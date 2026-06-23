Эрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқди

·30·Спорт
Эрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқди

Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Сенегал устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, муддатидан олдин нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Скандинавияликлар учун ушбу натижа тарихий аҳамиятга эга, чунки жамоа охирги марта 1998-йилда Франция майдонларида ўтган турнирда гуруҳдан чиқишга муваффақ бўлган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нью-Йоркдаги муҳташам стадионда ўтган баҳс юлдузлар тўқнашуви сифатида эътироф этилди. Эрлинг Холанд, Садио Мане ва Мартин Одегаард каби номлар майдонда ҳаракат қилган бўлса-да, учрашув тақдирини кўп ҳолларда кутилмаган қаҳрамонлар ва Сенегал ҳимоясидаги хатолар ҳал қилди. Ўйиннинг 43-дақиқасида захирадан майдонга тушган Маркус Педерсен Калидоу Коулибалйнинг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди.

Эрлинг Холанднинг тарихий рекорди

Иккинчи бўлим бошланиши билан саҳнага дунёнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири Эрлинг Холанд чиқди. У Мартин Одегаарднинг заргона узатмасидан сўнг дарвозабон Эдоуард Мендйни доғда қолдириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Гарчи Сенегал вакили Исмаила Сарр орадаги фарқни қисқартирган бўлса-да, Холанднинг иккинчи голи африкаликларнинг умидларини бутунлай чиппакка чиқарди.

Opta Sportс маълумотларига кўра, Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионати тарихида ўзининг дастлабки икки ўйинида дубл қайд этган олтинчи футболчига айланди. У бу кўрсаткич бўйича Гарри Кейн (2018) ва афсонавий Жуст Фонтаине (1958) каби юлдузлар қаторидан жой олди. Норвегиялик ҳужумчи ўзининг жисмоний устунлиги ва совуққонлиги билан рақиб ҳимоячиларини чорасиз қолдирди.

Сенегал терма жамоаси ўйин охиригача курашишга интилди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Сарр яна бир бор гол уриб, ҳисобни 3:2 кўринишига келтирди, бироқ бу норвегияликларнинг ғалабасини тортиб олиш учун етарли бўлмади. Сенегал жамоаси турнир бошидан буён турли ички можаролар ва тартибсизликлар билан диққат марказида бўлиб келаётгани уларнинг ўйинига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади.

Ҳозирда Норвегия ва Франция терма жамоалари ўз гуруҳларида тенг очко тўплаган ҳолда етакчилик қилмоқда. Тўплар нисбатига кўра норвегияликлар иккинчи ўринда жойлашган. Гуруҳ ғолибини аниқлаб берувчи ҳал қилувчи баҳс жума куни ушбу икки гранд жамоа ўртасида бўлиб ўтади. Норвегия учун бу ўйин плей-офф олдидан ўз кучини яна бир бор синаб кўриш учун ажойиб имкониятдир.

Жаҳон ЧемпионатиЭрлинг ХоландНорвегияСенегалФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиТуркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиБугун, 07:49Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиЭрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиБугун, 07:46Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиБугун, 07:39Ўзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 07:35Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиФранция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиБугун, 07:33Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиНорвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиБугун, 07:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди