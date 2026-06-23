Арсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошлади
Уелс футболи тарихидаги энг ёрқин намояндалардан бири, узоқ йиллар давомида Лондоннинг Арсенал ҳамда Туриннинг Ювентус клублари шарафини ҳимоя қилган Аарон Ramсей кутилмаган қарорга келди. 35 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганини эълон қилиб, дарҳол мураббийлик соҳасига қадам қўйди. Унинг янги иш жойи Англиянинг Оксфорд Юнайтед клуби бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Оксфорд Юнайтед раҳбарияти Аарон Ramсей жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини расман тасдиқлади. Маълум қилинишича, уелслик мутахассис ушбу лавозим учун ўтказилган қизғин танловда кўплаб номзодларни ортда қолдириб, клуб эгаларида ижобий таассурот қолдира олган. Бу тайинлов Ramсей учун мураббийликдаги илк жиддий ва доимий иш жойи бўлиб хизмат қилади.
Тажриба ва янги амбицияларФаолияти давомида Арсен Венгер ва Массимилиано Аллегри каби дунё футболи афсоналари қўл остида тўп сурган Ramсей, улардан олинган билим ва тажрибани энди амалиётда қўллашни мақсад қилган. Англия Чемпионшипида иштирок этаётган Оксфорд Юнайтед унинг стратегик қарашлари ва замонавий футболга бўлган ёндашувига юқори баҳо берди.
Тайинловдан сўнг берган илк интервюсида Ramсей шундай деди: “Оксфорд Юнайтед бош мураббийи этиб тайинланиш мен учун катта шараф ва имтиёздир. Клуб мутасаддилари билан ўтказилган музокаралар давомида мен бу ердаги улкан амбиция ва муваффақиятга бўлган интилишни ҳис қилдим. Бу имконият мени жуда ҳаяжонлантирмоқда”.
Ramсейнинг сўзларига кўра, у мураббийлик фаолиятига кўп йиллар давомида тайёргарлик кўриб келган. Юқори босим остидаги ўйинлар ва нуфузли турнирлардаги тажрибаси унга жамоада профессионал иш муҳитини яратишда ёрдам беради. Уелслик мутахассис жамоага юқори стандартлар, меҳнатсеварлик ва қатъий интизом маданиятини олиб киришни ният қилган.
Клуб раҳбариятининг ишончиОксфорд Юнайтед раиси Душан Богдановикнинг таъкидлашича, Ramсей билан учрашувнинг илк дақиқалариданоқ унинг мақсадлари клубнинг узоқ муддатли режалари билан ҳамоҳанг эканлиги маълум бўлган. Клуб раҳбарияти ёш ва ғояларга бой мураббий жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирди.
“Биз жамоамизнинг кейинги ривожланиш босқичини шакллантира оладиган етакчини қидираётган эдик. Аарон ҳар бир босқичда бизни ҳайратда қолдирди ва биз у клубни олдинга бошлай оладиган тўғри инсон эканлигига аминмиз”, — дея қўшимча қилди Богдановик.
Эслатиб ўтамиз, Аарон Ramсей футболчи сифатида Арсенал таркибида уч марта Англия кубоги соҳибига айланган ва Ювентус билан Италия чемпионлигини қўлга киритган. Эндиликда у ўзининг бой тажрибасини майдон ташқарисида, мураббийлик ўриндиғида намойиш этиши кутилмоқда.
…