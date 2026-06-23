Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгилади

·54·Спорт
Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгилади

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги саҳифа очди. Австрияга қарши кечган учрашувда дубл қайд этган футболчи турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ушбу натижа билан у узоқ вақт давомида пешқадамлик қилиб келган германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосе рекордини янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даллада бўлиб ўтган мазкур баҳсда Аргентина 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Месси учрашувнинг 38-дақиқасида ўзининг жаҳон чемпионатларидаги 17-голини уриб, рекордни янгилаган бўлса, ўйин якунида 18-голини ҳам рақиб дарвозасига жойлаб қўйди. Қайд этиш жоизки, учрашув бошида Месси пеналтидан унумли фойдалана олмаган эди, бироқ бу хато унинг тарихий натижа қайд этишига тўсқинлик қилмади.

Мирослав Клосе: "Месси — барча даврларнинг энг яхшиси"

Германия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Мирослав Клосе ўз рекордининг янгиланишига муносабат билдирар экан, аргентиналик юлдузга юксак эҳтиром кўрсатди. Клосе 2014-йилдан буён 16 та гол билан жаҳон чемпионатлари тўпурарлари рўйхатида биринчи ўринни эгаллаб келаётган эди.

"Мен ҳар доим айтганман, Месси шунчаки оддий футболчи эмас. Мен учун Лео — барча даврларнинг энг яхши футболчиси! Табриклайман, чемпион!", — дея иқтибос келтиради Мирослав Клосе сўзларидан Goal.com нашри. Германиялик собиқ футболчи рекордлар барибир қачондир янгиланишини ва бу ишни айнан Месси амалга оширганидан хурсанд эканини таъкидлади.

Месси ушбу мусобақани ажойиб спорт формасида бошлади. Австрия билан ўйингача у Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб, Клосенинг 16 голлик натижасига етиб олган эди. Эндиликда 18 та гол билан у турнир тарихидаги энг самарали ўйинчига айланди. Бу натижа нафақат шахсий рекорд, балки Аргентина терма жамоасининг плей-офф босқичига муддатидан олдин йўлланма олишини ҳам таъминлади.

Ҳозирда Интер Миами клуби шарафини ҳимоя қилаётган 38 ёшли ҳужумчи ўзининг сўнгги йирик турнирларидан бирида юқори савияда ўйин кўрсатишда давом этмоқда. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби учун ушбу рекорд унинг бой коллекциясидаги энг нуфузли ютуқлардан бири бўлиши шубҳасиз. Дунё футболи жамоатчилиги ҳозирда Мессининг ҳар бир ҳаракатини катта қизиқиш билан кузатиб бормоқда.

Лионель МессиМирослав КлосеАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлди Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиБугун, 04:08Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келдиБугун, 03:28Хулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаХулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаБугун, 03:23Туркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиТуркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиБугун, 03:19Мейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиМейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиБугун, 02:55Челси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқдаЧелси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқдаБугун, 02:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди