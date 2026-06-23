Реал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди

·0·Спорт
Реал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби аёллар футболи оламида чинакам шов-шувга сабаб бўлган трансферни якунлади. Швециялик иқтидорли ҳужумчи Фелисиа Счродер БК Ҳаккен жамоасидан Мадрид клубига ўтди. Ушбу трансфер аёллар футболи тарихидаги энг қиммат келишув сифатида қайд этилди ва спорт жамоатчилиги эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

19 ёшли ҳужумчи билан имзоланган шартнома 2030-йилнинг 30-июнига қадар, яни тўрт йилга мўлжалланган. Реал Мадрид ушбу трансфер орқали нафақат ўз таркибини кучайтирди, балки аёллар футболи бозорида ҳам ўзининг молиявий қудратини намойиш этди. БК Ҳаккен клуби ҳам ушбу келишувни тасдиқлаб, бу сотув клуб ва бутун Швеция футболи учун тарихий воқеа эканини таъкидлади.

Челси учун кутилмаган зарба

Ушбу трансфер Англиянинг Челси клуби учун катта муваффақиятсизликка айланди. Лондонликлар узоқ вақт давомида Фелисиа Счродерни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилишган ва ҳатто 1,2 миллион фунт стерлинг миқдорида рекорд таклиф билан чиқишган эди. Бироқ Реал Мадрид ҳал қилувчи паллада фаоллик кўрсатиб, рақобатчисини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Ҳаккен спорт директори Мартин Эрикссон ушбу келишув ҳақида гапирар экан, трансфер клубнинг халқаро майдондаги мавқеини мустаҳкамлашини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Фелисиа Счродернинг кетиши клуб учун катта йўқотиш бўлса-да, олинган маблағлар аёллар футболини ривожлантиришга хизмат қилади.

Янги юлдузнинг ютуқлари

Фелисиа Счродер профессионал фаолиятини 2023-йилда бошлаган бўлишига қарамай, қисқа вақт ичида жаҳоннинг энг иқтидорли футболчиларидан бирига айланди. У 2025-йилги мавсумда Швеция чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилди ва 30 та гол билан тўпурарлар пойгасида ғолиб чиқди. Умумий ҳисобда у Ҳаккен сафида 128 та ўйинда майдонга тушиб, 91 та гол ва 18 та голли узатмага муаллифлик қилган.

Реал Мадрид скаутларини айниқса футболчининг Европа аёллар кубогидаги (UEFA Воменъс Эуропа Куп) ўйини ҳайратда қолдирди. Турнир давомида у 9 та ўйинда 8 та гол уриб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Финал баҳсида эса рақиб дарвозасига ҳет-трик қайд этиб, ўзининг юқори даражадаги ҳужумчи эканини исботлади.

Goal.com нашри хабар беришича, Фелисиа Счродер Швеция терма жамоасида ҳам асосий фигуралардан бирига айланиб улгурган. Унинг Мадридга кўчиб ўтиши аёллар футболида трансфер қийматларининг кескин ўсишидан далолат беради ва келгусида бошқа гранд клублар ҳам шундай йирик инвестицияларни амалга оширишига туртки бўлиши мумкин.

Реал МадридАёллар ФутболиТрансферФелисиа СчродерБК Ҳаккен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиБугун, 22:53Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаКевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаБугун, 22:36Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Бугун, 22:36Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингБугун, 22:30Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаОтабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаБугун, 22:26Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Бугун, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...