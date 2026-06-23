Роналду Ўзбекистонга қарши дубль қайд этди

·0·Спорт
Роналду Ўзбекистонга қарши дубль қайд этди

ЖЧ-2026 “К” гуруҳи иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашувда ҳисоб 4:0 кўринишига келди.

Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ушбу баҳсда икки марта Ўзбекистон дарвозасини ишғол қилиб, дубль муаллифига айланди.

Учрашувнинг 6-дақиқасида португалияликлар ҳисобни очди. Қанотдан амалга оширилган узатмадан кейин Роналду тўпни Абдувоҳид Неъматов қўриқлаётган дарвозага жойлаб қўйди.

17-дақиқада Португалия устунлигини янада оширди. Нуну Мендеш жарима зарбасидан самарали фойдаланиб, жамоасининг иккинчи голини урди.

37-дақиқада Роналду яна бир бор ўз маҳоратини намойиш қилди. 41 ёшли ҳужумчи учрашувдаги иккинчи голини киритиб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.

Иккинчи бўлимнинг 60-дақиқасида эса Абдуқодир Ҳусанов тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди. Шу тариқа, Португалиянинг устунлиги тўртта голга етди.

Роналду Ўзбекистонга қарши урган дублдан кейин жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказди.

ЖЧ-2026. Гуруҳ босқичи, 2-тур

Португалия — Ўзбекистон — 4:0

Голлар: Роналду, 6, 37; Мендеш, 17; Абдуқодир Ҳусанов, 60 — автогол.

Мақола тақдим этилган пайтда учрашувнинг 77-дақиқаси давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошладиАрсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошладиКеча, 23:31Реал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиРеал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиКеча, 23:18Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКеча, 22:53Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаКевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаКеча, 22:36Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Кеча, 22:36Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингКеча, 22:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...