Мейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келди
Франциянинг Марсель клуби ҳужумчиси Мейсон Гринвуднинг Италия А Сериясига кўчиб ўтиши кутилмаган тўсиқларга дуч келди. Рома жамоаси инглиз футболчисини ўз сафига қўшиб олишга жиддий қизиқиш билдираётган бўлса-да, трансфернинг амалга ошиши клубнинг молиявий ҳолатига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу вазият нафақат футболчининг келажагига, балки Марсельнинг ёзги трансфер режалари ва молиявий ҳисоботларига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Марсель раҳбарияти 24 ёшли ҳужумчини 50-55 миллион евро эвазига сотиш орқали ўз бюджетини тўлдиришни режалаштирган эди. Француз клуби учун ушбу маблағ ўта муҳим, чунки улар сешанба куни мамлакат футбол молия назорати органи (ДНКГ) олдида ҳисобот беришлари лозим. Бироқ, Рома билан музокаралар боши берк кўчага кириб қолган, чунки Рим клуби аввал ўзининг молиявий балансини тартибга солиши шарт.
Молиявий фейр-плей ва трансфер занжириИталия пойтахти жамоаси Мейсон Гринвуд трансферини расмийлаштиришдан олдин молиявий фейр-плей қоидаларига мувофиқ июн ойи якунига қадар тахминан 50 миллион евро миқдорида даромад кўриши керак. Бу эса Рома аввал бир нечта етакчи футболчиларини сотиши лозимлигини англатади. Фақат шундан кейингина Гиаллоросси янги трансферлар учун зарур бўлган маблағга эга бўлади.
Ил Мессаггеро нашрининг ёзишича, Рома бу маблағни тўплаш учун ўзининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Ману Коне трансферидан умид қилмоқда. Француз футболчисига Англиянинг Арсенал ва Челси клублари қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, бу ерда ҳам вазият осон эмас, чунки футболчининг ўзи Пари Сен-Жермен (PSJ) сафига ўтишни орзу қилмоқда. PSJ ҳозирча расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, футболчининг кутиш позицияси бутун трансфер занжирини секинлаштирмоқда.
Ҳозирги вақтда Мейсон Гринвуд ва Рома ўртасида шахсий шартнома масаласида келишув мавжуд. Маълумотларга кўра, футболчи Римда йилига 5 миллион евро маош олишга рози бўлган. Бироқ, клуб ғазнасида нақд пулнинг йўқлиги якуний имзоларни қўйишга имкон бермаяпти. Бу кечикиш эса Марсель раҳбариятини хавотирга солмоқда, чунки улар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўз таркибини кучайтириш учун ушбу маблағга таянмоқда.
Мейсон Гринвуд ўтган мавсумни ижара асосида муваффақиятли ўтказганидан сўнг, кўплаб Европа грандлари эътиборига тушган эди. Унинг техник маҳорати ва гол сезиш қобилияти Рома бош мураббийи учун муҳим куч бўлиши кутилмоқда. Агар Рим клуби яқин кунларда Ману Коне ёки бошқа ўйинчиларини сотишга муваффақ бўлмаса, инглиз ҳужумчиси учун бошқа харидорлар, жумладан, Премер-лига жамоалари курашга қўшилиши мумкин.
…