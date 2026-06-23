Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгилади

·0·Спорт
Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгилади

Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида бор-йўғи 148 дақиқа майдонда ҳаракат қилиб, Норвегия терма жамоасининг мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарига айланди. Бу натижага эришиш учун ҳужумчига тўртта гол кифоя қилди.

Холанднинг миллий терма жамоадаги умумий статистикаси ҳам юқори. У Норвегия сафида 52 та учрашувда қатнашиб, рақиблар дарвозасига 59 та гол киритган.

Шу тариқа, ҳужумчи терма жамоада ўйинлар сонидан ҳам кўпроқ гол урган ҳолда, Жаҳон чемпионатидаги дастлабки баҳсларидаёқ Норвегия рекордини ўз номига ёзиб қўйди.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон чемпионатиМиллий терма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиБугун, 07:39Ўзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 07:35Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиФранция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиБугун, 07:33Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиНорвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиБугун, 07:31Эрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиЭрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиБугун, 07:18ЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқдиЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқдиБугун, 06:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди