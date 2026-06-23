Роналду Ўзбекистонга қарши дубль қайд этди
ЖЧ-2026 “К” гуруҳи иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашувда ҳисоб 4:0 кўринишига келди.
Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ушбу баҳсда икки марта Ўзбекистон дарвозасини ишғол қилиб, дубль муаллифига айланди.
Учрашувнинг 6-дақиқасида португалияликлар ҳисобни очди. Қанотдан амалга оширилган узатмадан кейин Роналду тўпни Абдувоҳид Неъматов қўриқлаётган дарвозага жойлаб қўйди.
17-дақиқада Португалия устунлигини янада оширди. Нуну Мендеш жарима зарбасидан самарали фойдаланиб, жамоасининг иккинчи голини урди.
37-дақиқада Роналду яна бир бор ўз маҳоратини намойиш қилди. 41 ёшли ҳужумчи учрашувдаги иккинчи голини киритиб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.
Иккинчи бўлимнинг 60-дақиқасида эса Абдуқодир Ҳусанов тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди. Шу тариқа, Португалиянинг устунлиги тўртта голга етди.
Роналду Ўзбекистонга қарши урган дублдан кейин жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказди.
ЖЧ-2026. Гуруҳ босқичи, 2-тур
Португалия — Ўзбекистон — 4:0
Голлар: Роналду, 6, 37; Мендеш, 17; Абдуқодир Ҳусанов, 60 — автогол.
Мақола тақдим этилган пайтда учрашувнинг 77-дақиқаси давом этмоқда.
…