҳужумчи ўзининг сўнгги йирик турнирларидан бирида юқори савияда ўйин кўрсатишда давом этмоқда. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби учун ушбу рекорд унинг бой коллекциясидаги энг нуфузли ютуқлардан бири бўлиши шубҳасиз. Дунё футболи жамоатчилиги ҳозирда Мессининг ҳар бир ҳаракатини катта қизиқиш билан кузатиб бормоқда.
…