Реал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби аёллар футболи оламида чинакам шов-шувга сабаб бўлган трансферни якунлади. Швециялик иқтидорли ҳужумчи Фелисиа Счродер БК Ҳаккен жамоасидан Мадрид клубига ўтди. Ушбу трансфер аёллар футболи тарихидаги энг қиммат келишув сифатида қайд этилди ва спорт жамоатчилиги эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
19 ёшли ҳужумчи билан имзоланган шартнома 2030-йилнинг 30-июнига қадар, яни тўрт йилга мўлжалланган. Реал Мадрид ушбу трансфер орқали нафақат ўз таркибини кучайтирди, балки аёллар футболи бозорида ҳам ўзининг молиявий қудратини намойиш этди. БК Ҳаккен клуби ҳам ушбу келишувни тасдиқлаб, бу сотув клуб ва бутун Швеция футболи учун тарихий воқеа эканини таъкидлади.
Челси учун кутилмаган зарбаУшбу трансфер Англиянинг Челси клуби учун катта муваффақиятсизликка айланди. Лондонликлар узоқ вақт давомида Фелисиа Счродерни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилишган ва ҳатто 1,2 миллион фунт стерлинг миқдорида рекорд таклиф билан чиқишган эди. Бироқ Реал Мадрид ҳал қилувчи паллада фаоллик кўрсатиб, рақобатчисини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Ҳаккен спорт директори Мартин Эрикссон ушбу келишув ҳақида гапирар экан, трансфер клубнинг халқаро майдондаги мавқеини мустаҳкамлашини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Фелисиа Счродернинг кетиши клуб учун катта йўқотиш бўлса-да, олинган маблағлар аёллар футболини ривожлантиришга хизмат қилади.
Янги юлдузнинг ютуқлариФелисиа Счродер профессионал фаолиятини 2023-йилда бошлаган бўлишига қарамай, қисқа вақт ичида жаҳоннинг энг иқтидорли футболчиларидан бирига айланди. У 2025-йилги мавсумда Швеция чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилди ва 30 та гол билан тўпурарлар пойгасида ғолиб чиқди. Умумий ҳисобда у Ҳаккен сафида 128 та ўйинда майдонга тушиб, 91 та гол ва 18 та голли узатмага муаллифлик қилган.
Реал Мадрид скаутларини айниқса футболчининг Европа аёллар кубогидаги (UEFA Воменъс Эуропа Куп) ўйини ҳайратда қолдирди. Турнир давомида у 9 та ўйинда 8 та гол уриб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Финал баҳсида эса рақиб дарвозасига ҳет-трик қайд этиб, ўзининг юқори даражадаги ҳужумчи эканини исботлади.
Goal.com нашри хабар беришича, Фелисиа Счродер Швеция терма жамоасида ҳам асосий фигуралардан бирига айланиб улгурган. Унинг Мадридга кўчиб ўтиши аёллар футболида трансфер қийматларининг кескин ўсишидан далолат беради ва келгусида бошқа гранд клублар ҳам шундай йирик инвестицияларни амалга оширишига туртки бўлиши мумкин.
…