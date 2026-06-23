Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида бор-йўғи 148 дақиқа майдонда ҳаракат қилиб, Норвегия терма жамоасининг мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарига айланди. Бу натижага эришиш учун ҳужумчига тўртта гол кифоя қилди.
Холанднинг миллий терма жамоадаги умумий статистикаси ҳам юқори. У Норвегия сафида 52 та учрашувда қатнашиб, рақиблар дарвозасига 59 та гол киритган.
Шу тариқа, ҳужумчи терма жамоада ўйинлар сонидан ҳам кўпроқ гол урган ҳолда, Жаҳон чемпионатидаги дастлабки баҳсларидаёқ Норвегия рекордини ўз номига ёзиб қўйди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…