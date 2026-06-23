Челси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқда
Лондоннинг Челси клуби жорий ёзги трансфер ойнасида ўз тарбияланувчиси Тревоҳ Чалобаҳ бўйича тушадиган таклифларни кўриб чиқишга қарор қилди. Ўтган мавсумда асосий таркибнинг муҳим бўлакларидан бири бўлганига қарамай, 26 ёшли ҳимоячи жамоанинг янги стратегиясига кўра "дахлсиз" футболчилар рўйхатидан чиқарилган. Бу ҳақда Футбол Лондон нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Чалобаҳнинг Стамфорд Бридгедаги келажаги ҳозирда катта сўроқ остида турибди. Унинг амалдаги шартномаси якунланишига яна икки йил вақт бор ва клуб уни яна бир йилга узайтириш бандига эга. Бироқ, томонлар ўртасида янги битим бўйича музокаралар олиб борилмаётгани футболчининг жамоадан кетиши эҳтимолини янада оширмоқда. Бу вазият Европанинг бир қатор нуфузли клублари, жумладан, Чемпионлар лигаси иштирокчилари эътиборини тортган.
Италия ва Европа клубларидан қизиқишҲозирда ҳимоячига асосий даъвогарлардан бири сифатида Италиянинг Комо клуби тилга олинмоқда. Сескк Фабрегас бошқарувидаги жамоа А Серияга йўлланма олганидан сўнг таркибни кучайтириш чораларини кўрмоқда. Шунга қарамай, Комо ҳозирча трансфер бўйича расмий музокараларни бошлагани йўқ, чунки улар ёзги селекция режаларини ҳали тўлиқ шакллантириб улгурмаган.
Челси раҳбарияти ва янги мураббийлар штаби ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни мақсад қилган. Goal.com нашрининг маълум қилишича, клуб Леви Колвилл учун узоқ муддатли шерик бўла оладиган янги марказий ҳимоячи қидирмоқда. Бу режа январ ойидан бери ишлаб чиқилмоқда ва 2026/27 йилги мавсумга қадар жамоа ҳимоясини янги босқичга олиб чиқиш кўзда тутилган.
Ўтган мавсумда Тревоҳ Чалобаҳ барча турнирларда 47 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг универсал эканлигини исботлади. У ҳам марказда, ҳам қанотда ишончли ўйин кўрсата олади. Бироқ, клубнинг янги лойиҳасида у асосий эмас, балки захира варианти сифатида кўрилмоқда. Бу эса ёш ва иқтидорли ҳимоячи учун доимий ўйин амалиётини кафолатламайди.
Лондонликлар учун ўз академияси тарбияланувчисини сотиш молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш нуқтаи назаридан ҳам фойдали ҳисобланади. Чунки бундай трансфердан тушган маблағ клуб ҳисоботларида соф фойда сифатида қайд этилади. Бу эса Челсига трансфер бозорида янги харидлар учун кенгроқ имконият яратади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Чалобаҳ учун кураш қизғин кечиши кутилмоқда. Футболчининг универсал маҳорати ва Европа тажрибасига эга эканлиги уни нафақат Италия, балки Англия Премер-лигасининг бошқа жамоалари учун ҳам жозибадор номзодга айлантиради. Яқин ҳафталарда ҳимоячининг янги жамоаси номи маълум бўлиши кутилмоқда.
…