Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди

·0·Спорт
Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳининг иккинчи турида Португалияга 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди. Хьюстондаги стадионда ўтказилган учрашувда Криштиану Роналду икки гол урди. Шунингдек, Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау рақиб дарвозасини ишғол қилди, яна бир гол Абдувоҳид Неъматовнинг автоголи сифатида қайд этилди.

Ҳисоб 6-дақиқада очилди. Криштиану Роналду Португалияни олдинга олиб чиқди. 17-дақиқада Нуну Мендеш устунликни оширди. Танаффусга яқин, 39-дақиқада Роналду иккинчи голини урди ва дубль қайд этди.

Иккинчи бўлимда ҳам Португалия босимни пасайтирмади. 60-дақиқада тўп Абдувоҳид Неъматовдан дарвозага кириб кетди ва автогол қайд этилди. 87-дақиқада Рафаэл Леау учрашувдаги сўнгги голни урди.

Португалия рақиб дарвозаси томон 16 марта зарба йўллади, шундан тўққизтаси аниқ чиқди. Ўзбекистон еттита зарба берди ва иккитасини дарвоза соҳасига йўналтирди.

Тўп назоратида Португалия 66 фоизлик устунликка эга бўлди. Ўзбекистоннинг кўрсаткичи 34 фоизни ташкил қилди. Португалия 606 та узатмани 92 фоиз аниқлик билан амалга оширди. Ўзбекистон эса 282 та пас бериб, 77 фоиз аниқлик қайд этди.

Ўйинда Португалия 14 марта, Ўзбекистон 15 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Қизил карточка кўрсатилмади. Бурчак зарбалари бўйича Португалия 3:2 ҳисобида устун келди.

Бу натижадан кейин Португалия икки ўйиндан тўрт очко жамғариб, гуруҳда биринчи ўринга чиқди. Ўзбекистон эса икки мағлубиятдан сўнг ҳозирча очкосиз қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Ўзбекистон Португалияга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиЖЧ-2026. Ўзбекистон Португалияга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиБугун, 00:02Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 23:57Роналду Ўзбекистонга қарши дубль қайд этдиРоналду Ўзбекистонга қарши дубль қайд этдиКеча, 23:41Арсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошладиАрсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошладиКеча, 23:31Реал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиРеал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиКеча, 23:18Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...