Арсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошлади

·0·Спорт
Арсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошлади

Уелс футболи тарихидаги энг ёрқин намояндалардан бири, узоқ йиллар давомида Лондоннинг Арсенал ҳамда Туриннинг Ювентус клублари шарафини ҳимоя қилган Аарон Ramсей кутилмаган қарорга келди. 35 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганини эълон қилиб, дарҳол мураббийлик соҳасига қадам қўйди. Унинг янги иш жойи Англиянинг Оксфорд Юнайтед клуби бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Оксфорд Юнайтед раҳбарияти Аарон Ramсей жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини расман тасдиқлади. Маълум қилинишича, уелслик мутахассис ушбу лавозим учун ўтказилган қизғин танловда кўплаб номзодларни ортда қолдириб, клуб эгаларида ижобий таассурот қолдира олган. Бу тайинлов Ramсей учун мураббийликдаги илк жиддий ва доимий иш жойи бўлиб хизмат қилади.

Тажриба ва янги амбициялар

Фаолияти давомида Арсен Венгер ва Массимилиано Аллегри каби дунё футболи афсоналари қўл остида тўп сурган Ramсей, улардан олинган билим ва тажрибани энди амалиётда қўллашни мақсад қилган. Англия Чемпионшипида иштирок этаётган Оксфорд Юнайтед унинг стратегик қарашлари ва замонавий футболга бўлган ёндашувига юқори баҳо берди.

Тайинловдан сўнг берган илк интервюсида Ramсей шундай деди: “Оксфорд Юнайтед бош мураббийи этиб тайинланиш мен учун катта шараф ва имтиёздир. Клуб мутасаддилари билан ўтказилган музокаралар давомида мен бу ердаги улкан амбиция ва муваффақиятга бўлган интилишни ҳис қилдим. Бу имконият мени жуда ҳаяжонлантирмоқда”.

Ramсейнинг сўзларига кўра, у мураббийлик фаолиятига кўп йиллар давомида тайёргарлик кўриб келган. Юқори босим остидаги ўйинлар ва нуфузли турнирлардаги тажрибаси унга жамоада профессионал иш муҳитини яратишда ёрдам беради. Уелслик мутахассис жамоага юқори стандартлар, меҳнатсеварлик ва қатъий интизом маданиятини олиб киришни ният қилган.

Клуб раҳбариятининг ишончи

Оксфорд Юнайтед раиси Душан Богдановикнинг таъкидлашича, Ramсей билан учрашувнинг илк дақиқалариданоқ унинг мақсадлари клубнинг узоқ муддатли режалари билан ҳамоҳанг эканлиги маълум бўлган. Клуб раҳбарияти ёш ва ғояларга бой мураббий жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирди.

“Биз жамоамизнинг кейинги ривожланиш босқичини шакллантира оладиган етакчини қидираётган эдик. Аарон ҳар бир босқичда бизни ҳайратда қолдирди ва биз у клубни олдинга бошлай оладиган тўғри инсон эканлигига аминмиз”, — дея қўшимча қилди Богдановик.

Эслатиб ўтамиз, Аарон Ramсей футболчи сифатида Арсенал таркибида уч марта Англия кубоги соҳибига айланган ва Ювентус билан Италия чемпионлигини қўлга киритган. Эндиликда у ўзининг бой тажрибасини майдон ташқарисида, мураббийлик ўриндиғида намойиш этиши кутилмоқда.

Аарон RamсейАрсеналЮвентусОксфорд ЮнайтедФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиРеал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиКеча, 23:18Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКеча, 22:53Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаКевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаКеча, 22:36Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Кеча, 22:36Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингКеча, 22:30Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаОтабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...