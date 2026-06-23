Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этди

·42·Спорт
Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этди

Норвегия терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «И» гуруҳининг иккинчи турида Сенегални 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Нью-Йорк агломерациясининг Ню-Жерси ҳудудидаги стадионда ўтказилган учрашувда Норвегия сафида Маркус Холмгрен Педерсен ва Эрлинг Холанд гол урди. Сенегалнинг икки голига Исмоило Сарр муаллифлик қилди.

Ҳисоб 43-дақиқада очилди. Маркус Холмгрен Педерсен Норвегияни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошланиши билан Эрлинг Холанд 48-дақиқада фарқни оширди. Oraдан беш дақиқа ўтиб, Исмоило Сарр Сенегалнинг биринчи голини урди.

58-дақиқада Холанд яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дубл қайд этди. Сенегал ўйин охиригача курашди ва 90+3-дақиқада Саррнинг иккинчи голи орқали фарқни қисқартирди. Бироқ қолган вақтда ҳисоб ўзгармади.

Статистика бўйича Сенегал тўпни кўпроқ назорат қилди. Африка жамоасининг кўрсаткичи 57 фоизни, Норвегияники эса 43 фоизни ташкил этди. Сенегал 464 та узатма бериб, 90 фоиз аниқлик қайд этди. Норвегия 347 та пасни 79 фоиз аниқлик билан амалга оширди.

Сенегал рақиб дарвозаси томон 17 марта, Норвегия эса 12 марта зарба йўллади. Аниқ зарбалар бўйича жамоалар тенг натижа кўрсатди, ҳар икки томонда олтитадан. Бурчак зарбаларида Норвегия 5:4 ҳисобида устун бўлди.

Норвегия 13 марта, Сенегал беш марта қоида бузди. Учрашувда сариқ ва қизил карточкалар кўрсатилмади. Сенегал футболчилари тўрт марта офсайдда қолди, Норвегияда бундай ҳолат қайд этилмади.

Бу натижадан кейин Норвегия икки ўйинда олти очко тўплаб, гуруҳда иккинчи ўринни эгаллади. Франция ҳам олти очкога эга, аммо тўплар нисбати бўйича биринчи поғонада турибди. Сенегал ва Ироқ ҳозирча очко олмаган.

НорвегияСенегалЭрлинг ХоландМаркус Холмгрен ПедерсенИсмоило СаррЖаҳон чемпионати
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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