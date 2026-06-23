Челси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқда

·27·Спорт
Челси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқда

Лондоннинг Челси клуби жорий ёзги трансфер ойнасида ўз тарбияланувчиси Тревоҳ Чалобаҳ бўйича тушадиган таклифларни кўриб чиқишга қарор қилди. Ўтган мавсумда асосий таркибнинг муҳим бўлакларидан бири бўлганига қарамай, 26 ёшли ҳимоячи жамоанинг янги стратегиясига кўра "дахлсиз" футболчилар рўйхатидан чиқарилган. Бу ҳақда Футбол Лондон нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Чалобаҳнинг Стамфорд Бридгедаги келажаги ҳозирда катта сўроқ остида турибди. Унинг амалдаги шартномаси якунланишига яна икки йил вақт бор ва клуб уни яна бир йилга узайтириш бандига эга. Бироқ, томонлар ўртасида янги битим бўйича музокаралар олиб борилмаётгани футболчининг жамоадан кетиши эҳтимолини янада оширмоқда. Бу вазият Европанинг бир қатор нуфузли клублари, жумладан, Чемпионлар лигаси иштирокчилари эътиборини тортган.

Италия ва Европа клубларидан қизиқиш

Ҳозирда ҳимоячига асосий даъвогарлардан бири сифатида Италиянинг Комо клуби тилга олинмоқда. Сескк Фабрегас бошқарувидаги жамоа А Серияга йўлланма олганидан сўнг таркибни кучайтириш чораларини кўрмоқда. Шунга қарамай, Комо ҳозирча трансфер бўйича расмий музокараларни бошлагани йўқ, чунки улар ёзги селекция режаларини ҳали тўлиқ шакллантириб улгурмаган.

Челси раҳбарияти ва янги мураббийлар штаби ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни мақсад қилган. Goal.com нашрининг маълум қилишича, клуб Леви Колвилл учун узоқ муддатли шерик бўла оладиган янги марказий ҳимоячи қидирмоқда. Бу режа январ ойидан бери ишлаб чиқилмоқда ва 2026/27 йилги мавсумга қадар жамоа ҳимоясини янги босқичга олиб чиқиш кўзда тутилган.

Ўтган мавсумда Тревоҳ Чалобаҳ барча турнирларда 47 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг универсал эканлигини исботлади. У ҳам марказда, ҳам қанотда ишончли ўйин кўрсата олади. Бироқ, клубнинг янги лойиҳасида у асосий эмас, балки захира варианти сифатида кўрилмоқда. Бу эса ёш ва иқтидорли ҳимоячи учун доимий ўйин амалиётини кафолатламайди.

Лондонликлар учун ўз академияси тарбияланувчисини сотиш молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш нуқтаи назаридан ҳам фойдали ҳисобланади. Чунки бундай трансфердан тушган маблағ клуб ҳисоботларида соф фойда сифатида қайд этилади. Бу эса Челсига трансфер бозорида янги харидлар учун кенгроқ имконият яратади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Чалобаҳ учун кураш қизғин кечиши кутилмоқда. Футболчининг универсал маҳорати ва Европа тажрибасига эга эканлиги уни нафақат Италия, балки Англия Премер-лигасининг бошқа жамоалари учун ҳам жозибадор номзодга айлантиради. Яқин ҳафталарда ҳимоячининг янги жамоаси номи маълум бўлиши кутилмоқда.

ЧелсиТрансферТревоҳ ЧалобаҳФутболАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиМейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиБугун, 02:55Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиБугун, 02:55Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 01:51Гарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиГарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиБугун, 01:17Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиАргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиБугун, 00:57Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаАстон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди